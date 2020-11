Corona-Netzwerk der Westbrandenburger Kliniken wird wiederbelebt

Brandenburg/H

Das Versorgungsnetzwerk Corona (VCC) hat jetzt seinem Betrieb wieder aufgenommen. Die Krankenhäuser der Region Westbrandenburg hatten sich im Frühjahr mit Beginn der Corona-Pandemie unter Federführung des Städtischen Klinikums Brandenburg ein Netzwerk zur Koordinierung von Bettenkapazitäten, medizinischer Ressourcen und Klinikpersonal im Versorgungsgebiet für die Behandlung von Patienten mit Covid-19 gegründet.

Kernelement der Kooperation ist die zentral gesteuerte Arbeitsteilung zwischen den Kliniken unterschiedlicher Versorgungsstufen und den Fachkliniken im Versorgungsgebiet. So konnten über Monate Krankenhausbetten für schwer erkrankte Covid-19-Fälle gezielt freigehalten und Transportressourcen geschont werden. Die Kliniken mit intensivmedizinischen Betten wurden entlastet, indem auch Patienten ohne Covid-19-Erkrankung unkompliziert verlegt werden können.

Chefarzt Oliver Ritter und Klinikumschefin Gabriele Wolter mit Ministerin Ursula Nonnemacher, Dietlind Tiemann (MdB) und OB Steffen Scheller (v.re.) vor der internistischen Intensivstation im Brandenburger Klinikum. Quelle: Rüdiger Böhme

Das war für die Region ein großer Erfolg, insbesondere nach dem das Ernst-von-Bergmann-Klinikum (EvB) in Potsdam nach einem großen Corona-Ausbruch vom Netz genommen werden musste. Seit Ende März 2020 wurden insgesamt über 900 Verlegungen koordiniert, 500 davon aus Potsdamer Kliniken.

Zeit drängt

Ziel der nun wiederbelebten Kooperation ist die Sicherstellung und optimale medizinische Versorgung aller Patienten in der Region während der Pandemie. Die drastisch gestiegenen Infektionszahlen erfordern die erneute Zusammenarbeit aller VCC-West-Partner. Wie Brandenburgs Klinikchefin Gabriele Wolter am Dienstag sagte, sie ihr Klinikum gerade dabei die Corona-Bettenzahl wieder hochzufahren auf dann 26 Betten für Verdachtsfälle (8) und infizierte Patienten (18).

Das angesichts der neuen Infizierten-Zahlen dringend geboten. Und bisher gäbe es noch Probleme, Patienten in andere Kliniken zu verlegen, „da noch nicht alle aufnehmen“. Nach der nächsten Video-Schalter der Klinikchef werde sich das aber entspannen, ist sie zuversichtlich. Denn gerade die Schwerpunktkliniken drohten angesichts der hohen Infizierten-Zahlen überzulaufen, wenn man die Nicht-Covid-Patienten nicht in andere Häuser verlegen könne.

Weiterhin gelten bestimmte Verhaltensregeln beim Betreten und im Brandenburger Klinikum. Darunter die Pflicht, medizinische Gesichtsmasken zu tragen. Quelle: Rüdiger Böhme

Der neue Standort der Koordinierungsstelle des VCC West wird nun Potsdam sein. Kernelement der Klinikkooperation sei die lange geprobte und zentral gesteuerte Arbeitsteilung zwischen den Kliniken im Versorgungsgebiet. So könnten Krankenhausbetten gezielt für Covid-Patienten freigehalten werden.

Kliniken mit intensivmedizinischen Betten würden entlastet, indem Patienten ohne COVID-19-Erkrankung unkompliziert verlegt werden. Dieses Erfolgskonzept wird nun gemeinsam mit dem Ernst von Bergmann Klinikum in Potsdam fortgeführt, teilt Wolters Referent Björn Saeger mit.

Großes Netz an Kliniken

Die Reaktivierung des Netzwerkes wurde erneut vom Städtischen Klinikum Brandenburg zusammen mit den Recura Kliniken in Beelitz-Heilstätten und dem Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen umgesetzt und in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium nach Potsdam an EvB übergeleitet. Die Überleitung lag und liegt in den Händen von Christian Pellehn vom Brandenburger Klinikum, der symbolisch den Staffelstab an Christian Weitermann von EvB übergab.

Potsdams neuer Klinikchef Hans-Ulrich Schmidt scheint zufrieden: „Mit dem Klinikum Brandenburg, dass das VCC im Frühjahr geleitet und initiiert hat, wissen wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite.“ Gabriele Wolter, die das Erfolgsmodell in die Spur brachte, meint bescheiden: „Die gemeinsame Reaktivierung des VCC West ist ein wichtiger Schritt. Die Koordinierungsstelle im Klinikum Ernst von Klinikum erhält unsere uneingeschränkte Unterstützung.“

Von Benno Rougk