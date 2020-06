Havelland

Nach Wochen des Stillstands steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Erkrankungen im Landkreis Havelland wieder merklich.

Am Wochenende vermeldete das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland vier neue Fälle. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie an Corona Erkrankten liegt damit bei 182. Allerdings sind mittlerweile 165 Menschen wieder genesen. Es gibt sechs Todesfälle. An dieser Zahl hat sich seit über einem Monat nichts geändert.

Damit verzeichnet der Kreis Havelland die größte Steigerungsrate im Land Brandenburg. Nur im Kreis Teltow-Fläming wurden am Wochenende ebenso viele Neuerkrankungen registriert wie im Havelland.

Höchster Wert in Brandenburg

Auch was die so genannte 7-Tage-Inzidenz angeht – sie bezeichnet die Zahl der Neuerkrankungen der zurückliegenden sieben Tage – nimmt das Havelland brandenburgweit nun die unrühmliche Spitzenposition ein.

Der Wert von 6,8 wird in keinem anderen Landkreis erreicht. Es folgen der Barnim (6,0) und die Uckermark (5,9). Zum Vergleich: In der Stadt Cottbus und dem Kreis Oberspreewald-Lausitz wurde in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion registriert.

Erste Fälle am vergangenen Mittwoch

Am vergangenen Mittwoch war die erste Neuinfektion im Havelland nach längerer Zeit vermeldet worden. In der Kita Havelspatzen im Premnitzer Ortsteil Döberitz war eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden. Außerdem wurde bei einem Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums in Dallgow-Döberitz eine Infektion nachgewiesen. Und in Übergangswohnheimen für Asylbewerber in Rathenow und Nauen haben sich ebenfalls Menschen mit dem Virus angesteckt.

Von Markus Kniebeler