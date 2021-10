Corona im Havelland am 18. Oktober 2021: Inzidenzwert steigt auf 51,0

Havelland

Die Inzidenz des Havellandes steigt über den Wert von 50. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 51,0 (Stand: Freitag, 18. Oktober, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich zwölf Personen mit dem Coronavirus infiziert.

7060 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 68 erhöht. So sind insgesamt 119.505 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 18. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 112.500 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 3.100 (Vorwoche: rund 2.700).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 89 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 20 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 17 beatmet werden (Stand 18. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,54 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,9 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 56,9 (Vorwoche: 49,3).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.577.475 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 62,3 Prozent), 1.510.092 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,7 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 3.008.414 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 3469 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet und 17.789 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 22.783 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 17. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,04 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 15. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 15. Oktober

Die Inzidenz im Havelland steigt minimal. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 38,5 (Stand: Freitag, 15. Oktober, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich elf Personen neu mit dem Coronavirus infiziert.

7017 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 250 erhöht. So sind insgesamt 118.983 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 15. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 112.100 Menschen von Covid-19- genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 3000 (Vorwoche: rund 2700).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 80 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 22 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 17 beatmet werden (Stand 14. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,38 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,1 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 53,5 (Vorwoche: 46,7).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.576.239 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 62,3 Prozent), 1.508.431 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,6 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 3.004.945 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 4.643 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 21.028 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 21.964 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 14.10.2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,03 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 14. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 14. Oktober

Die Inzidenz steigt im Havelland weiter. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 35,2 (Stand: Donnerstag, 14. Oktober, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden sind 16 Neuinfektionen registriert worden.

7006 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 321 erhöht. So sind insgesamt 118.733 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 14. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Ungefähr 112.000 Menschen sind im Land von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.900 (Vorwoche: rund 2.700).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 79 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 24 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 19 beatmet werden (Stand 13. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,03 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,3 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 51,0 (Vorwoche: 47,1).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.574.600 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 62,2 Prozent), 1.506.231 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,5 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 3.000.302 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 3836 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 24.134 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 20.916 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 13. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,98 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 13. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 13. Oktober

Der Inzidenzwert geht im Havelland wieder nach oben. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 30,4 (Stand: Mittwoch, 13. Oktober, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden sind zwölf Neuinfektionen registriert worden.

6990 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 276 erhöht. So sind insgesamt 118.412 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 13. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Ungefähr 111.800 Menschen sind im Land von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.700 (Vorwoche: rund 2.500).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 74 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 24 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 18 beatmet werden (Stand 12. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,87 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,3 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 50,5 (Vorwoche: 41,5).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.573.276 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 62,2 Prozent), 1.504.400 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,4 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.996.466 Impfungen verabreicht. Das sind 3.667 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 27.751 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 20.051 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 12. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,98 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 12. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 12. Oktober

Der Inzidenzwert sinkt im Havelland wieder. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 27,9 (Stand: Dienstag, 12. Oktober, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden sind drei Neuinfektionen registriert worden.

6978 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 98 erhöht. So sind insgesamt 118.136 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 12. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Ungefähr 111.600 Menschen sind im Land von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2700 (Vorwoche: rund 2400).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 70 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 23 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 20 beatmet werden (Stand 12. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,99 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,2 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 50,3 (Vorwoche: 40,3).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.572.224 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 62,1 Prozent), 1.502.654 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,4 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.992.799 Corona-Impfungen verabreicht. Das sind 2.174 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 33.507 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 19.064 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 11. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,10 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 11. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland vom 11. Oktober

Der Inzidenzwert steigt im Havelland leicht. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 28,5 (Stand: Montag: 11. Oktober, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden hat es drei Neuinfektionen gegeben.

6975 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 59 erhöht. So sind insgesamt 118.038 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 11. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 111.400 Menschen genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.700 (Vorwoche: rund 2.400).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 64 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 20 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 17 beatmet werden (Stand 10. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,99 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,9 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 49,3.

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.571.436 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 62,1 Prozent), 1.501.526 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,3 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.990.625 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 6.708 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet und 33.597 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 18.687 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 10. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,19 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 8. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 8. Oktober

Die Inzidenz bleibt im Havelland konstant. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie weiterhin bei 27,9 (Stand: Freitag, 8. Oktober, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden wurden neun Neuinfektionen gemeldet.

6952 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 146 erhöht. So sind insgesamt 117.555 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 8. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Im Land sind ungefähr 111.000 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.700 (Vorwoche: rund 2.500).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 78 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 22 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 18 beatmet werden (Stand 8. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,03 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,1 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 46,7 (Vorwoche: 38,5).

Covid-19-Impfungen im Land

In Brandenburg sind 1.568.975 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 62,0 Prozent), 1.498.159 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,2 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.983.917 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 7.749 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 32.979 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 17.490 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 8. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,19 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 7. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 7. Oktober

Die Inzidenz steigt leicht im Havelland. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 27,9 (Stand: Donnerstag, 7. Oktober, 0 Uhr). Es sind binnen 24 Stunden acht Neuinfektionen registriert worden.

6943 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 183 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist erstmals wieder für das Havelland in Zusammenhang mit Corona ein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 368 erhöht. So sind insgesamt 117.409 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 7. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Ungefähr 110.900 Menschen sind von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.700 (Vorwoche: rund 2.400).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 77 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 25 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 20 beatmet werden (Stand 6. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,95 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,4 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 47,1.

Covid-19-Impfungen im gesamten Land

In Brandenburg sind 1.566.568 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,9 Prozent), 1.493.705 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 59,0 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.976.168 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 7.453 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 32.278 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 16.171 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 6. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,03 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 6. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 6. Oktober

Im Havelland sinkt die Inzidenz weiter. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums beträgt sie aktuell 26,7 (Stand: Mittwoch, 6. Oktober, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden sieben Neuinfektionen.

6935 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 273 erhöht. So sind insgesamt 117.041 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 6. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Im Land sind ungefähr 110.700 Menschen von ihrer Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.500 (Vorwoche: rund 2.400).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 65 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 24 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 22 beatmet werden (Stand: 5. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,03 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,3 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 41,5 (Vorwoche: 34,5).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.564.080 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,8 Prozent), 1.489.663 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 58,9 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.968.715 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 9.423 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 30.808 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 14.853 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 5. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,99 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 4. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland vom 6. Oktober

Der Inzidenzwert sinkt nun wieder. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 38,3 (Stand: Dienstag, 5. Oktober, 0 Uhr). Es hat binnen 24 Stunden eine Neuinfektion gegeben.

6928 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 123 erhöht. So sind insgesamt 116.768 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 5. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Es sind ungefähr 110.600 Menschen im Land von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.400 (Vorwoche: rund 2.300).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 67 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 23 in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen 21 beatmet werden (Stand: 4. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,71 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,2 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 40,3 (Vorwoche: 34,7).

Quote der Covid-19-Impfungen

In Brandenburg sind 1.559.721 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,6 Prozent), 1.485.312 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 58,7 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.959.292 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 2.264 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 27.260 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 13.861 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 4. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,99 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 4. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 4. Oktober

Der Inzidenzwert steigt im Havelland wieder. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 41,3 (Stand: Montag, 4. Oktober, 0 Uhr). Zwölf Neuinfektionen sind binnen 24 Stunden gemeldet worden.

6927 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 58 erhöht. So sind insgesamt 116.645 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 4.10.2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 110.400 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.400 (Vorwoche: rund 2.500).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 57 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 23 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 21 beatmet werden (Stand 3. Oktober, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,71 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 2,2 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 39,4 (Vorwoche: 35,9).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.558.948 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,6 Prozent), 1.484.177 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 58,6 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.957.028 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 6.090 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet wurden und 29.085 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 13.340 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 03. Oktober, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,13 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 1. Oktober). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 3. Oktober

Die Inzidenz im Havelland ist relativ stabil. Wie bereits am Freitag lag er am Sonntag bei 34,0. Das meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand vom Sonntag, 3. Oktober, 0 Uhr. Binnen 24 Stunden wurden acht Neuinfektionen gemeldet.

6915 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 112 erhöht. So sind insgesamt 116.587 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 1. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 110.200 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.500.

Corona im Havelland vom 1. Oktober

Die Inzidenz im Havelland sinkt und steigt mal. Es gibt keinen eindeutigen Trend. Im Vergleich zum Vortag geht sie am Freitag wieder nach unten. Laut Auskunft des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 32,2 (Stand: Freitag, 1. Oktober, 0 Uhr)- Binnen 24 Stunden wurden sieben Neuinfektionen gemeldet.

