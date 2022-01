Corona im Havelland: Neue Quarantäneregeln für Erkrankte und Kontaktpersonen

Havelland

Der Landkreis Havelland hat eine neue Allgemeinverfügung zur Absonderung von Kontaktpersonen und positiv getesteten Personen zum Schutz gegen das Coronavirus erlassen. Grundlage sind neue gesetzliche Regelungen. Sie gelten ab Freitag, 21. Januar, und heben die Allgemeinverfügung vom 17. November 2021 sowie die Ergänzung der Allgemeinverfügung vom 24. November 2021 auf. Angepasst sind jetzt die Quarantäneregelungen für positiv Getestete und Kontaktpersonen.

Positiv Getestete müssen sich beim Gesundheitsamt melden

Positiv auf das Sars-Covid-2-Virus getestete Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Havelland haben oder zuletzt hatten, haben sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden und dort die erforderlichen Daten zu hinterlassen. Dies soll vorzugsweise über das Meldeformular auf der Homepage des Gesundheitsamtes (https://www.havelland.de/coronavirus/datentransfer/) erfolgen. In Ausnahmefällen kann die Meldung per Email (hotlinegesundheitsamt@havelland.de) oder telefonisch (03385/551 71 19) vorgenommen werden.

Zehntägige Isolationunabhängig vom Impfstatus

Unabhängig vom Impfstatus haben sich positiv Getestete in eine zehntägige Isolation zu begeben. Sie dürfen den Isolationsort nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zu dem Isolationsort gehörenden Garten, auf einer Terrasse oder einem Balkon ist alleine gestattet. Für vom Gesundheitsamt angeordnete Testungen darf der Isolationsort verlassen werden.

Verkürzung durch Freitestung möglich

Eine Verkürzung kann durch Freitestung nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen qualifizierten Schnelltest erfolgen, soweit eine positiv getestete Person ab dem fünften Tag keine typischen Krankheitszeichen einer Covid-2-Infektion aufzeigt. Als qualifiziert gilt ein Test, der beim Paul-Ehrlich-Institut als solcher gelistet ist.

Positiv Getestete und an Corona Erkrankte sind verpflichtet, ihre Kontaktpersonen über den Zeitpunkt des positiven Testergebnisses oder über den Zeitpunkt des Auftretens von Symptomen der Erkrankung zu informieren.

Regelungen für engsteKontaktpersonen

Auch bei engsten Kontaktpersonen gelten geänderte Quarantäneanordnungen: Engste Kontaktpersonen sind Personen, die Kontakt mit einer im gleichen Haushalt lebenden infizierten Person bis zu zwei Tagen vor deren Erkrankungsbeginn oder deren positiven Testnachweis hatten. Für diese Kontaktpersonen gilt Isolationsanordnung für positiv getestete Personen mit der Maßgabe, dass durch eine Auffrischungsimpfung (Booster) vollständig Geimpfte von der Quarantäne ausgenommen sind. Gleiches gilt für kürzlich Geimpfte oder kürzlich Genesene, die innerhalb der letzten drei Monate doppelt geimpft wurden oder genesen sind.

Schülerinnen und Schüler und Kinder können sich ab dem fünften Tag durch einen PCR-Test oder einen qualifizierten Schnelltest freitesten.

Soweit ein positives Testergebnis einer Kontaktperson vorliegt, gilt für diese Person die vorn beschriebene Isolationsanordnung für positiv Getestete.

Unterscheidung zu engenKontaktpersonen

In der Anordnung wird zwischen engsten und engen Kontaktpersonen unterschieden. Bei engen Kontaktpersonen gilt: Schülerinnen und Schüler und Kinder sowie Personen mit engen Kontakten sollen sich eigenverantwortlich in eine Quarantäne im Sinne von Isolationsanordnung für positiv Getestete begeben. Bei täglicher Testung in einem Zeitraum von zehn Tagen mit negativem Befund und ständiger Einhaltung der Maskenpflicht wird von einer Quarantäne abgesehen.

Ausnahme für geboostertePersonen

Durch eine Auffrischungsimpfung (Booster) vollständig Geimpfte sind ausgenommen. Gleiches gilt für kürzlich Geimpfte oder kürzlich Genesene, die innerhalb der letzten drei Monate doppelt geimpft wurden oder genesen sind.

Als enge Kontakte gilt ein direkter Kontakt im Nahfeld länger als zehn Minuten und bei einem Abstand von weniger als 1,5 Meter, jedes direkte Gespräch ohne adäquatem Schutz oder direkter Kontakt sowie gemeinsamer Aufenthalt von mehr als zehn Minuten in einem Raum (Fahrzeug, Büro und ähnliches).

Soweit ein positives Testergebnis einer Kontaktperson vorliegt, ist gemäß Isolationsanordnung für positiv Getestete zu verfahren.

Gesundheitsamt entscheidet im Einzelfall

Das Gesundheitsamtes entscheidet im Einzelfall. Sind engte oder enge Kontaktpersonen festgestellt, kann das Gesundheitsamt unter Prüfung des Einzelfalles für den Bereich der kritischen Infrastruktur andere Quarantäneentscheidungen treffen.

Kritische Infrastrukturen sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.

Die neue Allgemeinverfügung sowie weitere Informationen zum Coronavirus sind unter www.havelland.de/coronavirus zu finden.

Von MAZonline