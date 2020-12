Corona-Inzidenz im Havelland sinkt leicht

Havelland

Entwarnung wird im Gesundheitsamt des Kreises Havelland nicht gegeben. Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Zahlen den zweiten Tag in Folge gesunken. Allerdings ist die Zahl der Erkrankten nach wie vor hoch.

Bestätigt sind laut Robert-Koch-Institut 1223 Fälle. 766 Personen gelten nach den Kriterien des Institutes als genesen. 14 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid 19 verstorben.

Seit dem 1. Dezember gilt auch im Landkreis Havelland die neue Eindämmungsverordnung. Da der Kreis erst ab einem Inzidenzwert von 200 schärfere Regeln in die Verordnungen einbauen muss, kann man noch davon absehen. Gegen Ende der vergangenen Woche waren die Werte schon deutlich höher und bewegten sich auf die 200-Marke zu.

Der größte Ansteckungsherd, den man im Landkreis ausgemacht hat, sind private Zusammenkünfte. Hier appelliert die Kreisverwaltung an die Vernunft der Havelländer, sich an die Einschränkungen zu halten. In dem Zusammenhang wird noch einmal von Kreisseite darauf hingewiesen, dass an bestimmten Plätzen und auf einigen Straßenzügen ein Mund-Nasenschutz zu tragen ist.

So an allen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel – aber auch auf dem Rathenower Wochenmarkt an diesem Mittwoch.

Weiterhin gibt der Landkreis keine detaillierten Zahlen dazu heraus, in welchen Orten sich die Corona-Fälle stark oder weniger stark entwickeln. Der havelländische Partnerlandkreis Rendsburg-Eckernförde hält das anders. Hier werden die Corona-Fälle für jeden Ort im Kreis preisgegeben. Allerdings ist die Inzidenzrate mit 23,7 besonders niedrig.

Von Joachim Wilisch