6897 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 212 erhöht. So sind insgesamt 116.349 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 1. Oktober, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 110.000 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.500 (Vorwoche: rund 2.600).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 54 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 18 in intensivmedizinischer Betreuung. 17 müssen beatmet werden (Stand 30. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,87 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,7 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 38,5 (Vorwoche: 38,1).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.556.783 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,5 Prozent), 1.480.342 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 58,5 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.950.983 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 7.048 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 35.306 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 12.886 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 30.09.2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,92 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 30. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 30. September

Die Inzidenz steigt aktuell deutlich im Havelland. Laut Auskunft des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie bei 34,0 (Stand: Donnerstag, 30. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich 24 Personen infiziert.

6890 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 224 erhöht. So sind insgesamt 116.137 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 30. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 109.700 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.400 (Vorwoche: rund 2.600).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 56 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 17 in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen 15 beatmet werden (Stand 29. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,15 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,6 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 36,8 (Vorwoche: 37,4).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.554.493 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,4 Prozent), 1.476.188 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 58,3 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.943.890 Impfungen verabreicht. Das sind 5.983 mehr als am Vortag gemeldet und 36.820 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 11.977 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 29. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,92 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 29.09.2021). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 29. September

Der Inzidenzwert im Havelland sinkt weiter. Laut Auskunft des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 26,1 (Stand: Mittwoch, 29. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich elf Personen infiziert.

6866 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 219 erhöht. So sind insgesamt 115.913 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 29. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 109.700 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.400 (Vorwoche: rund 2.600).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 58 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 18 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 16 beatmet werden (Stand 28. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,15 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,7 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 34,5 (Vorwoche: 39,4; Sieben-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte).

Covid-19-Impfungen

In Brandenburg sind 1.552.484 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,3 Prozent), 1.472.756 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 58,2 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.937.907 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 5.875 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 37.424 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 11.170 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 28. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,85 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 28. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 28. September

Wieder sinkt die Inzidenz im Havelland. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 27,3 (Stand: Dienstag, 27. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich keine Personen infiziert.

6855 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 79 erhöht. So sind insgesamt 115.694 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 28. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

In Brandenburg sind ungefähr 109.500 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2300 (Vorwoche: rund 2.500).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 56 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 15 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 14 beatmet werden (Stand 27. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,30 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,6 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 34,7 (Vorwoche: 39,8.

Covid-19-Impfungen

In Brandenburg sind 1.550.452 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,3 Prozent), 1.469.453 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 58,1 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.932.032 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 4089 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 37.458 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 10.334 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 27. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,87 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 27. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 27. September

Der Inzidenzwert im Havelland verändert sich leicht. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 31,6 (Stand: Montag, 27. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich keine Personen infiziert.

6855 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 33 erhöht. So sind insgesamt 115.615 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 24. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Corona im Havelland am 24. September

Der Inzidenzwert im Havelland bleibt konstant. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 24,9 (Stand: Freitag, 24. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich acht Personen infiziert.

6834 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 194 erhöht. So sind insgesamt 115.358 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 24. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Es sind ungefähr 108.900 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.600 (Vorwoche: rund 2.600).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 55 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 14 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 13 beatmet werden (Stand 23. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,87 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,4 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Covid-19-Impfungen

In Brandenburg sind 1.543.857 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 61,0 Prozent), 1.460.614 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 57,7 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.915.632 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 8.562 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 34.038 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 8.700 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 24. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,91 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 23. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 23. September

Erneut sinkt die Inzidenz im Havelland. Laut Mitteilung des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 24,9 (Stand: Donnerstag, 23. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich neun Personen infiziert.

6826 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 183 erhöht. So sind insgesamt 115.164 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 23. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Ungefähr 108.700 Menschen sind von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2600 (Vorwoche: rund 2600).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 50 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 13 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen zwölf beatmet werden (Stand 22. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,83 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,3 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Covid-19-Impfungen

In Brandenburg sind 1.540.820 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 60,9 Prozent), 1.455.605 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 57,5 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.907.070 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 6.587 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 34.468 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 7.523 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 23. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,89 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 22. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 23. September

Die Inzidenz im Havelland sinkt weiter. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 26,7 (Stand: Mittwoch, 22. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden haben sich 15 Personen infiziert.

6817 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 222 erhöht. So sind insgesamt 114.981 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 22. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 108.500 Menschen genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.600 (Vorwoche: rund 2.500).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 50 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 13 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen elf beatmet werden (Stand 21. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,87 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,3 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Covid-19-Impfungen

In Brandenburg sind 1.538.393 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 60,8 Prozent), 1.451.616 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 57,4 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.900.483 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 5.909 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 36.412 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 6.880 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 22. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,84 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 21. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 21. September

Wieder sinkt die Inzidenz im Havelland. Diesmal recht deutlich. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 31,6 (Stand: Dienstag, 21. September, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden hat sich niemand infiziert. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 39,8.

6802 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 82 erhöht. So sind insgesamt 114.759 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 21. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 108.400 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.500 (Vorwoche: rund 2.300).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten

Aktuell werden 56 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 15 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen zwölf beatmet werden (Stand 20. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,67 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,6 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

COVID-19-Impfungen

1.536.102 Menschen sind im Land mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 60,7 Prozent), 1.448.303 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 57,2 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.894.574 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 3.797 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 35.910 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 6.183 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 21. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,87 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 20. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 20. September

Die Inzidenz sinkt im Havelland wieder leicht. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums beträgt sie aktuell 37,0 (Stand: Montag, 20. September, 0 Uhr). Es wurden binnen 24 Stunden zwei Neuinfektionen gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 41,1

6803 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 45 erhöht. So sind insgesamt 114.677 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 20. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Ungefähr 108.200 Menschen sind von ihrer Civid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.600 (Vorwoche: rund 2.400).

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung der Intensivbetten

Aktuell werden 54 Personen wegen einer Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 15 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen müssen 13 beatmet werden (Stand 19. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,63 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,6 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Covid-19-Impfungen

In Brandenburg sind 1.534.481 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 60,6 Prozent), 1.445.937 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 57,1 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.890.777 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 9.183 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet und 35.583 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 5.878 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 20. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,99 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 17. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 19. September

Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt der Inzidenzwert im Havelland aktuell bei 38,3 (Stand: Sonntag, 19. September, 0 Uhr). Es wurden fünf Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

6801 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

Die Nachbarkreise des Havellands melden folgende Werte: 32,1 für Potsdam-Mittelmark, 59,3 für die Landeshauptstadt Potsdam, 81,9 für die Stadt Brandenburg, 14,2 für Ostprignitz-Ruppin und 40,1 für Oberhavel. Der Berliner Stadtbezirk Spandau meldet einen Inzidenzwert von 122,6, das ist erneut der höchste Wert in Berlin.

Corona im Havelland am 17. September

Leichter Anstieg beim Inzidenzwert im Havelland. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 39,5 (Stand: Freitag, 17. September, 0 Uhr). Es wurden sieben Neuinfektionen gemeldet.

6788 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 192 erhöht. So sind insgesamt 114.355 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 17. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Ungefähr 107.900 Menschen sind im Land von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.600 (Vorwoche: rund 2.200).

Inzidenz der Hospitalisierung

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten: Aktuell werden 48 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 14 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen zwölf beatmet werden (Stand 16. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,63 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,5 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 43,7 (Vorwoche: 41,0; Sieben-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte).

Covid-19-Impfungen im Land

In Brandenburg sind 1.530.890 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote eine Impfung: 60,5 Prozent), 1.440.438 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 56,9 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.881.594 Covid-19-Impfungen verabreicht.

Das sind 8.992 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 16. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 4.878 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 17. September, Quelle: Impfstab).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,95 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 16. September). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um eins schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über eins, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 16. September

Der Inzidenzwert des Havellandes ist wieder leicht gestiegen. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 38,9 (Stand: Donnerstag, 16. September, 0 Uhr). Es sind 20 Neuinfektionen gemeldet.

6781 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall mehr vermeldet worden.

Für die Nachbarkreise wurden folgende Werte gemeldet: Oberhavel 50,9, Ostprignitz-Ruppin 20,2, Potsdam-Mittelmark 28,0, Brandenburg an der Havel 108,3 und Potsdam 50,0. Der Berliner Bezirk Spandau meldet 159,9.

Corona am 15. September 2021

Der Inzidenzwert des Havellandes sinkt. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 35,8 (Stand: Mittwoch, 15. September, 0 Uhr). Es sind 13 Neuinfektionen gemeldet.

6761 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 248 erhöht. So sind insgesamt 113.923 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 15. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Im Land sind ungefähr 107.600 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 2.500 (Vorwoche: rund 2.000).

Behandlung in Krankenhäusern: Aktuell werden 56 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 15 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 13 beatmet werden (Stand 14. September, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 0,67 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 1,4 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 43,1 (Vorwoche: 37,5).

Covid-19-Impfungen: In Brandenburg sind 1.523.261 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote eine Impfung: 60,2 Prozent), 1.430.228 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 56,5 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 2.864.071 Covid-19-Impfungen verabreicht. Das sind 5407 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 14. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 3.569 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 15. September, Quelle: Impfstab).

Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 0,88 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 14.09.2021). Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Corona im Havelland am 14. September

Bei 43,7 liegt aktuell der Inzidenzwert im Havelland. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit (Stand: Dienstag, 14. September, 0 Uhr). Es wurden sechs Neuinfektionen gemeldet.

6748 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 92 erhöht. So sind insgesamt 113.675 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 14. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 57 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 16 in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen 13 beatmet werden (Stand 13. September, Quelle: Ivena).

In Brandenburg sind ungefähr 107.500 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 2300.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land 1.521.000 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.426.972 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 60,1 Prozent und 56,4 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.858.664 Impfungen verabreicht. Das sind 3470 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 13. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 3.062 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 13. September, Quelle: Impfstab).

Corona im Havelland am 13. September

Der Inzidenzwert im Havelland sinkt. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt er aktuell bei 52,8 (Stand: Montag, 13. September, 0 Uhr). Es wurden drei Neuinfektionen gemeldet.

6742 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 61 erhöht. So sind insgesamt 113.583 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 13. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 50 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 16 in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen zwölf beatmet werden (Stand 10. September, Quelle: Ivena).

Ungefähr 107.400 Menschen sind im Land von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 2.400.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land Brandenburg 1.519.351 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.424.990 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 60,0 Prozent und 56,3 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.855.194 Impfungen verabreicht. Das sind 7.093 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet. (Stand 12. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 3.062 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 13. September, Quelle: Impfstab).

Corona im Havelland am 10. September

Die Inzidenz im Havelland sinkt. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt sie aktuell bei 55,9 (Stand: Freitag, 10. September, 0 Uhr). Es wurden 14 Neuinfektionen gemeldet.

6720 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 196 erhöht. So sind insgesamt 113.184 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 10. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 48 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 17 in intensivmedizinischer Behandlung, von denen 14 beatmet werden müssen (Stand 9. September, Quelle: Ivena).

In Brandenburg sind ungefähr 107.100 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 2.200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.517.114 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.420.107 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 59,9 Prozent und 56,1 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.848.101 Impfungen verabreicht. Das sind 7.875 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 9. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden bislang insgesamt 2.170 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 10. September, Quelle: Impfstab).

Corona im Havelland am 9. September

Die Inzidenz im Havelland bleibt trotz zahlreicher Neuinfektionen konstant. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt sie aktuell bei 59,5 (Stand: Donnerstag, 9. September, 0 Uhr). Es wurden 28 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

6706 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 242 erhöht. So sind insgesamt 112.988 Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 9. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 51 Personen wegen einer Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 13 in intensivmedizinischer Behandlung, von denen zwölf beatmet werden müssen (Stand 8. September, Quelle: Ivena).

In Brandenburg sind ungefähr 107.000 Menschen genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 2.200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im gesamten Land 1.513.810 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.415.485 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 59,8 Prozent und 55,9 Prozent der Bevölkerung).

Insgesamt wurden 2.840.226 Impfungen verabreicht. Das sind 9.549 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 8. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 1.751 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 9. September, Quelle: Impfstab).

Corona im Havelland am 8. September

Die Inzidenz im Havelland steigt wieder. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt sie aktuell bei 59,6 (Stand: Mittwoch, 8. September, 0 Uhr). Es wurden 23 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

6678 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 230 erhöht. So sind insgesamt 112.746 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 8. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 52 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 17 in intensivmedizinischer Behandlung, elf müssen beatmet werden (Stand 7. September, Quelle: Ivena).

In Brandenburg sind ungefähr 106.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 2.000.S

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land 1.509.806 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.411.433 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 59,7 Prozent und 55,8 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.830.677 Impfungen verabreicht. Das sind 5.843 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 8. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 1.517 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 8. September, Quelle: Impfstab).

Corona in Oberhavel am 7. September

55,3 beträgt der Inzidenzwert aktuell im Landkreis Havelland. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit (Stand: Dienstag, 7. September, 0 Uhr). Es wurden fünf Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

6655 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 84 erhöht. So sind insgesamt 112.516 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 7. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 43 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich elf in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen neun beatmet werden (Stand 6. September, Quelle: IVENA).

Im gesamten Land sind ungefähr 106.800 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1900.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.507.283 Menschen im Land eine Erstimpfung erhalten. 1.407.688 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 59,6 Prozent und 55,5 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.824.834 Impfungen verabreicht. Das sind 2.806 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 6. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 1.331 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 7. September, Quelle: Impfstab).

Corona im Havelland am 6. September

Der Inzidenzwert steigt im Havelland weiter. Aktuell liegt er laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums bei 57,7 (Stand: Montag, 6. September, 0 Uhr). Es wurden sieben Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

6650 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 44 erhöht. So sind insgesamt 112.432 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 6. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 40 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich zwölf in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum elf beatmet werden (Stand 3. September, Quelle: IVENA).

In Brandenburg sind ungefähr 106.700 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.900.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land 1.505.943 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.405.973 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 59,5 Prozent und 55,5 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.822.028 Impfungen verabreicht. Das sind 6.424 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet (Stand 5. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 599 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 6. September, Quelle: Impfstab).

Corona im Havelland am 5. September

Der Inzidenzwert steigt im Havelland wieder. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 54,6 (Stand: Sonntag, 5. September, 0 Uhr). Es wurden zwölf Neuinfektionen registriert.

6643 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 143 erhöht. So sind insgesamt 112.388 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 5. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Im Land sind ungefähr 106.600 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.900.

Corona im Havelland am 3. September

Der Inzidenzwert steigt im Havelland wieder. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums bei 40,1 (Stand: Freitag, 3. September, 0 Uhr). Es wurden 24 Neuinfektionen registriert.

6602 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 178 erhöht. So sind insgesamt 112.067 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 3. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 33 Personen wegen einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 13 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen elf beatmet werden (Stand 2. September, Quelle: IVENA).

Im gesamten Land sind ungefähr 106.500 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.800.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.502.801 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.402.065 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 59,4 Prozent und 55,4 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.815.605 Impfungen verabreicht. Das sind 7.824 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 2. September, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung). Darüber hinaus wurden in Brandenburg bislang insgesamt 417 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand: 3. September, Quelle: Impfstab).

Corona im Havelland am 1. September

Die Inzidenz im Havelland ist binnen 24 Stunden wieder gesunken. Sie liegt jetzt bei 34,0 (Stand: Mittwoch, 1. September, 0 Uhr). Das brandenburgische Gesundheitsministerium meldet zudem elf Neuinfektionen für die Region.

6562 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 195 erhöht. So sind insgesamt 111.725 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 1. September, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 36 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich elf in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen zehn beatmet werden (Stand: 1. September, Quelle: IVENA).

In Brandenburg sind ungefähr 106.300 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.600.

Seit Beginn der Impfkampagne sind im Land 1.495.125 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.393.797 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 59,1 Prozent und 55,1 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.800.847 Impfungen verabreicht. Das sind 6.352 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 31. August, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 31. August

Die Inzidenz im Havelland hat sich im Vergleich zum Vortag leicht erhöht. Das brandenburgische Gesundheitsministerium meldet einen Wert von 38,9 (Stand: Dienstag, 31. August, 0 Uhr). Es gibt drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

6551 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 69 erhöht. So sind insgesamt 111.530 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 31. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 41 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich elf in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen neun beatmet werden (Stand 30. August, Quelle: IVENA).

In Brandenburg sind ungefähr 106.200 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.500.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land 1.491.819 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.390.233 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 58,9 Prozent und 54,9 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.794.495 Impfungen verabreicht. Das sind 3.657 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 30. August, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 30. August

Eine Neuinfektion meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Montag für das Havelland. Der Inzidenzwert liegt bei 38,3 (Stand: Montag, 30. August, 0 Uhr, Vortag 38,9).

6548 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 24 erhöht. So sind insgesamt 111.461 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 30. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Ungefähr 106.200 Menschen sind im gesamten Land von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.500.

Corona im Havelland am 29. August

Neun Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Sonntag für das Havelland. Der Inzidenzwert liegt bei 38,9 (Stand: Sonntag, 29. August, 0 Uhr).

6547 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 61 erhöht. So sind insgesamt 111.437 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 29. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Ungefähr 106.100 Menschen sind im gesamten Land von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.500.

Corona im Havelland am 27. August

18 Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Freitag für das Havelland. Der Inzidenzwert liegt bei 52,2 (Stand: Freitag, 27. August, 0 Uhr).

6528 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 105 erhöht. So sind insgesamt 111.250 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 27. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 26 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen vier beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 106.000 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.400.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land 1.485.536 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.381.954 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 58,9 Prozent und 54,8 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.780.868 Impfungen verabreicht. Das sind 9.690 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 26. Impfungen, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 26. August

Die Inzidenz steigt im Havelland wieder. Sie beträgt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium 46,0 (Stand: Donnerstag, 26. August, 0 Uhr). Es wurden binnen 24 Stunden 24 Neuinfektionen gemeldet.

