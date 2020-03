Corona: Veranstalter überprüfen ihre Termine

Havelland

„Wir beobachten, wie sich das entwickelt und fällen bis Mittwoch eine Entscheidung“, sagte Simone Seyfarth, Leiterin der Musikschule Havelland. Die Schule wollte am Wochenende zweimal ihre 80er-Jahre-Show aufführen, darunter am Freitag im Lise-Meitner-Gymnasium. Letztere wurde am Montag abgesagt.

Viele Termine im KuZ

Im Rathenower Kulturzentrum stehen in den kommenden Tagen ebenfalls zahlreiche Veranstaltungen auf dem Kalender. Zum Udo-Jürgens-Jubiläumsjahr ist für den 12. März im Theatersaal eine Udo-Jürgens-Show mit Alex Parker geplant. Außerdem läuft zurzeit die Ausstellung Musik trifft Malerei. Eine weitere Ausstellung wird am 18. März eröffnet: „Mittenmang im Asphaltgrau“. Mit ihrem Programm „Frisch verfönt“ sind am 18. März zudem das Kabarett „Die Akademixer“ zu Gast.

Kontakt mit dem Kreis

Überlegt wird auch in Paaren im Glien beim MAFZ, bestätigt Geschäftsführerin Ute Lagodka: „Wir stehen im engen Kontakt mit dem Landkreis und dem dortigen Gesundheitsamt.“ Das MAFZ hat für den 14. und 15. März zur Modellbaumesse eingeladen. „Es ist viel vorbereitet, aber Gesundheit geht vor“, sagte sie. „Wenn eine Entscheidung zur Absage fällt, dann kurzfristig.“

Veranstaltungen sind in den Ämtern Nennhausen und Rhinow sowie in der Stadt Premnitz nicht abgesagt.

Empfehlungen

Für Veranstaltungen im Havelland die Empfehlungen des Gesundheitsamtes Havelland: Prüfung, ob die Durchführung einer Veranstaltung zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbedingt erforderlich ist; Vermeidung von engem Kontakt; Nutzung ausreichend großer und gut belüfteter Räume; gut sichtbare Anbringung von Hinweisschildern/Postern am Eingang mit Darstellung der allgemeinen Hygieneregeln wie Händewaschen, Niesetikette; Vorhalten von ausreichend Desinfektionsmittelspendern an allen Eingängen und in den Sanitäranlagen; Teilnehmern mit grippeähnlichen Symptomen muss die Teilnahme verwehrt werden; Registrierung aller Teilnehmer mit Name, Adresse und Telefonnummer.

Bald Auflagen?

Sollte es notwendig sein, werden zum gegebenen Zeitpunkt die Empfehlungen zu Auflagen erhoben, sagte Amtsärztin Anna Müller am Montag.

Von Joachim Wilisch