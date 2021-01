Rathenow

Wer zur Gruppe der Senioren gehört, die sich jetzt um einen Impftermin bemühen darf, hat Glück, wenn das mit dem Termin die Kinder erledigen. Eine ganz einfache Sache, so erklärte man mir in der vergangenen Woche, sei das. Einfach die Telefonnummer 116117 anrufen und schon wird man durch ein Menü geleitet – am Ende steht ein Impftermin.

„Ich kümmere mich“, habe ich umgehend gesagt. Unsere Oma ist Seniorin und noch gut beieinander. Wenn es aber am Telefon um Kommunikation mit Computerstimmen geht – da überlässt sie das Feld dem Schwiegersohn.

Anzeige

„Drücken sie die 1“

Und der macht das ja gerne. Montag, 4. Januar, 7.30 Uhr. Erstmals wähle ich in dieser Woche die 116117. „Guten Tag, sie sind verbunden mit der 116117. Wir helfen ihnen, wenn sie krank sind.“ Ok, krank ist niemand, ich will einen Termin. Als ob es der Computer am anderen Ende geraten hätte: Wenn sie einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung wollen oder wenn sie allgemeine Auskünfte zur Corona-Schutzimpfung wollen, drücken sie bitte die 1.“

Das ist leicht. Weiter geht es: „Für allgemeine Auskünfte zur Impfung drücken sie 1. Wenn sie einen Termin für eine Corona Schutzimpfung ausmachen wollen und impfberechtigt sind, drücken sie die 2.“ Gut – 2 gedrückt. „Bitte geben sie die Postleitzahl ihres Wohnortes an, damit wir sie mit dem Impf-Center ihres Landes verbinden.“ Rathenow hat 14712.

Telefon-Frust: MAZ-Redakteur Joachim Wilisch. Quelle: Friedrich Bungert

Dann meldet sich die Stimme nicht mehr. Sagt nicht „Einen Moment bitte“ oder etwas anderes. Einfach Schweigen, Silentium. Und dann das Besetztzeichen tut-tut-tut-tut. Mist denke ich – aber wer glaubt schon, dass er beim ersten Versuch durchkommt?

Lesen Sie auch: Holprige Impfkampagne: Brandenburger Landräte fordern mehr Tempo

Also zweiter Versuch. Am Ende diesmal kein Besetztzeichen sondern der Hinweis „Leider sind alle Telefonleitungen belegt, versuchen sie es später noch einmal“. Die Versuche drei bis zehn enden wie Versuch zwei. Danach – wohl zur Abwechslung – ertönt ein paar Mal sofort, nachdem die Nummer gewählt ist, das Besetztzeichen.

Keine gute Idee?

Der Montag endet mit vielen weiteren Fehlversuchen. Am Dienstag höre ich dann bereits an meinem Arbeitsplatz, dass das mit der 116117 wohl keine gute Idee war. Aber es hilft nichts. Neuer Tag, neue Versuche. Siehe Montag, Anrufe zwei und folgende. Also besetzt oder der Hinweis, es später erneut zu versuchen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dienstag, 5. Januar, 14.25 Uhr. Heureka! Ich bin durch, glaube ich. Soeben werde ich auf Datenschutzbestimmungen hingewiesen. „Nun verbinden wir sie mit einem Mitarbeiter“, höre ich. Ich greife den Zettel mit den Daten, freue mich auf die Terminabsprache und werde vom Besetztzeichen unterbrochen.

Sehr begehrt: der Impfstoff. Quelle: Klinikum EvB

Inzwischen erfahre ich von einer Frau aus dem Landkreis Havelland. Die Frau, die selbst im medizinischen Bereich tätig ist, wollte für ihre Mutter einen Termin für die Corona-Impfung vereinbaren. Zunächst hatte sie rund eineinhalb Stunden lang vergeblich versucht, bei der Hotline jemanden zu erreichen. „Immer wieder war besetzt oder man wurde aus der Leitung geworfen“, schilderte sie.