6510 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni ist für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 172 erhöht. So sind insgesamt 111.145 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 26. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 27 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen vier beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 106.000 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.400.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land 1.480.745 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.376.270 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 58,7 Prozent und 54,6 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.771.178 Impfungen verabreicht. Das sind 11.670 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 25. August, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 25. August

Der Inzidenzwert ist im Havelland deutlich gesunken. Er beträgt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium 41,7 (Stand: Mittwoch, 25. August, 0 Uhr). Es wurden keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

6486 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni war für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 138 erhöht. So sind insgesamt 110.973 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 25. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 28 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Betreuung. Vier müssen beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 105.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land 1.475.036 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.369.587 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 58,5 Prozent und 54,3 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.759.508 Impfungen verabreicht. Das sind 10.660 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 24. August, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 24. August

Der Inzidenzwert ist im Havelland binnen 24 Stunden wieder gesunken. Er liegt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium bei 52,8 (Stand: Dienstag: 24. August, 0 Uhr). Es wurde eine Neuinfektion gemeldet.

6486 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23. Juni war für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 34 erhöht. So sind insgesamt 110.835 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 24. August 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 30 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen vier beatmet werden.

In Brandenburg sind ungefähr 105.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.100.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.470.200 Menschen im Land eine Erstimpfung erhalten. 1.363.154 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 58,3 Prozent und 54,1 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.748.848 Impfungen verabreicht. Das sind 6.216 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 24. August 2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 23. August

Der Inzidenzwert im Havelland steigt weiter leicht. Er liegt jetzt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium bei 58,9 (Stand: Montag, 23. August, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden sind für die Region zwei Neuinfektionen gemeldet worden.

6485 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23 Juni war für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden um 29 erhöht. So sind insgesamt 110.801 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 23. August 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 29 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen wiederum drei beatmet werden.

Im Land sind ungefähr 105.800 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.200. Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.467.624 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.359.056 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 58,2 Prozent und 53,9 Prozent der Bevölkerung).

Insgesamt wurden 2.742.632 Impfungen verabreicht. Das sind 11.923 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet. (Stand 22.08.2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 22. August

Der Inzidenzwert im Havelland ist über die 50er-Grenze gestiegen. Er liegt jetzt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium bei 58,3 (Stand: Sonntag, 22. August, 0 Uhr). Es wurden binnen 24 Stunden 15 Neuinfektionen gemeldet. Das Havelland verzeichnet damit aktuell den höchsten Inzidenzwert im Bundesland Brandenburg, da wird ein Inzidenz-Durchschnitt von 25,1 gemeldet.

6483 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben. Seit dem 23 Juni war für das Havelland in Zusammenhang mit Corona kein Todesfall vermeldet worden.

Corona im Havelland vom 20. August 2021

Leicht gesunken ist der Inzidenzwert im Havelland. Er liegt jetzt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium bei 49,1. es wurden binnen 24 Stunden sieben Neuinfektionen gemeldet.

6442 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 78 erhöht. So sind insgesamt 110.579 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 20. August 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 24 Personen wegen einer Covid-19- Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich drei in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen zwei beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 105.700 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1100.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.462.070 Menschen im Land eine Erstimpfung erhalten. 1.351.869 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 58,0 Prozent und 53,6 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.730.709 Impfungen verabreicht. Das sind 9.140 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 19. August 2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 19. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist weiter gestiegen und liegt jetzt bei 49,7. Das teilte das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Donnerstag, 19. August, 3 Uhr, mit. Es wurden 17 Neuinfektionen für einen Tag im Havelland gemeldet. 6435 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle stieg nicht und liegt weiter bei 182. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg beträgt 24,7.

Corona im Havelland am 18. August

Deutlich steigt binnen 24 Stunden die Inzidenz im Havelland. Sie ist nach dem Wert für Cottbus die höchste im Land Brandenburg. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium beträgt sie am Mittwoch 47,2. Es wurden 18 Neuinfektionen gemeldet. 6418 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 163 erhöht. So sind insgesamt 110.361 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 18. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 28 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum zwei beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 105.600 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.000.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.453.637 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.338.413 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 57,6 Prozent und 53,1 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.710.128 Impfungen verabreicht. Das sind 10.163 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 17. August, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung).

Corona im Havelland am 17. August

Der Inzidenzwert im Havelland steigt weiter. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium beträgt er am Dienstag 38. Es wurden elf Neuinfektionen gemeldet.

6400 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden um 67 erhöht. So sind insgesamt 110.198 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 17. August 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 26 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich drei in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum zwei beatmet werden.

Ungefähr 105.500 Menschen sind in Brandenburg von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 900.

Im gesamten Land haben seit Beginn der Impfkampagne 1.449.492 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.331.499 Menschen sind vollständig geimpft – das entspricht 57,5 Prozent und 52,8 Prozent der Bevölkerung. Insgesamt wurden 2.699.965 Impfungen verabreicht. Das sind 6.061 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 16. August 2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 16. August

Der Inzidenzwert ist im Havelland wieder leicht gestiegen. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt er am Montag bei 31,9. Es wurden drei Neuinfektionen registriert.

6389 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 182 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 16 erhöht. So sind insgesamt 110.131 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 16. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 17 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen drei beatmet werden.

In Brandenburg sind ungefähr 105.500 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 800.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.446.872 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.327.698 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 57,4 Prozent und 52,6 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.693.904 Impfungen verabreicht. Das sind 12.142 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 15. August, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 14. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist auf 31,3 gestiegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Sonntag, 14. August, 3 Uhr, mit. Es wurden acht Neuinfektionen für einen Tag im Havelland gemeldet, für Sonnabend waren 16 Neuinfektionen gemeldet worden. 6386 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg stieg auf 20,3.

Corona im Havelland am 13. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist auf 17,2 gestiegen, am Vortag lag er bei 13,5. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Freitag, 13. August, 3 Uhr, mit. Es gab acht Neuinfektionen. 6362 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg stieg auf 18,0.

Corona im Havelland am 12. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist auf 13,5 gestiegen, am Vortag lag er bei 9,2. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Donnerstag, 12. August, 3 Uhr, mit. Es wurden 13 Neuinfektionen für das Havelland gemeldet. 6354 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg stieg auf 15,9.

Corona im Havelland am 11. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland liegt wie am Vortag bei 9,2. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Mittwoch, 11. August, 3 Uhr, mit. Es wurden drei Neuinfektionen für das Havelland gemeldet. 6341 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg liegt bei 13,5.

Corona im Havelland am 10. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag wieder etwas angestiegen und liegt jetzt bei 9,2. Am Vortag hatte der Wert bei 8,6 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Dienstag, 10. August, 3 Uhr, mit. Es wurde eine Neuinfektion für das Havelland gemeldet. 6338 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg liegt bei 13,0.

Corona im Havelland vom 9. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag wieder etwas angestiegen und liegt jetzt bei 8,6. Am Vortag hatte der Wert bei 7,4 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Montag, 9. August, 3 Uhr, mit. Es wurden zwei Neuinfektionen für das Havelland gemeldet. 6337 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg stieg auf 13,0.

Corona im Havelland vom 8. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag weiter gesunken auf 7,4. Am Vortag hatte der Wert bei 8,0 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Sonntag, 8. August, 0 Uhr, mit. Es wurde keine Neuinfektion für das Havelland gemeldet. 6335 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg stieg auf 12,5.

Corona im Havelland vom 7. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag weiter gesunken auf nunmehr 8,0. Am Vortag hatte der Wert bei 9,2 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Sonnabend, 7. August, 0 Uhr, mit. Es wurde eine Neuinfektion für das Havelland gemeldet. 6335 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg stieg auf 11,5.

Corona im Havelland am 6. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag wieder gesunken auf 9,2. Am Vortag hatte der Wert bei 11,0 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Freitag, 6. August, 0 Uhr, mit. Es wurden zwei Neuinfektionen für das Havelland gemeldet. 6334 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg stieg auf 11,3.

Corona im Havelland am 5. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag wieder gestiegen auf nunmehr 11,0. Am Vortag hatte der Wert bei 9,2 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Donnerstag, 5. August, 0 Uhr, mit. Es wurden vier Neuinfektionen für das Havelland gemeldet. 6332 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg liegt bei 10,5.

Corona im Havelland am 4. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag wieder leicht gestiegen auf nunmehr 9,2. Am Vortag hatte der Wert bei 8,0 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Mittwoch, 4. August, 0 Uhr, mit. Es wurden drei Neuinfektionen für das Havelland gemeldet. 6328 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg liegt bei 9,8.

