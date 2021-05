Corona-Helfer der Bundeswehr aus Havelland verabschiedet

Havelland

Seit September 2020 waren insgesamt rund 60 Bundeswehrsoldaten des Logistikbataillons 172 aus Beelitz im Havelland im Einsatz, um den Landkreis bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu unterstützen. Nun endete ihr Einsatz. Dennis Granzow als Leiter des havelländischen Corona-Krisenstabes verabschiedete die Soldaten und dankte ihnen für die Hilfe in den zurückliegenden Monaten.

Partner in Krisenlagen

„Dass die Bundeswehr ein verlässlicher Partner in Krisenlagen ist, wissen wir im Landkreis Havelland bereits aus der Vergangenheit, zum Beispiel von verschiedenen Hochwassereinsätzen“, sagte Dennis Granzow. „Was die Soldatinnen und Soldaten unterschiedlicher Einheiten aber im Rahmen der Corona-Krise seit mehr als einem Jahr an Unterstützungsarbeit leisten, ist außergewöhnlich und für uns eine große Hilfe bei der Bewältigung der Pandemie. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang auch dem Kreisverbindungskommando, das als Bindeglied zwischen Bundeswehr und Kreisverwaltung agiert und uns außerdem in der Stabsarbeit unterstützt.“

Kontakte verfolgt

Die Soldaten des Beelitzer Logistikbataillons waren zunächst schwerpunktmäßig in der Kontaktnachverfolgung in Falkensee und Rathenow im Einsatz. Später unterstützen sie verteilt über den Landkreis auch Corona-Teststellen in Brieselang, Dallgow-Döberitz, Falkensee, Friesack, Ketzin/Havel, Nauen, Rathenow und Rhinow. Einige wurden zudem als Helfer im Impfzentrum in Rathenow eingesetzt.

So hatten Soldaten der Bundeswehr im Testzentrum in der Steinschneiderstraße von Dallgow-Döberitz einen Monat ausgeholfen. Zu Unterstützung waren hier seit dem 7. April drei Soldaten von der Bundeswehr vor Ort gewesen. Dadurch konnten die Angebotszeiten deutlich erweitert werden – statt um 14 Uhr, öffnete das Zentrum bereits um 10 Uhr und auch samstags bestand fortan die Möglichkeit zur kostenlosen Testung. Von insgesamt über 3500 durchgeführten Testungen wurden 1926 von den Soldaten der Bundeswehr übernommen.

Von MAZonline