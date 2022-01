Corona-News im Havelland: Landkreis mit Impfangebot für Kinder – Infektionsmeldung nicht mehr per Telefon

Havelland

Das Havelland folgt den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) und bietet jetzt laut Mitteilung der Landkreisverwaltung für Kinder ab fünf Jahre eine Coronaschutzimpfung an. Die Stiko hat die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen freigegeben.

Zusätzlich wird die Impfung für Kinder freigegeben, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe befinden. Darüber hinaus können auch Fünf- bis Elfjährige ohne Vorerkrankungen gegen Covid-19 nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein Wunsch der Kinder und Eltern oder Sorgeberechtigten besteht.

Mobile Impfteams erweitern das Angebot für Kinder

Hierfür wird der Landkreis Havelland in seinen Impfstellen in Nauen, Falkensee und Rathenow, ohne vorherige Terminvergabe, am Freitag, 4. und am Freitag, 18. Februar, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr Impfstoff vorhalten und den Eltern die Möglichkeit einer ausführlichen Beratung und Impfung anbieten. Auch die Eltern der Kinder können in dieser Zeit Erst-/Zweit- oder Boosterimpfungen erhalten.

Zudem werden mobile Impfteams im Landkreis unterwegs sein, um Impfangebote dort anzubieten wo es bisher örtlich und oder zeitlich nicht möglich war. „An der Zielsetzung, ein flächendeckendes Impfangebot im gesamten Landkreis zu unterbreiten, wird weiterhin gearbeitet“ so der Leiter des Katastrophenschutzstabes, Michael Koch.

Infektionsmeldungen nicht mehr über die Corona-Hotline

An anderer Stelle gibt es beim Coronamanagement im Kreis eine Veränderung. Mit der aktuellen Allgemeinverfügung des Havellands über die Anordnung der Absonderung in sogenannte häusliche Isolation von positiv getesteten Personen und Kontaktpersonen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden alle positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestete Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Havelland haben oder zuletzt hatten, aufgefordert, sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden und dort die erforderlichen Daten zu hinterlassen.

Aufgrund des aktuell sehr hohen Fallaufkommen durch die vorherrschende Omikron-Variante bittet das Gesundheitsamt des Landkreises Havelland positiv auf das Virus getestete Personen keine Fallmeldungen mehr über die Corona-Hotline zu tätigen. Diese Meldung soll vorzugsweise über das Meldeformular auf der Homepage des Gesundheitsamtes (https://www.havelland.de/coronavirus/datentransfer/) oder in Ausnahmefällen auch per Email (hotlinegesundheitsamt@havelland.de) erfolgen.

Von MAZonline