Corona im Havelland am 3. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag weiterhin leicht gesunken und beträgt jetzt 8,0. Am Vortag hatte der Wert bei 8,6 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Dienstag, 3. August, 0 Uhr, mit. 6325 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Es wurde keine Neuinfektion gemeldet. Der Inzidenzwert im Land Brandenburg liegt bei 8,3.

Corona im Havelland am 2. August

Der Inzidenzwert im Landkreis Havelland ist gegenüber dem Vortag leicht gesunken und beträgt jetzt 8,6. Am Vortag hatte der Wert bei 9,2 gelegen. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit Stand von Montag, 2. August, 0 Uhr, mit. 6325 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

Corona im Havelland am 1. August

Eine Neuinfektion binnen 24 Stunden ist für das Havelland erfasst worden. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt der Inzidenzwert bei 9,2 (Stand: Sonntag, 1. August, 0 Uhr). 6325 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 38 erhöht. So sind insgesamt 109.271 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 1. August, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Im Land sind ungefähr 105.100 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

Corona im Havelland am 30. Juli

Sechs Neuinfektionen binnen 24 Stunden sind für das Havelland registriert worden. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt der Inzidenzwert jetzt bei 9,2 (Stand: Freitag, 30. Juli, 0 Uhr).

6323 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 40 erhöht. So sind insgesamt 109.197 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 30. Juli, 0 Uhr, Quelle: LAVG SurvNet@RKI3.0).

Aktuell werden 14 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen drei beatmet werden. Im gesamten Land sind ungefähr 105.100 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

Seit Beginn der Impfkampagne haben im Land Brandenburg 1.403.983 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.220.337 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,7 Prozent und 48,4 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.550.470 Impfungen verabreicht. Das sind 13.709 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 29. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 29. Juli

Drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden gibt es im Havelland. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt der Inzidenzwert weiterhin bei 6,1 ( Stand Donnerstag, 29. Juli, 0 Uhr).

6317 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 32 erhöht. So sind insgesamt 109.157 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 29. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 15 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum vier beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 105.100 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.400.941 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.209.362 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,6 Prozent und 48,0 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.536.761 Impfungen verabreicht. Das sind 14.759 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 28. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung).

Corona im Havelland am 28. Juli

Der Inzidenzwert im Havelland steigt wieder leicht. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er derzeit bei 6,1 (Stand: Mittwoch, 28. Juli, 0 Uhr). Es gab eine Neuinfektion binnen 24 Stunden.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 45 erhöht. So sind insgesamt 109.125 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 28. Juli, 0 Uhr, Quelle: LAVG SurvNet@RKI3.0).

Aktuell werden 17 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen vier beatmet werden. Im gesamten Land sind ungefähr 105.100 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.398.094 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.197.301 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,4 Prozent und 47,5 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.522.002 Impfungen verabreicht. Das sind 13.699 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet. (Stand 27. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 27. Juli

Der Inzidenzwert für das Havelland sinkt am Dienstag weiter. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 5,5 (Stand: Dienstag, 27. Juli, 0 Uhr). Es gibt eine Neuinfektion binnen 24 Stunden.

6313 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb 24 Stunden um 18 erhöht. So sind insgesamt 109.080 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 27.07.2021, 0 Uhr, Quelle: LAVG SurvNet@RKI3.0).

Aktuell werden 13 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen vier beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 105.000 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Im gesamten Land haben seit Beginn der Impfkampagne 1.395.334 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.186.113 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,3 Prozent und 47,0 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.508.303 Impfungen verabreicht. Das sind 9.397 Impfungen mehr als am Montag gemeldet. (Stand 26.07.2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 26. Juli

Bei 6,1 liegt am Montag die Inzidenz im Havelland. Damit ist laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden erneut gesunken (Stand: Montag, 26. Juli, 0 Uhr). Es gab eine Neuinfektion.

6312 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 13 erhöht. So sind insgesamt 109.062 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 26. Juli, 0 Uhr, Quelle: LAVG SurvNet@RKI3.0).

Aktuell werden 15 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen vier beatmet werden.

Im Land sind ungefähr 105.000 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben in Brandenburg 1.393.801 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.178.123 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,3 Prozent und 46,7 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.498.906 Impfungen verabreicht. Das sind 37.466 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet. (Stand 25. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 25. Juli

Die Inzidenz im Havelland sinkt weiter. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 8,0 (Stand: Sonntag, 25. Juli, 3 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden eine Neuinfektion. 6311 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben. Landesweit gilt eine Inzidenz von 5,1. 109.049 Personen sind laborbestätigt im Land mit Covid 19 infiziert oder infiziert gewesen.

Corona im Havelland vom 23. Juli

Die Inzidenz im Havelland sinkt im Havelland deutlich. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 12,3 (Stand: Freitag, 23. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden eine Neuinfektion.

6308 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden statistisch um eine erhöht. Das liegt aber nicht daran, dass es nicht mehr Neuinfektionen gegeben habe. Vielmehr bereinigen die Gesundheitsämter derzeit ihre Statistiken. Das hat zu Folge, dass sich die realen Zahlen zum Teil reduzieren, weil sich einige aufgenommene Fälle als falsch erweisen.

So sind insgesamt 109.011 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 23. Juli, 0 Uhr, Quelle: LAVG SurvNet@RKI3.0). Aktuell werden elf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum vier beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 105.000 Menschen von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200. Seit Beginn der Impfkampagne 1.390.150 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.143.631 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,1 Prozent und 45,3 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden 2.461.440 Impfungen verabreicht. Das sind 12.591 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand: 22.07.2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung).

Corona im Havelland vom 22. Juli

Die Inzidenz im Havelland bleibt im Vergleich zum Vortag konstant. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 16,0 (Stand: Donnerstag, 22. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden drei Neuinfektionen.

6307 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden um 18 erhöht. So sind insgesamt 109.010 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 22. Juli, 0 Uhr, Quelle: LAVG SurvNet@RKI3.0*).

Aktuell werden elf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen drei beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 105.000 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.387.594 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.133.307 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 55,0 Prozent und 44,9 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.448.849 Impfungen verabreicht. Das sind 24.663 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 21. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 21. Juli

Die Inzidenz geht im Havelland weiter zurück. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 16,0 (Stand: Mittwoch, 21. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden keine Neuinfektionen.

6304 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 21 erhöht. So sind insgesamt 108.992 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 21. Juli, 0 Uhr, Quelle: LAVG SurvNet@RKI3.0).

Aktuell werden zehn Personen wegen Covid-19 in den brandenburgischen Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen drei beatmet werden.

In Brandenburg sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200. Es haben seit Beginn der Impfkampagne 1.384.537 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.111.501 Menschen sind vollständig geimpft – das entspricht 54,9 Prozent und 44,1 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.424.186 Impfungen verabreicht Das sind 20.556 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 20. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung).

Corona im Havelland am 20 Juli

Der Inzidenzwert im Havelland sinkt im Vergleich zum Vortag leicht. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 19,0 (Stand: Dienstag, 20. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden keine Neuinfektion.

6304 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 26 erhöht. So sind insgesamt 108.971 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 20. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden zwölf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen drei beatmet werden.

In Brandenburg sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Im Land haben seit Beginn der Impfkampagne 1.381.959 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.093.182 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 54,8 Prozent und 43,3 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.403.630 Impfungen verabreicht Das sind 14.206 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet. (Stand 19. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 19. Juli

Die Inzidenz im Havelland ist gegenwärtig die höchste im gesamten Land Brandenburg. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt sie aktuell bei 19,6 (Stand: Montag, 19. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden fünf Neuinfektionen.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 13 erhöht. So sind insgesamt 108.945 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 19. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden zehn Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen wiederum zwei beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.379.807 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.080.922 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 54,7 Prozent und 42,9 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.389.424 Impfungen verabreicht Das sind 30.235 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet. (Stand 18. Juli, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur Covid-19-Impfung).

Corona im Havelland am 16. Juli

Erneut steigt der Inzidenzwert im Havelland deutlich. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 11,0 (Stand: Freitag, 16. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden sieben Neuinfektionen.

6288 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden um 18 erhöht. So sind insgesamt 108.908 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 16. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden zwölf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum zwei beatmet werden.

Im Land sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.375.187 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.054.578 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 54,5 Prozent und 41,8 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.359.189 Impfungen verabreicht (Stand 15. Juli). Das sind 26.121 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet.

Corona am 15. Juli im Havelland

Der Inzidenzwert ist im Havelland weiter gestiegen. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 6,7 (Stand: Donnerstag, 15. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden drei Neuinfektionen.

6281 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 19 erhöht. So sind insgesamt 108.890 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 15. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden elf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen muss eine Person beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.370.947 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.031.973 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 54,4 Prozent und 40,9 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.333.068 Impfungen verabreicht (Stand 14. Juli). Das sind 27.170 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet.

