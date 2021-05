Corona im Havelland: Inzidenzwert sinkt unter die 30er Marke

Havelland

Die Corona-Kurve des Havellandes zeigt weiter nach unten. Für Dienstag nennt das brandenburgische Gesundheitsministerium einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, von 25,8 im Havelland (Stand: Mittwoch, 26. Mai, 0.00 Uhr). Am Vortag war es noch ein Inzidenzwert 42,9 gewesen.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Havelland

Von RND/kha