Bei den Gastwirten im Havelland geht die Angst um: Während vor Corona um diese Zeit immer bereits die Reservierungen für Weihnachtsfeiern und Gänseessen im November und Dezember eingingen, bleiben die Reservierungs-Bücher derzeit meist noch leer. „Die Gäste haben noch Angst vor der Pandemie-Entwicklung, keiner will sich entscheiden“, sagte Mario Kuss, Serviceleiter im Restaurant Schloss Ribbeck.

Auch Olaf Schöpe, Präsident des Gaststättenverbandes Dehoga für Brandenburg, hat festgestellt, dass das Reservierungsverhalten für das Herbst- und Weihnachtsgeschäft zurückhaltend ist. „Kein Wunder, wir brauchen keine Diskussionen der Politik, wir brauchen Zuversicht“, sagte Schöpe gegenüber der MAZ: „Ob alle Betriebe den Winter dann überstehen, ist noch die große Frage.“

Corona-Folgen sind stark

Auch wenn es dank der Lockerungen und der gestiegenen touristischen Nachfrage im Gastgewerbe generell wieder aufwärts geht: Die Corona-Auswirkungen sind immer noch stark zu spüren. Im August 2021 lagen die Umsätze 5,7 Prozent unter den Augustwerten des Vorkrisenjahres 2019, so das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga Bundesverband).

„Vor allem die Rückmeldungen der Betriebe, die vorwiegend touristische Umsätze generieren, machen zwar Mut“, so Schöpe weiter, aber die Verluste des ersten halben Jahres seien nicht mehr aufzuholen. „Ein Bett können sie nur einmal vermieten, auch wenn Corona den Trend zum Heimaturlaub und zum regionalen Tourismus noch einmal verstärkt hat. Es bleibt aber abzuwarten, ob dies nachhaltig ist“, erklärte Schöpe.

Sehnsucht ist groß nach Abwechslung

Die Sehnsucht nach Reisen und Ausgehen sei groß. Angelaufen sei inzwischen aber der Inlandstourismus in den Städten wie Potsdam wie auch im Havelland, auch wenngleich internationale Touristen noch immer fehlten. Weiterhin angespannt stellt sich dagegen die Lage der nicht touristisch geprägten Betriebe dar. Hier beläuft sich das Umsatzminus auf 10 Prozent. „Ob wir den Winter überstehen, wird sich erst im Frühjahr zeigen“, sagte Olaf Schöpe, der dann auch noch mal Hilfen von der Politik einfordert.

Immerhin noch 32,9 Prozent der Betriebe, so der Verband, bangen um ihre Existenz. Dabei zeigen sich insbesondere Pachtbetriebe besorgt. Hier sehen 39,2 Prozent eine Existenzbedrohung. Langsam nimmt aber das Tagungsgeschäft wieder Fahrt auf, hat Michael Stober vom Landgut Stober in Groß Behnitz festgestellt, die ersten großen Firmen hätten wieder gebucht. „Wir haben aber jetzt das Problem, genügend Personal zu finden“, sagte Michael Stober. Denn das Tagungsgeschäft auch im Havelland würde wieder Fahrt aufnehmen. Stober bezahlt jetzt bereits schon zwölf Euro Mindestlohn und Gewinnbeteiligungen.

Wirte lehnen 2-G-Regel überwiegend ab

In 60,4 Prozent der Betriebe verläuft die Umsetzung der 3G-Regelung in der Praxis problemlos, hat der Verband erfahren. Die Mehrheit der Betriebe will die 2G-Regelung derzeit nicht einführen. Von einer freiwilligen Einführung der 2G-Regel im Rahmen des Hausrechts planen 21,4 Prozent der Betriebe Gebrauch zu machen. 78,6 Prozent werden die 2G-Regelung derzeit noch nicht umsetzen, das ergab die Dehoga-Umfrage zu dem Thema.

Sollten mit Einführung der 2G-Regel wie in Hamburg allerdings Auflagen, wie zum Beispiel das Abstandsgebot, wegfallen, wäre jeder dritte Betrieb (32,8 Prozent) bereit, die 2G-Regelung dann doch einzuführen.

Firmen-Kunden sollen entscheiden

Im Landgut Stober überlässt es Betreiber Michael Stober den Firmen-Kunden, ob sie 2G oder 3G wollen. „Einige bringen sogar die PCR-Tests dann mit“, erzählt Stober. Für den Restaurant-Besuch auf dem Gelände hält er die 3G-Regeln ausreichend.

Erst im kommenden Jahr würde sich zeigen, ob die Gastro-Landschaft noch so aussieht wie vor der Corona-Zeit. „Das nächste Jahr wird entscheidend sein, und da brauchen wir jetzt das Weihnachtsgeschäft zum Überleben“, sagte Schöpe und forderte von Gästen und Betrieben Mut und von der Politik ein Ende unsäglicher Diskussionen.

Julia Deutscher, Restaurantfachfrau im Schloss Ribbeck, hofft, dass in den nächsten Wochen ihr Reservierungsbuch noch voll wird. „Wir fahren in zwei Schichten, die Besucher müssen keine Angst haben, zu eng aufeinander zu sitzen“, sagte die Servicekraft und nahm die ersten Reservierungsanrufe zum Gänseessen im November entgegen.

Von Ulrich Hansbuer