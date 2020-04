Havelland

Schulaufgaben gemeinsam erledigen, mit den Kindern spielen, sie beschäftigen. Und das nun schon über einen langen Zeitraum. Viele Eltern stehen derzeit vor Herausforderungen, die sie bisher noch nicht kannten.

„Aber auch Kinder stoßen in Zeiten der Corona-Krise an ihre Grenzen und fühlen sich oft hilflos“, sagt Jan Eckhoff, Leiter der sozialpädagogischen Familienhilfe der Johanniter. „Die plötzlichen Alltagsprobleme und wirtschaftliche Unsicherheit zehren an den Nerven der gesamten Familie. Wir sehen uns in Verantwortung, Konflikte und Gewalt in den von uns betreuten Familien, die aufgrund der sozialen Isolation noch schneller und massiver ausbrechen können, zu verhindern und zu schlichten.“

Die Überlastung von Eltern oder Alleinerziehenden wegen des stark veränderten Alltags in Zeiten des Corona-Virus sei kein alleiniger Indikator für eine sozialpädagogische Familienhilfe, könne aber dennoch zu erschwerten langfristigen Schwierigkeiten führen, die oft nur schwer ohne Hilfe zu überwinden seien. „Wenn wie jetzt emotionale und soziale Probleme wie Erziehungsschwierigkeiten, Vernachlässigungen oder Misshandlungen und ökonomische Probleme wie unwirtschaftliche Haushaltsführung zusammen kommen, kann die ambulante Familienhilfe eine sinnvolle Maßnahme sein“, so Eckhoff.

Die Familienhilfe wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe geleistet, muss aber beim örtlichen Jugendamt beantragt werden.

Jan Eckhoff hat Tipps zusammengestellt, wie Familien mit dieser völlig neuen Situation positiv umgehen und die Krise sogar als Chance nutzen können: „Man sollte die feste Tagesstruktur unbedingt beibehalten, klare Vereinbarungen und Absprachen treffen und allen Familienmitgliedern Freiräume geben, was auch bei beengten Wohnverhältnissen möglich ist.“ Das Wichtigste aber sei, miteinander zu reden – über die eigenen Erwartungen und Sorgen.

„Dabei müssen die Kinder altersgerecht mitgenommen werden. Ihre Sorgen sind ernst zu nehmen und keinesfalls als nebensächlich abzutun. Man sollte auch eine Belohnung vereinbaren, wenn die Krise überstanden ist.“

Das Team der Familienhilfe von den Johannitern aus dem Regionalverband Brandenburg-Nordwest ist per E-Mail erreichbar unter familienhilfe.brbnw@johanniter.de oder kann auch telefonisch kontaktiert werden 0173/6/19/75 44.

Von Jens Wegener