Corona im Havelland: Kreisschülerrat für Wechselunterricht

Havelland

Der neugewählte Kreisschülerrat Havelland ist jetzt erstmalig als neugewähltes Gremium zusammengekommen. Gewählt ist er für die nächsten zwei Schuljahr. Ziel der ersten Sitzung sei es gewesen, neue Aufgaben für das kommende Schuljahr abzustecken, so Ben Berger, Sprecher des Kreisschülerrates. Die jüngste Entwicklung der Infektionsbestimmungen für Schulen stand im Vordergrund.

Diskussionen über Schulschließung, Wechselunterricht, Präsenzunterricht sowie ein offener Austausch mit der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatten den Kreisschülerrat als letztes intensiv beschäftigt. Auch mit anderen Themen, wie der Schulsozialarbeit, setzte sich die Schülervertretung auseinander.

So setzt sich der Kreisschülerrat zusammen

Alle Gremien der Mitwirkung im Bildungsbereich werden stets für zwei Schuljahre gewählt. Nun wurde er nach zwei Schuljahren neugewählt und der Kreisschülerrat Havelland begrüßt eine Menge neuer Kinder und Jugendlicher in seinem Team. Ihm gehört ein Schülervertreter jeder Schule im Landkreis an.

Er besteht daher aus einer bunten Mischung von Grundschülern und Grundschülerinnen bis hin zu Abiturienten und Abiturientinnen. Die neuen Mitglieder besprachen ihre wichtigsten Themen und steckten gleich ihre gemeinsamen Ziele für die nächste Zeit ab. So möchten sie sich vermehrt mit der physischen und psychischen Gesundheit von Schülern und Schülerinnen, Mobbingprävention, Digitalisierung an den Schulen, die Corona-Pandemie an den Bildungsstätten sowie der Gleichberechtigung von sexuellen Identitäten, etwa Transsexualität befassen.

Gremium begrüßt Aufhebung Präsenzpflicht

Auch die angekündigte teilweise Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen nahmen die Schülervertreter zum Anlass einer regen Diskussion. Der Kreisrat begrüßt die Aufhebung der Präsenzpflicht als notwendige Maßnahme, um Schülern und Eltern die Entscheidung selbst zu überlassen, welches Risiko eingegangen werden soll. Da allerdings die Kinder und Jugendlichen zu Hause nicht dieselbe Betreuung erhalten wie in der Schule, hält der Kreisschülerrat Wechselunterricht für sinnvoller und als Kompromiss zwischen erfolgreicher Bildung und Gesundheitsschutz.

Kreisschülersprecher Ben Berger: „Insbesondere die psychische Gesundheit ist seit der pandemischen Lage um so wichtiger geworden. Allerdings auch Mobbingprävention und Akzeptanz von sexuellen Identitäten sind sehr wichtige Themen, welche einerseits ein Dauerproblem in Schulen darstellen und andererseits in der Gesellschaft noch nicht ausreichend angekommen sind.“

Der Kreisschülerrat Havelland ist die gesetzlich legitimierte Vertretung aller Schülerinnen und Schüler im Landkreis. Er kommt regelmäßig zu Sitzungen zusammen, um sich mit bildungsrelevanten Themen im Landkreis auseinanderzusetzen. Er ist per e-Mail unter ksr.hvl@lsrbrandenburg.de und bei Instagram auf @ksr.hvl erreichbar.

Von MAZonline