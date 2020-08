Rathenow

Als Herbert K. (Name geändert) aus Premnitz den Brief eines ihm unbekannten Absenders öffnete, da traute er seinen Augen kaum. In der Hand hielt er eine Rechnung über 90 Euro. „Service für besondere sexuelle Ansprüche“ stand in der Betreffzeile.

Herbert K. aber hatte keine Sex-Hotline in Anspruch genommen. In der Rathenower Außenstelle der Verbraucherzentrale Brandenburg bat er um Rat.

Er war nicht der Einzige. „Wir stellen seit Ausbruch der Corona-Epidemie wieder eine steigende Zahl von Betrügereien mit Bezug aufs Internet fest“, sagt Sabine Weiß, Leiterin der Rathenower Außenstelle der Verbraucherzentrale Brandenburg. Offenbar hofften die Anbieter in Zeiten, in denen mehr Menschen als sonst sich zu Hause aufhalten, besonders schnelle Beute zu machen.

Anrufe unter falschem Vorwand

Um an die Adresse ihrer Opfer zu kommen, bedienen sich die Betrüger dreister Methoden. Herbert K. beispielsweise hatte einen Anruf erhalten. Ein Paket habe nicht zugestellt werden können, hieß es. Gutgläubig teilte der Angerufene seine Adresse mit. Ein paar Tage später flatterte ihm die Zahlungsaufforderung ins Haus.

Herbert K. wurde aufgefordert das Geld auf ein Konto in Prag zu überweisen beziehungsweise in bar per Einschreiben an ein dortiges Postfach schicken. Außer einer eine P.O. Box-Adresse findet sich auf dem Schreiben eine telefonische Kontaktnummer. „In der Regel ist unter dieser Nummer aber niemand erreichbar“, sagt die Verbraucherschützerin

Spiel mit der Scham der Menschen

„Die Masche ist schon lange bekannt“, sagt Sabine Weiß. Es gehe den Betrügern darum, die Scham der Menschen auszunutzen. „Manch einer möchte nicht darüber sprechen, in irgendeinem Zusammenhang mit erotischen Dienstleistungen zu stehen – auch wenn er solche gar nicht in Anspruch genommen hat.“ Und um die Sache aus der Welt zu bekommen, werde dann eben bezahlt.

Genau das sollte man aber nicht tun. „Betroffene sollten sich nicht einschüchtern lassen und den geforderten Betrag auf keinen Fall zahlen“, sagt Weiß. „Wer keine Dienste genutzt hat, muss auch nichts bezahlen.“

„Betroffene sollten sich nicht einschüchtern lassen“, rät Sabine Weiß, Verbraucherschützerin im Rathenower Büro. Quelle: Bernd Geske

Aussitzen sei in diesem Fall die richtige Strategie, so Weiß, „Da passiert nichts Ernsthaftes mehr.“ Möglicherweise komme noch eine Mahnung, aber dann habe sich die Sache erledigt. „Die Betrüger setzen darauf, dass von 50 Angeschriebenen einer überweist.“ Das sei das ganze Geschäftsmodell.

Unseriöse Streaming-Anbieter

Doch nicht in jedem Fall kommt man so leicht aus der Sache heraus. Nach Auskunft der Verbraucherschützerin sind zuletzt unseriöse Streaming-Anbieter wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und die sind nicht so leicht abzuwimmeln.

Diese fordern die Verbraucher nach einer angeblichen Testphase auf, die Gebühren für einen automatisch geschlossenen Abovertrag zu entrichten. Diese Anbieter, deren Internetadressen oft aus -flix oder -play enden, seien sehr hartnäckig bei der Einforderung der Beiträge.

Widerspruch ratsam

Auch in diesem Fall sollten Betroffene, sich keinesfalls unter Druck setzen lassen, so Weiß. Um dem Treiben ein Ende zu setzen, sei es ratsam, der Forderung zu widersprechen. Oft reiche ein solcher Widerspruch aus, die Forderungsflut zu stoppen.

Wer sich in derartigen Fällen unsicher ist, der findet auf der Internetseite der Verbraucherzentrale jede Menge Informationen und Ratschläge. Wer einen persönlichen Termin mit Sabine Weiß vereinbaren will, der sollte beachten, dass das wegen der Corona-Gefahr derzeit nur nach Voranmeldung möglich ist.

Rat und Information Termine bei der Verbraucherzentrale Brandenburg können unter 0331/98229995 (montags bis freitags 9 - 18 Uhr) oder online vereinbart werden. Die Beratung ist, bis auf einige Ausnahmen, kostenpflichtig. Die Tarife hängen ab von Art und Umfang der Beratung. Eine Auflistung findet man unter www.verbraucherzentrale-brandenburg.de.

Von Markus Kniebeler