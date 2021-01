Havelland

Das Jahr 2020 wird auch den Havelländern als ein Jahr mit gravierenden Einschnitten in Erinnerung bleiben. Auf so manches mussten sie verzichten, darunter Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen und Ausstellungen. Aufgrund der Corona-Krise fielen zahlreiche Veranstaltungen aus oder wurden auf das nächste Jahr verschoben.

„Es war für die kleinen und selbstständigen Künstler eine Katastrophe. Viele sind kaum unter den Rettungsschirm gefallen, hatten über Wochen keine Einnahmen und mussten ans Ersparte gehen. Einige haben sich andere Jobs gesucht. Andere warten noch auf staatliche Unterstützung“, berichtet Bruno Kämmerling, Kulturreferent des Landkreises Havelland.

Wie viele andere vermisst auch er, Musik, Kunst und Kultur live erleben zu können. „Wir dürfen nicht vergessen, die Kreativen bereichern unser Leben“, betont Kämmerling. Blickt er auf das vergangene Jahr zurück, erinnert er sich an Konzerte, die ins Freie verlegt wurden, und an Formate, die unter Auflagen und mit sehr viel weniger Publikum als üblich stattfanden.

Kulturpreis noch nicht ausgelobt

„Hätte es die Lücke in den Sommermonaten nicht gegeben, wäre es noch brutaler geworden“, sagt Kämmerling. Er ist froh, dass die Havelländer wenigstens einige kulturelle Angebote wie das Dorfkino in der Ribbecker Gutsscheune, den Spinnabend auf dem Kolonistenhof in Großderschau oder die Ausstellung in der Kunsthalle in Bahnitz trotz Corona erleben durften.

Es war das wohl seltsamste Jahr, das der Kulturreferent bisher erlebt hat. Ein Jahr, in dem es um Hygienekonzepte und Abstandsregeln ging statt um Vernissagen und Kulturförderung. Sogar auf das Ausloben des Kulturpreises verzichtete der Landkreis, weil eine Verleihung vorerst nicht stattfinden kann. „Die Veranstaltung dient auch dazu, dass sich die Künstler treffen. Deshalb warten wir, bis eine Feierstunde wieder möglich ist“, so Kämmerling.

Onlineportal für Künstler aus dem Havelland

Ganz ohne Kulturförderung verlief das Jahr aber nicht. Projekte wie die Stunde der Musik in Premnitz oder der Ribbecker Bücherwinter konnten von einer Unterstützung profitieren. Auch der Verein Kunstwerk West aus Bützer freute sich über eine Förderung. Normalerweise begeistert der Verein mit Musikevents wie Havelbeatz oder River Swing. In diesem Jahr durften einige Bands statt vor Publikum immerhin vor der Kamera auftreten.

Die Aufnahmen sind online auf www.streaminghavelland.de zu sehen. Der Internetsender meinbrandenburg.tv hatte die Webseite im Frühjahr ins Leben gerufen, um die Menschen in der Region weiterhin mit Kultur zu versorgen und regionalen Künstlern eine Plattform zu bieten.

Von wegen Winterruhe, im Schloss Ribbeck wird unterbrochen für Filmaufnahmen für den Streamingdienst Havelland gedreht. Quelle: Marlies Schnaibel

Märchenlesungen im Schloss Ribbeck, Aufführungen der Havelländer Puppenbühne, Weihnachtskonzerte mit Musikern aus der Region – all das und einiges mehr gibt es auf dem Streamingkanal zu sehen, den sich jeder ins Wohnzimmer holen kann. Die Webseite soll zudem Künstler aus dem Ost- und dem Westhavelland miteinander verbinden und einen Überblick über die hiesige Kulturlandschaft bieten.

Bei der Kulturstiftung gingen weniger Anträge ein

„Wir haben ein so großes Potenzial an Musikern, die im Havelland ausgebildet wurden, darunter die Mezzosopranistin Juliane Bookhagen, Jazz-Sänger Markus Gartschock, die Pianistin Etel Belinski und einige mehr. Auch ein kleiner Landkreis kann überregional Bedeutung haben, das wollen wir künftig stärker in den Fokus rücken. Auch dazu dient die Plattform, die wir als Landkreis inhaltlich unterstützen“, macht Kämmerling deutlich.

Einschnitte gab es auch bei der Kulturstiftung Havelland. Hier gingen 2020 nur wenige Anfragen zur Förderung von Kunstwerken ein. „Wir haben deutlich gespürt, dass die Menschen von anderen Dingen bewegt waren“, sagt Kämmerling, der auch Geschäftsführer der Stiftung ist. Insgesamt drei Werke kaufte die Stiftung an.

Bruno Kämmerling ist trotz allem optimistisch. Er hofft, dass die Kreativen bereits ab März unter Auflagen zumindest kleinere Veranstaltungen planen können. Und er geht davon aus, dass ab der zweiten Jahreshälfte neue Verträge geschlossen werden können.

Allen, die Projekte im neuen Jahr planen, rät Kämmerling, sich schon jetzt an den Landkreis zu wenden. Die nächste Antragsfrist endet am 15. März. Voraussetzung für eine Förderung ist ein starker Bezug zum Havelland.