Corona im Havelland am 14. Juli

Erneut ist der Inzidenzwert im Havelland im Vergleich zum Vortag gestiegen. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 5,5 (Stand: Mittwoch, 14. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden fünf Neuinfektionen.

6278 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 42 erhöht. So sind insgesamt 108.871 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 14. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden elf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen zwei beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.366.518 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 1.008.622 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 54,2 Prozent und 40,0 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.305.898 Impfungen verabreicht (Stand 14.07.2021). Das sind 22.297 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet.

Corona im Havelland am 13. Juli

Der Inzidentwert im Havelland ist im Vergleich zum Vortag gestiegen. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 2,5 (Stand: Dienstag, 13. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden eine Neuinfektion.

6273 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 16 erhöht. Wenngleich 20 neue Infektionsfälle verzeichnet wurden, entfielen zugleich vier Infektionsfälle aufgrund der aktuellen Datenkorrekturen der Gesundheitsämter.

So sind insgesamt 108.829 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 13. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). Aktuell werden 15 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum zwei beatmet werden.

In Brandenburg sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.362.809 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 989.425 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 54,0 Prozent und 39,2 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.283.601 Impfungen verabreicht (Stand 12. Juli). Das sind 12.636 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet.

Corona im Havelland am 12. Juli

Der Inzidenzwert steigt im Havelland leicht. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 1,8 (Stand: Montag, 12. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden eine Neuinfektion.

6272 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um fünf erhöht. So sind insgesamt 108.813 Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 12. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden neun Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen drei beatmet werden.

Im gesamten Land sind ungefähr 104.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 100.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.360.347 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 978.739 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 53,9 Prozent und 38,8 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.270.965 Impfungen verabreicht (Stand 11. Juli). Das sind 33.895 Impfungen mehr als am Freitag gemeldet.

Corona im Havelland am 9. Juli

Der Inzidenzwert im Havelland bleibt auf einem niedrigen Niveau konstant. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 1,2 (Stand: Freitag, 9. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden keine Neuinfektionen.

6269 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

Im gesamten Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 18 erhöht. So sind insgesamt 108.776 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 9. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Es sind landesweit ungefähr 104.800 Menschen von ihrer Infektion genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Seit Beginn der Impfkampagne haben in Brandenburg 1.354.647 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 950.101 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 53,7 Prozent und 37,7 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.237.070 Impfungen verabreicht (Stand: 8. Juli). Das sind 21.633 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet.

Corona im Havelland am 8. Juli

Der Inzidenzwert im Havelland steigt leicht. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 1,2 (Stand: Donnerstag, 8. Juli, 0 Uhr). Es gab binnen 24 Stunden eine Neuinfektion.

6269 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 13 erhöht. So sind insgesamt 108.758 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 8. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

104.800 Menschen sind im gesamten Land von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 100.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 1.349.186 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 933.426 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 53,5 Prozent und 37,0 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.215.437 Impfungen verabreicht (Stand 7. Juli). Das sind 23.046 mehr Impfungen als am Vortag gemeldet.

Corona im Havelland am 7. Juli

Der Inzidenzwert im Havelland sinkt weiter. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 0,6 (Stand: Mittwoch, 7. Juli, 0 Uhr). Es gab keine Neuinfektionen.

6268 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 19 erhöht. So sind insgesamt 108.745 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 7. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Ungefähr 104.800 Menschen sind im gesamten Land von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 100.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 1.343.796 Menschen eine Erstimpfung im land Brandenburg erhalten. 915.103 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 53,3 Prozent und 36,3 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.192.391 Impfungen verabreicht (Stand: 6. Juli). Das sind 19.584 mehr Impfungen als am Vortag gemeldet.

Corona im Havelland am 6. Juli

Der Inzidenzwert im Havelland bleibt bei 1,8. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 1,8 (Stand: Dienstag, 6. Juli, 0 Uhr). Es gab keine Neuinfektion binnen 24 Stunden.

6268 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt (Zahl korrigiert sich aktuell leicht, weil in den Gesundheitsämtern die Statistiken überprüft und bereinigt werden). 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um acht erhöht. So sind insgesamt 108.726 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 6. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

In Brandenburg sind ungefähr 104.800 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 100.

Es gibt keine neuen Impfzahlen vom Land. Aus technischen Gründen verzögert sich die Bereitstellung der aktuellen DIM-Daten durch das Robert-Koch-Institut.

Corona im Havelland am 5. Juli

Der Inzidenzwert bliebt im Havelland im Vergleich zum Vortag konstant. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 1,8 (Stand: Montag, 5. Juli, 0 Uhr).

6268 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt (Zahl korrigiert sich aktuell leicht, weil in den Gesundheitsämtern die Statistiken überprüft und bereinigt werden). 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden nicht erhöht. So sind insgesamt 108.718 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 5. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Ungefähr 104.800 Menschen sind von ihrer Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Im gesamten Land haben seit Beginn der Impfkampagne 1.335.151 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 885.762 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 52,9 Prozent und 35,1 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impfstabes 2.155.612 Impfungen verabreicht (Stand 04. Juli). Das sind 25.697 mehr Impfungen als am Freitag gemeldet.

Corona im Havelland am 4. Juli

Auf niedrigem Niveau verändert sich der Inzidenzwert aktuell immer wieder mal. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 1,8 (Stand: Sonntag, 4. Juli, 0 Uhr). Es gab keine Neuinfektionen.

6268 Havelländer haben sich seit beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt (Zahl korrigiert sich aktuell leicht, weil in den Gesundheitsämtern die Statistiken überprüft und bereinigt werden). 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um sechs erhöht. So sind insgesamt 108.718 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 4. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

In Brandenburg sind ungefähr 104.700 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Corona im Havelland am 1. Juli

Der Inzidenzwert im Havelland liegt laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums bei 1,8 (Stand: Donnerstag, 1. Juli, 0 Uhr). Es gab keine Neuinfektionen.

6272 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 18 erhöht. So sind insgesamt 108.702 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 1. Juli, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Im Land sind ungefähr 104.700 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

1.320.038 Brandenburger haben seit Beginn der Impfkampagne eine Erstimpfung erhalten. 851.317 Menschen sind vollständig geimpft (das entspricht 52,3 Prozent und 33,8 Prozent der Bevölkerung). Insgesamt wurden nach Angaben des Impflogistik-Stabes 2.107.773 Impfungen verabreicht (Stand 30. Juni). Das sind 18.867 mehr Impfungen als am Vortag gemeldet.

Corona im Havelland am 29. Juni

Der Inzidenzwert im Havelland bleibt im Vergleich zum Vortag konstant. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 0,6 (Stand: Dienstag, 29. Juni, 0 Uhr).

6270 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt worden. 182 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg haben sich innerhalb der vergangenen 24 Stunden fünf Personen mit Covid-19 angesteckt. Drei registrierte Infektionsfälle aus den vergangenen Wochen und Monaten entfallen aufgrund der aktuellen Datenkorrekturen der Gesundheitsämter.

So sind insgesamt 108.677 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 29. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

In Brandenburg sind ungefähr 104.700 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Corona im Havelland am 28. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland weiter gesunken. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 0,6 (Stand: Montag, 28. Juni, 0 Uhr).

6270 Havelländer sind in der Zeit der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt worden. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 3 erhöht. So sind insgesamt 108.675 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 28. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 22 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich neun in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen acht beatmet werden.

In Brandenburg sind ungefähr 104.600 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 200.

Corona im Havelland am 25. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland weiter gesunken. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er aktuell bei 1,8 (Stand: Freitag, 25. Juni, 0 Uhr).

6270 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um sechs erhöht. Wenngleich 17 neue Infektionsfälle verzeichnet wurden, entfielen zugleich elf Infektionsfälle aufgrund der aktuellen Datenkorrekturen der Gesundheitsämter.

So sind insgesamt 108.649 laborbestätigte Covid-19-Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 25. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 17 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich acht in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen acht beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 104.600 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

Corona im Havelland am 24. Juni

Binnen 24 Stunden gab es im Havelland keine Neuinfektionen. Der Inzidenzwert stagniert im Havelland auf niedrigem Niveau. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er weiterhin bei 2,5 (Stand: Donnerstag, 24. Juni, 0 Uhr).

6269 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden nicht erhöht. Wenngleich zehn neue Infektionsfälle verzeichnet wurden, entfielen zugleich zehn Infektionsfälle aufgrund der aktuellen Datenkorrekturen der Gesundheitsämter.

So sind insgesamt 108.643 laborbestätigte COVID-19-Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 24. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 104.600 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

Corona im Havelland am 23. Juni

Der Inzidenzwert sinkt im Havelland im Vergleich zum Vortag. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er jetzt bei 2,5 (Stand: Mittwoch, 23. Juni, 0 Uhr). Es gab keine Neuinfektion.

