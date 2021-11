Corona: Hier können sich die Havelländer testen lassen

Havelland

Im Landkreis Havelland liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 278,1. Im Landkreis bestehen derzeit zehn Corona-Teststellen in sieben Orten: Drei Teststellen befinden sich in Falkensee, jeweils eine in Brieselang, Dallgow-Döberitz, Ketzin/Havel, Nauen, Premnitz und Rathenow. 

Testen zwischen Falkensee und Premnitz

Hier können sich die Bürgerinnen und Bürger testen lassen:

Falkensee: Campusplatz montags, mittwochs und freitags von 10 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Falkensee: Familiencafé in der Finkenkruger Straße 58, montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr, freitags 8 bis 17 Uhr.

Falkensee: Nauener Straße 113 täglich von 7.30 bis 18.30 Uhr.

Brieselang: Rotdornallee 1, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Dallgow-Döberitz: Seeburg Havellandhalle montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.

Friesack: Jugendfeuerwehr Kleßener Straße 2a, montags von 6 bis 9 Uhr, freitags von 7 bis 10 Uhr sowie flexible Zeiten unter der Homepage lass-testen.de.

Ketzin/Havel: Sportstudio Feldstraße 4, montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 12 Uhr.

Nauen: Stadtbad, montags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 9 bis 14 Uhr, flexible Zeiten unter der Homepage lass-testen.de.

Premnitz: Fontane-Apotheke, montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr, mit Termin bis 17 Uhr, samstags mit Termin 9 bis 11 Uhr.

Rathenow: IKW-Sozialprojekte Berliner Straße 3, montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Ur, dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Für Schutzimpfungen gibt es Sonderaktionen. Quelle: Swen Pförtner

Die Corona-Schutzimpfungen werden im Havelland wie im gesamten Land Brandenburg derzeit grundsätzlich über das Regelsystem in den Arztpraxen angeboten und durchgeführt, das teilt die Kreisverwaltung mit.

Impfung am Marie-Curie-Gymnasium und im Kreishaus

Der Landkreis Havelland ergänzt das Angebot mit Impfaktionen an verschiedenen Orten. So können sich Bürgerinnen und Bürger in der kommenden Woche zum Beispiel am 24. November ab 13 Uhr im Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz und am 26. November ab 11 Uhr im Kreishaus in Rathenow gegen das Coronavirus impfen lassen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der darauffolgenden Woche sind vom Landkreis Havelland weitere Impfaktionen in Nauen, Friesack und Falkensee geplant.

Von MAZonline