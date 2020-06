Havelland

Erstmals seit dem Auftreten des Coronavirus im Havelland gibt es im ganzen Landkreis keine bestätigte Corona-Infektion. Von den insgesamt 171 dokumentierten havelländischen Fällen gelten 165 inzwischen als geheilt, sechs Corona-Patienten sind leider verstorben. Seit gut zwei Wochen wurde im Havelland keine Neuinfektion mehr festgestellt, teilte die Kreisverwaltung mit.

Landrat sieht Zwischenerfolg

„Dass zuletzt keine Neuinfektionen mehr vermeldet werden mussten und aktuell niemand im Landkreis am Virus erkrankt ist, ist eine gute Nachricht und ein Zwischenerfolg im Kampf gegen das Coronavirus“, findet Landrat Roger Lewandowski. Dies sei auch ein Ergebnis der getroffenen Eindämmungsmaßnahmen, an die sich die Havelländer in großen Teilen gehalten haben. „Dafür möchte ich mich bei allen Bürgern bedanken, verbunden mit der Bitte, auch die nun gelockerten Regeln weiterhin zu beachten und verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen.“ Die neue brandenburgische Umgangsverordnung gebe den Menschen viele Freiheiten zurück, fordere aber auch mehr Eigenverantwortung. Abstands- und Hygieneregeln sollten unbedingt weiter eingehalten werden, um die erreichten Erfolge nicht aufs Spiel zu setzen.

Dank an die Bürger

Einen besonderes Dank richtete er an diejenigen, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen unter erschwerten Bedingungen ihre Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft fortgeführt haben. Respekt und Anerkennung gelte aber auch den Eltern, die aufgrund der Corona-Einschränkungen ihre Kinder zu Hause betreut und parallel ihren Job im Homeoffice erledigt haben.