Anruferin trifft Anruferin

Richtig kurios wurde es dann jedoch, als der Frau schließlich jemand in die Leitung geschalten wurde. Denn wie sich herausstellte, handelte es sich dabei nicht um einen Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern um eine Bürgerin, die selbst einen Impftermin vereinbaren wollte. „Nach der Frage, ob das Gespräch aufgezeichnet werden darf, kam eine Frau in die Leitung“, so die Frau. „Sie sagte, sie wolle einen Impftermin für die Mutter vereinbaren. Ich antwortete, dass ich auch gern einen Termin hätte.“ Die Anruferin auf der anderen Seite sei daraufhin leicht ungehalten geworden und hätte erklärt, bereits seit geraumer Zeit zu versuchen, unter dieser Nummer durchzukommen. „Es hat sich ganz offenbar um einen technischen Fehler gehandelt“, konstatierte schließlich die Dame.

Lesen Sie auch: Impfungen in Brandenburg: Hier gibt es noch Handlungsbedarf

„Ich wollte einen Termin“ – „Ich bitte auch“

So wird es gewesen sein. Ich habe derweil auch einen Gesprächspartner gehabt. Irrtümlicherweise hatte mich der Computer am Dienstag mit einer Dame im Call-Center verbunden, die allgemeine Fragen beantwortet. „Zu ihnen wollte ich nicht, ich will einen Termin“, sagte ich. „Dafür bin ich nicht zuständig“, höre ich und bekomme eine Belehrung, wie man richtig mit der 116117 telefoniert.

Diese Telefonnummer muss man übrigens auch anwählen, wenn man zum ärztlichen Bereitschaftsdienst will. Wenn jemand einen Arzt außerhalb der Sprechzeiten benötigt. Wer dieses Anliegen hat, landete in den vergangenen zwei Tagen auch am Corona-Telefon und umgekehrt.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher bittet um Geduld. Quelle: Bündnis 90/Die Grünen

Von der Frau, die sich für nicht zuständig erklärt, will ich wissen, wie viel Versuche man den so einrechnen muss für eine erfolgreiche Impfterminabsprache. „Das kann ich nicht sagen“, höre ich und bekomme den Hinweis, dass im Land Brandenburg nur der Weg über die 116117 zum Termin führt. Es sei denn, man wohnt in einem Seniorenheim.

Mittwoch, 6. Januar, 9 Uhr. Neuer Versuch. Alte Leier. Inzwischen habe ich rund 60 Telefonversuche. Gesundheitsministerin Nonnemacher bittet um Geduld. Man solle den Frust nun nicht bei den Politikern abladen. Ja, bei wem denn sonst? Das ist ein Chaos mit Ansage und die Damen und Herren der Brandenburg-Regierung haben die Impfwilligen sehenden Auges in diese Situation gebracht.

Zur Tagesschau?

Inzwischen tauschen Leidtragende ihre Informationen aus. Zur 20 Uhr Tagesschau sei es gut. Man wisse jemand in Niedersachsen, der sei zu dem Zeitpunkt durchgekommen und habe einen Termin vereinbart.

Niedersachsen also – das ist nicht so weit weg von Rathenow. Setze ich mich nach getaner Arbeit ins Auto, fahre bis kurz vor Wolfsburg und warte bis es 20 Uhr ist? Bis 23 Uhr könnte ich zurück sein. Wenn man schon die Impflinge bis Cottbus fahren muss, kann man für eine Terminvereinbarung ja auch bis Wolfsburg.

Mittwoch, 6. Januar 15.30 Uhr – der vorerst letzte Versuch. Hätte ich jetzt jemand erreicht, wäre es eine Geschichte mit gutem Ausgang. Das Telefon, mit dem ich die Anruflawine unter 116117 lostrete gehört nicht mir – ich hätte es sonst aus dem Fenster geworfen.

Von Joachim Wilisch