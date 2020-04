Havelland

Insgesamt waren am Dienstag 154 Personen aus dem Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilten das Gesundheitsamt des Kreises Havelland und das Gesundheitsministerium des Landes mit. Von den 154 Infizierten gelten 105 als genesen, fünf sind gestorben.

Damit verzeichnen die Behörden im Landkreis aktuell 44 Kranke. Über mehrere Tage – von Donnerstag bis Montag – war die Zahl der Infizierten nicht mehr angestiegen.

In den Krankenhäusern der Havelland Kliniken werden einige Akut-Fälle behandelt. Die Lage an den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen der Havelland Kliniken sei aber stabil hieß es.

Landrat Lewandowski warnt die Havelländer vor Nachlässigkeit und nimmt die neuen Zahlen zum Anlass, allen zu danken, die derzeit engagiert der Krise entgegenwirken, darunter die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und anderer Abteilungen in der Kreisverwaltung, in den Pflegeheimen und in den Kliniken..

Von Joachim Wilisch