Corona-Inzidenzwert: das Havelland liegt knapp unter, zwei Nachbarlandkreise über der 200er Marke

Havelland

Die Zahl der Neuinfizierten mit dem Corona-Virus im Landkreis Havelland bleibt auf einem hohen Niveau. 84 Menschen haben sich laut brandenburgischem Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden mit Covid-19 angesteckt (Stand: Donnerstag, 7. Januar, 8 Uhr).

Der Inzidenzwert liegt bei 191,4 und damit knapp unter der 200er Marke, bei der die diskutierten Beschränkungen des Bewegungsradius’ gelten würden. In den Nachbarlandkreisen stellt sich die Lage unterschiedlich dar.

Anzeige

Während der Inzidenzwert in Oberhavel bei 132 liegt, hat er in Ostprignitz-Ruppin einen Wert von 293,3 und in Potsdam-Mittelmark von 213,3 erreicht. Dort würden die am heutigen Freitag vom Landesparlament zu beschließenden härteren Lockdownmaßnahmen gelten.

Von MAZ-online