6269 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um einen erhöht. So sind insgesamt 108.643 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 23. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 21 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich zehn in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum zehn beatmet werden. Im gesamten Land sind ungefähr 104.500 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

Corona im Havelland am 23. Juni

Der Inzidenzwert im Havelland bleibt konstant. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er weiterhin bei 3,1 (Stand: Dienstag, 22. Juni, 0 Uhr). Es gibt keine Neuinfektion binnen 24 Stunden. Ein Mensch starb mit oder an dem Virus.

6269 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 182 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um zwei erhöht. So sind insgesamt 108.642 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 22. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

In Brandenburg sind ungefähr 104.500 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 300.

Corona im Havelland am 21. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland weiter gesunken. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums liegt er bei 3,1 (Stand: Montag, 21. Juni, 0 Uhr).

6269 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 181 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um drei erhöht. So sind insgesamt 108.640 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 21. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 25 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich elf in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen zehn beatmet werden. Im gesamten Land sind ungefähr 104.500 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 400.

Corona im Havelland am 20. Juni

Der Inzidenzwert im Havelland liegt am Sonntag laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums bei 3,7. (Stand: Sonntag, 20. Juni, 0 Uhr). Eine Neuinfektion ist binnen 24 Stunden in der Region registriert worden.

6269 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 181 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 14 erhöht. So sind insgesamt 108.637 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 20. Juni 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

In Brandenburg sind ungefähr 104.500 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 400.

Corona im Havelland am 18. Juni

Der Inzidenzwert im Havelland steigt im Vergleich zum Vortag leicht. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt er aktuell bei 4,9 (Stand: Freitag, 18. Juni, 0 Uhr). Zwei Neuinfektionen sind binnen 24 Stunden im Landkreis registriert worden.

6267 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. 181 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um sieben erhöht. So sind insgesamt 108.615 laborbestätigte Covid-Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 18. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 38 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 14 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 13 beatmet werden.

In Brandenburg sind ungefähr 104.400 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 500.

Corona im Havelland am 17. Juni

Der Inzidenzwert sinkt im Havelland weiter. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt er aktuell bei 4,3 (Stand: Donnerstag, 17. Juni, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden wurde für den Landkreis keine Neuinfektionen gemeldet.

6265 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 181 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um drei erhöht. So sind insgesamt 108.608 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 17.06.2021, 00:00 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 46 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 18 in intensivmedizinischer Betreuung, Von denen müssen 17 beatmet werden. Im gesamten Land sind ungefähr 104.300 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 500.

Corona im Havelland am 16. Juni

Die Coronazahlen für das Havelland sowie die gesamte Region zeugen weiter von einer deutlichen Entspannung. Der Inzidenzwert sinkt. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt er aktuell bei 5,5 (Stand: Mittwoch, 16. Juni, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden wurden für den Landkreis eine Neuinfektion gemeldet.

6265 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 181 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 17 verändert. So sind insgesamt 108.605 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 16. Juni 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 47 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 17 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 16 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 104.300 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 600.

Corona im Havelland am 15. Juni

Der Inzidenzwert bleibt im Havelland konstant. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt er weiterhin bei 6,1 (Stand: Dienstag, 15. Juni, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden wurden für die Region drei Neuinfektionen gemeldet.

6264 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 181 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 32 verändert. So sind insgesamt 108.622 laborbestätigte Covid-19-Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 15. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 43 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 19 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 17 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 104.200 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 700.

Corona im Havelland am 14. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland wieder gesunken. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt er bei 6,1 (Stand: Montag, 14. Juni, 0 Uhr). Binnen 24 Stunden wurde in der Region eine Neuinfektion gemeldet.

6261 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 181 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 13 erhöht. So sind insgesamt 108.654 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 14. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 48 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 19 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 16 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 104.100 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 800.

Corona im Havelland am 13. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland weiter gesunken. 5,5 beträgt er laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums für Donnerstag (Stand: Freitag, 11. Juni, 3 Uhr). Es wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind im Havelland 6256 Menschen an Covid 19 erkrankt. 181 sind in dieser Zeit gestorben. In den Nachbarkreisen sind die Werte ebenfalls niedrig: Ostprignitz-Ruppin 2,0, Brandenburg an der Havel auf 2,8, Potsdam-Mittelmark 6,0, Potsdam 7,2 und Oberhavel 11,7. Der Landesdurchschnitt für Brandenburg liegt bei 7,8. Für den Berliner Bezirk Spandau wird ein Wert von 39,3 gemeldet, das ist mit deutlichem Abstand der höchste Wert unter den Berliner Stadtbezirken.

Corona im Havelland vom 10. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland weiter gesunken. 8,0 beträgt er laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums für Mittwoch (Stand: 10. Juni, 3 Uhr). Es wurden drei Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind im Havelland 6256 Menschen an Covid 19 erkrankt. 181 sind in dieser Zeit gestorben. In den Nachbarkreisen sind die Werte ebenfalls niedrig: Brandenburg an der Havel auf 1,4, Ostprignitz-Ruppin 2,0, Potsdam-Mittelmark 10,2, Potsdam 13,3 und Oberhavel 10,8. Der Landesdurchschnitt für Brandenburg liegt bei 9,3. Für den Berliner Bezirk Spandau wird ein Wert von 38,9 gemeldet, das ist der höchste Wert unter den Berliner Stadtbezirken.

Corona im Havelland vom 9. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland gesunken. 11,0 beträgt er laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums für Dienstag (Stand: 9. Juni, 3 Uhr). Es wurde eine Neuinfektion gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind im Havelland 6253 Menschen an Covid 19 erkrankt. 181 sind in dieser Zeit gestorben. In den Nachbarkreisen sind die Werte ebenfalls gesunken: Brandenburg an der Havel auf 1,4, Ostprignitz-Ruppin 3,0, Potsdam-Mittelmark 10,6, Potsdam 15,0 und Oberhavel 14,6. Der Landesdurchschnitt für Brandenburg liegt bei 11,1. Für den Berliner Bezirk Spandau wird ein Wert von 39,7 gemeldet.

Corona im Havelland vom 8. Juni

Der Inzidenzwert ist im Havelland leicht gestiegen. 16,0 beträgt er laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums für Montag (Stand: 8. Juni, 3 Uhr). Es wurden zwei Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in der Region 6252 Menschen an Covid 19 erkrankt. 181 sind in dieser Zeit gestorben. In den Nachbarkreisen lag der Inzidenzwert unter der Havelland-Marke: Brandenburg an der Havel 2,8, Ostprignitz-Ruppin 7,1, Potsdam-Mittelmark 14,3 und Potsdam 15,5. Für den Berliner Bezirk Spandau wird ein Wert von 43,5 gemeldet. Der Landesdurchschnitt beträgt 12,9.

Corona im Havelland am 7. Juni

Der Inzidenzwert sinkt im Havelland deutlich. 14,7 beträgt er laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums am Montag – Stand: 7. Juni, 0 Uhr. Es wurden keine Neuinfektionen gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie sind in der Region 6250 Menschen an Covid 19 erkrankt. 181 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 26 erhöht. So sind insgesamt 108.560 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 7. Juni, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 75 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 27 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 23 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 103.400 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.400.

Der landesweite Inzidenzwert beträgt 13,0.

Corona im Havelland am 4. Juni

Die Inzidenzwerte sinken, trotzdem weist das Havelland mit 22,7 inzwischen den höchsten Wert des Landes Brandenburg auf. Das brandenburgische Gesundheitsministerium nennt für Freitag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, von 22,7 im Havelland (Stand: Freitag, 4. Juni, 3.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 26,4 betragen. Donnerstag sind fünf Neuinfektionen registriert worden. Eine Person ist in Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Damit sind im Havelland seit Beginn der Pandemie 6248 Personen an Corona erkrankt, 181 sind daran verstorben.

Im Landesdurchschnitt wird der Inzidenzwert inzwischen mit 14,7 angegeben. In der Brandenburger Nachbarschaft werden Werte vermeldet, die niedriger als im Havelland sind: 5,1 in Ostprignitz-Ruppin, 11,6 in Potsdam, 15,7 in Potsdam-Mittelmark und 16,9 in Oberhavel. In Brandenburg an der Havel hat sich der Inzidenzwert auf 12,5 verringert. Aus dem Berliner Bezirk Spandau wird ein Inzidenzwert von 58,6 gemeldet. Damit bleibt Spandau der Berliner Stadtbezirk mit dem höchsten Wert.

Corona im Havelland vom 3. Juni

Das Auf und Ab der Corona-Werte des Havellandes geht weiter, nun zeigt die Kurve wieder leicht nach unten. Das brandenburgische Gesundheitsministerium nennt für Mittwoch einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, von 26,4 im Havelland (Stand: Donnerstag, 3. Juni, 3.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 28,2 betragen. Mittwoch sind sieben Neuinfektionen registriert worden. Damit sind im Havelland seit Beginn der Pandemie 6243 Personen an Corona erkrankt, 180 sind daran verstorben. Im Landesdurchschnitt wird ein Inzidenzwert von 19,1 angegeben, das Havelland hat den zweithöchsten Wert im Land, nur Elbe-Elster liegt mit 27,5 noch höher.

