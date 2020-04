„Corona-Krise greift tief in das Leben der Havelländer ein“

Havelland

Um ein Telefon-Interview hat die MAZ Roger Lewandowski gebeten. Der CDU-Politiker ist seit dem Jahr 2016 Landrat im Havelland und er muss den Kreis durch die Corona-Krise steuern. Er macht klar, dass Corona noch sehr lange ein Thema ist.

Zunächst – wie geht es Ihnen?

Roger Lewandowski: Danke, es geht mir gut. Ich halte mich an die Regeln, wie viele andere auch und kann sagen, dass ich mich gesund fühle.

Wie viele Corona-Infizierte gibt es zurzeit im Landkreis Havelland?

Stand Donnerstag, 9. April, hatten wir 119 Infizierte. Bedauerlich ist, dass es bereits vier Verstorbene gibt. Mein Mitgefühl gilt den Familien und Freunden der Verstorbenen. Einige Infizierte sind in Kliniken – aber nicht alle im Havelland. In den Havelland Kliniken befinden sich drei erkrankte Patienten. Insgesamt werden derzeit 14 am Coronavirus erkrankte Patienten stationär behandelt, fünf davon auf der Intensivstation.

Wo gibt es im Havelland die meisten Corona-Fälle und wo die wenigsten?

Das werde ich so detailliert nicht sagen.

Warum?

Ich befürchte, dass die Einwohner von Städten und Gemeinden, in denen es fast keine Corona-Fälle gibt, leichtfertig werden könnten. Es wäre niemandem geholfen, wenn die Vorschriften der Eindämmungsverordnung hier nicht befolgt werden. Deshalb bleiben wir hier bei einer Zahl für den ganzen Landkreis.

Aber wenn man wüsste, wo besonders viele Infizierte sind, dann könnten dort die Bürgermeister oder Amtsdirektoren zusätzliche Vorkehrungen treffen, das wäre doch hilfreich?

Zusätzliche Vorkehrungen kann jeder Hauptverwaltungsbeamte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben treffen. Wenn dies notwendig wird, werden wir das in Zusammenarbeit mit unseren Bürgermeistern und Amtsdirektoren auch tun.

Kennen die Bürgermeister und Amtsdirektoren die Fallzahlen in ihren Kommunen?

Sie kennen keine konkreten Zahlen, aber die regionalen Tendenzen.

Warum gibt es keine Aussage zu Patienten, die inzwischen geheilt sind?

Das machen wir nicht, weil es sehr unterschiedliche Zählweisen der Statistiker gibt. Insofern ist es schwierig eine verlässliche Zahl zu nennen. Man kann aber schon sagen, dass es wieder genesene Corona-Patienten im Havelland gibt.

Wie schätzen Sie das Verhalten der Bewohner im Landkreis ein?

Die meisten verhalten sich sehr verantwortungsbewusst. Ich bekomme regelmäßig Rückmeldungen aus den Städten und Gemeinden, wie dort das Bürgerverhalten ist. In Einzelfällen bilden sich mal Gruppen, aber die Polizei ist vor Ort und die Ordnungsämter auch.

Wie muss man sich die tägliche Verwaltungsarbeit in Corona-Zeiten vorstellen?

Zunächst ist da ein Krisenstab, der jeden Tag konferiert. Wir besprechen in erster Linie organisatorische Dinge. Dazu gehört auch, ob genug Schutzkleidung vorhanden ist – zum Beispiel auch für Feuerwehren oder die Kliniken und andere Einrichtungen des Kreises. Zudem koordinieren wir im Krisenstab, wo und wie wir mehr Personal brauchen, zum Beispiel an den Bürgertelefonen. Darüber hinaus läuft aber auch die ganz normale Verwaltungsarbeit weiter. Ein Teil der Mitarbeiter ist im Homeoffice, viele sind aber auch nach wie vor in der Behörde.

Sind die Kliniken ausreichend ausgestattet?

Nach allem, was ich von der Geschäftsführung der Havelland Kliniken höre, ja. Bekannt ist, dass wir Engpässe bei der Schutzkleidung haben. Wir sind in engem Kontakt. Auch die den Havelland Kliniken angeschlossenen Pflegeheime und anderen Einrichtungen sind derzeit gut gerüstet. Ich möchte mich unbedingt beim Personal der Kliniken und der Pflegeeinrichtungen bedanken, dass sie für andere so selbstlos da sind.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den Haushalt des Kreises?

Auf den Haushalt 2020 zunächst gar keine. Der Etat ist festgestellt und beschlossen. Wir haben aber eine regelmäßige Kontrolle, mit der wir frühzeitig erkennen, ob es irgendwo zu Mehrausgaben oder Minderausgaben kommt. Da können wir dann nachsteuern. Interessant wird die Haushaltsfrage erst ab 2021.

Inwiefern?

Nun, die Gemeinden haben ja schon angedeutet, dass beispielsweise die Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen. Die sind aber unter anderem Teil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage, mit der der Landkreis viele Programme mitfinanziert. Wenn die Einnahmen aus der Kreisumlage deutlich sinken, können wir natürlich auch weniger Geld ausgeben. Genauer kann man das aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Wie sieht es bei den kreiseigenen Unternehmen aus, sind sie von Corona betroffen?

Am stärksten betroffen sind das Kulturzentrum Rathenow, das Schloss Ribbeck und das MAFZ Paaren/Glien. Da könnten erhebliche finanzielle Einbußen entstehen. Wir sind mit den Unternehmensleitungen eng im Austausch. Noch gibt es aber von keinem kreiseigenen Unternehmen Hinweise auf Liquiditätsengpässe, die die Existenz gefährden. Natürlich wird bei Entscheidungen, wenn welche zu treffen sind, der Kreistag einbezogen.

Haben Sie einen Überblick wie es den anderen Wirtschaftsunternehmen im Kreis geht?

Nicht direkt. Da sind ja auch andere Instanzen zuständig, zum Beispiel die Arbeitsagentur und die Investitionsbank. Das soll aber niemand täuschen – diese Krise wird tiefe Spuren hinterlassen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Sportvereine aus?

In erster Linie können viele Sportler in und mit ihren Vereinen nicht trainieren. Durch die enge Vernetzung von Verwaltung und Kreissportbund sind wir stets informiert – also auch, wenn es den Vereinen mal schlecht geht. Von Insolvenzen wissen wir hier nichts. Vielmehr hören wir, dass viele Sponsoren zu ihren Vereinen stehen. Das ist sehr anerkennenswert. Und das tut auch der Kreis, zum Beispiel bei der Förderung des Kinder- und Jugendsports oder beim Goldenen Plan Havelland.

Wie geht es mit der Kommunalpolitik im Kreis weiter?

Das Werkzeug der Eilentscheidung, die nachträglich genehmigt werden kann, muss eine Ausnahme bleiben. Wir haben uns damit geholfen, nachdem ein Kreistag Ende März abgesagt wurde. Nun werden wir Gespräche führen, inwiefern die beschließenden Ausschüsse Entscheidungen treffen können. Ende Juni ist die nächste Kreistagssitzung. Die fällt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus, da werden wir uns – wo und wie auch immer – sehen.

Haben Sie eine Zukunftsprognose, wie es mit Corona im Havelland weitergeht?

Prognosen sind in der Sache wirklich schwer. Daran beteilige ich mich nicht. Für das Havelland hoffe ich, dass sich die Bewohner weiter an die Vorgaben der Verordnungen halten. Nur so werden wir die Krise gemeinsam bewältigen.

Von Joachim Wilisch