Potsdam

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber Künstler, denen es gelingt, Glücksgefühle zu wecken oder Wahrheiten zu formulieren, kommen ohne das tägliche Brot nicht aus.

Im April meldete sich die Hula-Hoop-Artistin Kristin Hertel bei der MAZ. Durch den Corona-Shutdown waren der Freiberuflerin aus dem Havelland über Nacht alle Auftritte und Einnahmen weggebrochen. Offenbar war sie nicht berechtigt, die „Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige“ des Landes Brandenburg in Anspruch zu nehmen. Denn im Gegensatz zu anderen Freiberuflern hat Kristin Hertel keine laufenden Betriebskosten zu begleichen. Um zu üben, braucht sie nur die Wiese hinterm Haus. Wie aber sollte sie ihren Lebensunterhalt sichern?

Anzeige

Gelernt, Anträge auszufüllen

„Für mich ist heute alles im grünen Bereich“, sagt die Solo-Selbstständige auf Nachfrage. Sie musste nicht – wie andere Künstler - die Grundsicherung ( Hartz IV) in Anspruch nehmen. „Ich habe unendlich viel Zeit damit verbracht, umständlich aufgesetzte Anträge auszufüllen. Das kann ich jetzt“, sagt sie und lacht. Im Sommer ergaben sich einige Auftrittsmöglichkeiten. Vor allem aber half ihr das Land Brandenburg mit zwei Mikrostipendien. Außerdem hat sich Hertel erfolgreich um eine Projektförderung im Bereich der Darstellenden Künste beworben.

Zwei Mikrostipendien für Künstler

Es war Sache der Länder, Künstlern wie ihr unter die Arme zu greifen. Der Bund weigerte sich bisher, für diese Berufsgruppe ein Hilfsprogramm aufzulegen und verwies auf das vereinfachte Verfahren für Anträge auf Arbeitslosengeld II. Stephan Breiding, Sprecher des Kulturministeriums in Potsdam, zieht Bilanz. „Wir haben binnen zwölf Wochen etwa 1000 Solo-Selbstständigen ein Mikrostipendium über 1000 Euro gezahlt. Da über die Künstlersozialkasse etwa 4000 Brandenburger versichert sind, hatten wir mit mehr Anträgen gerechnet. Deshalb konnte das Land noch ein zweites Mikrostipendium aufgelegen, diesmal über 2500 Euro. Anmeldeschluss war der 31. Oktober. 500 Anträge wurden in den letzten vier Wochen bewilligt“, so Breiding.

Sie kann echte Tiere herbeihexen, aber kein Geld: die Schauspielerin Ursula Ströter. Quelle: privat

Ursula Stöter zählte nicht zu den Antragstellern, denn sie ist eine Künstlerin mit Betriebsausgaben. Die freischaffende Schauspielerin unterhält im Neuruppiner Ortsteil Krangen einen kleinen Zoo und bringt in ihren Kinderprogrammen viele der undressierten Tiere zum Einsatz. Im September wurde sie zum Beispiel vom Eifelpark Gondorf als Hexe aus dem Märchenwald gebucht. Sie stellt den Kinder Fragen und wenn sie ein Rätsel lösen, hext sie zur Belohnung echte Schlangen, Exen, Schildkröten, Ratten oder Spinnen herbei. „Das Jahr 2020 lief gut an. Ich war von Februar bis hin zu den Weihnachtsmärkten schon gut ausgebucht“, erinnert sie sich. Als das wegbrach, überwies ihr die Investitionsbank des Landes Brandenburg relativ schnell eine Soforthilfe über 9000 Euro. Schließlich konnte sie Fixkosten etwa für Futter, Versicherung und Strom nachweisen. Kürzlich erhielt Stöter noch einmal eine Überbrückungshilfe über knapp 4000 Euro, wovon ihr Steuerbüro allerdings 1600 Euro einstrich.

Der gute Rat eines Komikers

Wie werden Kristin Hertel und Ursula Stöter den November überstehen? Die Stilllegung des Kulturbetriebs trifft sie hart. Während fest angestellte Schauspieler von ihren Arbeitgebern einfach auf Kurzarbeit gesetzt werden, müssen Freischaffende selber sehen, wie sie über die Runden kommen. Als in Berlin der zweite Shutdown ausgerufen wurde, erklärte sich der Bund aber bereit, den Solo-Selbstständigen gezielt zu helfen. Zunächst versprachen Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmeier ( CDU) eine Erstattung von 75 Prozent der Umsätze des Novembers 2019, worüber sich der Komiker Helge Schneider bei Scholz beschwerte: „Bei der Unterstützung für Künstler ist Dir ein Fehler unterlaufen: Ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient. Bitte mache das anders. Zum Beispiel nehme den Jahres-Monatsdurchschnitt. Danke!“ Und er wurde erhört. Nun können Solo-Selbstständige die für sie günstigere Variante wählen. Kristin Hertel und Ursula Stöter sind darüber erleichtert und werden über die Runden kommen.

Gerechtigkeitslücken bleiben

Was aber ist zum Beispiel mit Schriftstellern, die nur alle paar Jahre ein Buch fertig haben und dann auf Lesereise gehen? „Es wird immer eine Gerechtigkeitslücke geben“, räumt Stephan Breiding ein. Aber der Ball liegt aktuell nicht in Potsdam, sondern in Berlin. „Ich bin gespannt, wie der Bund den Plan umsetzen wird. Noch ist nicht entschieden, ob es dafür einen Extra-Fördertopf geben wird und welche Institution die Gelder ausreicht“, so Breiding.

Lesen Sie auch:

Kirstin Hertel und der erste Corona-Shutdown

Kann das Land von Freiberuflern die Corona-Soforthilfe zurückfordern?

Zwangspause für die Kultur

Von Karim Saab