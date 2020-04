Corona: Extrem weniger Fahrgäste bei Havelbus

Havelland

Um die Liquidität der Verkehrsunternehmen während der Corona-Krise zu sichern, stellt das Land Brandenburg Geld für den ÖPNV vorzeitig zur Verfügung. Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann: „Wir geben den Aufgabenträgern des ÖPNV, also den Landkreisen und kreisfreien Städten, eine Möglichkeit zur Stabilisierung der Unternehmen.“

Das Land unterstützt die Landkreise und kreisfreien Städte generell mit Geld über das ÖPNV-Gesetz. Diese Mittel werden normalerweise quartalsweise ausgezahlt. Nun können Landkreise und kreisfreie Städte ihre jeweiligen Mittel vorzeitig als Ganzes abrufen, so der Minister. Es stehen insgesamt etwa 75 Millionen Euro zur Verfügung.

Bareinnahmen aus Fahrscheinverkauf fehlen

Betroffen ist auch die Havelbus-Verkehrsgesellschaft. „Wir haben wesentlich geringere Bareinnahmen, weil es derzeit weniger Fahrgäste. Die von anderen Verkehrsunternehmen kommunizierten 95 Prozent betreffen auch auf Havelbus“, sagt Unternehmenssprecherin Silke van Ballaer. Diese Prognosen habe Havelbus dem Landkreis Havelland übermittelt. „Noch sind keine konkrete Zahlungen beantragt worden. Aber sicherlich muss über einen Ausgleich wegen fehlender Einnahmen nachgedacht werden.“

Trotzdem will Havelbus während der Corona-Krise keine Bus-Linien ausdünnen. „Zwar sind wir aktuell wegen der Osterferien im Ferienfahrplan unterwegs, aber wir fahren unsere Leistungen nicht zurück. Wir wollen auch in diesen Zeiten für die Bürger, die auf den ÖPNV angewiesen sind, das Angebot weitestgehend aufrechterhalten, soweit dieses uns möglich ist“, so van Ballaer.

Von Jens Wegener