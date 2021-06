Corona im Havelland am 12. Juni 2021: Inzidenzwert steigt auf 6,7

Havelland

Die Corona-Kurve des Havellandes geht leicht nach oben. Es gab vier gemeldete Neuinfektionen für den Landkreis. Das brandenburgische Gesundheitsministerium nennt für Freitag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, von 6,7 für das Havelland (Stand: Sonnabend, 12. Juni, 7 Uhr). Am Vortag hatte er bei 5,5 gelegen. Der Landesdurchschnitt sank auf 6,9. Der Landkreis Prignitz weist eine Inzidenz von 0,0 auf. Die Nachbarkreise des Havellands melden 2,8 für Brandenburg an der Havel, 3 für Ostprignitz-Ruppin, 4,6 für Potsdam-Mittelmark und 5 für die Landeshauptstadt Potsdam. Für den Berliner Bezirk Spandau werden 39,3 angegeben.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Havelland

Von RND/kha