Corona-Zahlen im Havelland laufen aus dem Ruder

Die Corona-Zahlen im Landkreis Havelland sind noch einmal stark angestiegen. Auf 389 bestätigte Infektionen kommen 284 genesene Patienten. Rechnet man sechs Verstorbene mit ein, sind – Stand 8.30 Uhr am Freitag – 99 Personen an Covid-19 erkrankt.

Da der 7-Tage-Inzidenzwert nun über 35 liegt – es sind 40,49 Punkte – gelten verschärfte Regeln. Konkrete Konsequenzen dürfte das auch für Großveranstaltungen am Wochenende haben. Unter freiem Himmel dürfen höchstens 250 Personen an diesen Veranstaltungen teilnehmen, in geschlossenen Räumen 150.

Auswirken dürfte sich das in Rathenow vor allem auf das Weinfest – aber auch Fußballspiele, eine große Laufveranstaltung und ein Volksradfahren sind im Kreis betroffen.