In der Nachbarschaft werden Werte vermeldet, die niedriger sind: 8,1 in Ostprignitz-Ruppin, 16,6 in Potsdam, 19,4 in Potsdam-Mittelmark und 19,7 in Oberhavel. In Brandenburg an der Havel hat sich der Inzidenzwert über Nacht halbiert auf 20,8. Aus dem Berliner Bezirk Spandau wird ein Inzidenzwert von 66,5 gemeldet. Damit ist Spandau der Berliner Stadtbezirk mit dem höchsten Wert.

Corona im Havelland vom 2. Juni

Das brandenburgische Gesundheitsministerium nennt für Dienstag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, von 28,2 im Havelland (Stand: Mittwoch, 2. Juni, 3.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 23,9 betragen. Dienstag sind neun Neuinfektionen registriert worden. Damit sind im Havelland seit Beginn der Pandemie 6236 Personen an Corona erkrankt, 180 sind daran verstorben. In der Nachbarschaft werden Werte vermeldet, die meist niedriger, aber auch leicht gestiegen sind: 9,1 in Ostprignitz-Ruppin, 17,7 in Potsdam, 18,7 in Potsdam-Mittelmark und 20,2 in Oberhavel. In Brandenburg an der Havel hat sich der Inzidenzwert auf 42,9 erhöht. Aus dem Berliner Bezirk Spandau wird ein Inzidenzwert von 46,4 gemeldet.

Corona im Havelland vom 1. Juni

Die Corona-Kurve des Havellandes geht wieder ein wenig nach oben. Das brandenburgische Gesundheitsministerium nennt für Montag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, von 23,9 im Havelland (Stand: Dienstag, 1. Juni, 3.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 23,3 betragen. Eine Neuinfektion ist registriert worden. Damit sind im Havelland seit Beginn der Pandemie 6227 Personen an Corona erkrankt, 180 sind daran verstorben. In der Nachbarschaft werden Werte vermeldet, die meist niedriger sind: weiterhin 6,1 in Ostprignitz-Ruppin und 16,2 in Potsdam-Mittelmark, 15 in Potsdam und 17,4 in Oberhavel. In Brandenburg an der Havel hat sich der Inzidenzwert auf 40,2 erhöht.

Corona im Havelland vom 31. Mai

Die Corona-Kurve des Havellandes stagniert. Für Sonntag nennt das brandenburgische Gesundheitsministerium einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, von 23,3 im Havelland (Stand: Montag, 31. Mai, 3.00 Uhr). Der Wert war auch am Vortag gemeldet worden. Neun Neuinfektionen sind registriert worden. Damit sind im Havelland seit Beginn der Pandemie 6226 Personen an Corona erkrankt, 180 sind daran verstorben. In der Nachbarschaft werden Werte vermeldet, die meist niedriger sind: 6,1 in Ostprignitz-Ruppin, 16,2 in Potsdam-Mittelmark, 16,1 in Potsdam und 17,4 in Oberhavel. Für Brandenburg an der Havel wird ein Inzidenzwert von 37,4 ermittelt. Für den Berliner Bezirk Spandau werden 55,6 angegeben. Das ist nach Neukölln der zweithöchste Wert in Berlin.

Corona im Havelland vom 28. Mai

Der Inzidenzwert im Havelland geht wieder nach oben. Für Freitag meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium den Wert von 31,3 für das Havelland (Stand 28. Mai 0.00 Uhr, Quelle: Robert-Koch-Institut). Am Vortag hatte er bei 23,3 gelegen. Das Ministerium meldete außerdem 14 Neuerkrankungen. Insgesamt gibt es somit im Havelland bisher 6211 registrierte Fälle von Personen, die mit Corona infiziert sind oder waren. 180 Menschen sind daran verstorben.

Auch einigen Nachbarkreisen gehen die Inzidenzwerte wieder nach oben: Ostprignitz-Ruppin meldet 10,1, Potsdam-Mittelmark 20,3 und die Stadt Brandenburg an der Havel kommt auf 65,1. Gesunken sind die Werte in Oberhavel auf 24,0 und in der Landeshauptstadt auf 29,4. Im Landesdurchschnitt liegt der Wert bei 26,8.

Corona im Havelland vom 27. Mai

Der Inzidenzwert im Havelland geht weiter nach unten. Für Donnerstag meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium den Wert von 23,3 für das Havelland (Stand 27. Mai 0.00 Uhr, Quelle: Robert-Koch-Institut). Am Vortag hatte er bei 25,8 gelegen. Das Ministerium meldete außerdem sieben Neuerkrankungen. Insgesamt gibt es somit im Havelland bisher 6197 registrierte Fälle von Personen, die mit Corona infiziert sind oder waren. 180 Menschen sind daran verstorben.

Auch in den Nachbarkreisen gehen die Inzidenzwerte nach unten: Ostprignitz-Ruppin meldet 7,1, für Oberhavel wird 32,4 gemeldet und für Potsdam-Mittelmark 13,4. In der Landeshauptstadt sinkt der Wert auf 32,7 und in Brandenburg an der Havel auf 40,2.

Corona im Havelland vom 26. Mai

Der Inzidenzwert im Havelland geht weiter nach unten und zwar kräftig. Für Mittwoch meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium den Wert von 25,8 für das Havelland (Stand 26. Mai 0.00 Uhr, Quelle: Robert-Koch-Institut).

Auch in den Nachbarkreisen gehen die Werte nach unten: Für Oberhavel wird 35,7 gemeldet, für Ostprignitz-Ruppin 11,1 und für Potsdam-Mittelmark 18,9.

Corona im Havelland vom 25. Mai

Der Inzidenzwert im Havelland schwankt, am Dienstag ist er wieder gesunken. Für Dienstag meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium den Wert von 42,9 für das Havelland (Stand 25. Mai 0.00 Uhr). Neuinfektionen sind keine hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 6188 Havelländer mit dem Corona-Virus infiziert. 5800 Personen gelten als genesen, 180 Menschen sind an oder mit der Krankheit gestorben.

Auch in den Nachbarkreisen gehen die Werte nach unten: für Oberhavel wird 45,6 gemeldet, für Ostprignitz-Ruppin 16,2, für Potsdam-Mittelmark 23,5. Die Landeshauptstadt Potsdam liegt bei 48,8.

Corona im Havelland vom 24. Mai

Der Inzidenzwert im Havelland sinkt. Für Donnerstag meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium den Wert von 54,6 für das Havelland. Zwei Neuinfektionen sind hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 6161 Havelländer mit dem Corona-Virus infiziert. 5773 Personen gelten als genesen, 180 Menschen sind an oder mit der Krankheit gestorben.

Auch in den Nachbarkreisen geht die Inzidenzkurve nach unten. Relativ stark sank sie in Ostprignitz-Ruppin auf 21,2, nur wenig Veränderungen gab es in Oberhavel, wo ein Wert von 64,3 gemeldet wird.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 191 erhöht. So sind insgesamt 107.425 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 21.05.2021, 00:00 Uhr). Aktuell werden 225 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 63 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 58 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 99.900 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 3.832.

Corona im Havelland am 20. Mai

Mit 62,6 wird die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland angegeben. Damit sind die Werte (mit Stand 20. Mai um 3.00 Uhr) wieder gesunken, am Vortag waren 68,7 gemeldet worden. Wie das brandenburgische Gesundheitsministerium weiter mitteilt, sind im Havelland bisher 6159 Menschen an Corona erkrankt oder erkrankt gewesen, am Mittwoch sind elf Infizierte hinzugekommen. Gestorben sind bisher 180 Havelländer.

Corona im Havelland am 19. Mai

Auf 68,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland gestiegen. Am Mittwoch meldete das brandenburgische Gesundheitsministerium diesen Wert (Stand: 19. Mai, 3.00 Uhr), am Tag zuvor war es 60,1 gewesen. 30 Neuerkrankungen wurden für Dienstag mitgeteilt. Damit sind im Havelland bisher laborbestätigt 6148 Menschen an Covid erkrankt. Die Zahl der an der Krankheit verstorbenen Havelländer erhöhte sich auf 180.

In den Nachbarkreisen sind die Inzidenzwerte gesunken. In Oberhavel sank er auf 68,6, die Prignitz erreicht 31,5 und in Ostprignitz-Ruppin ging der Wert runter auf 35,4. Potsdam-Mittelmark kommt auf 41,1.

Corona im Havelland am 18. Mai

Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland ist wieder gestiegen. Am Dienstag meldete das brandenburgische Gesundheitsministerium einen Wert von 60,1 (Stand: 18. Mai, 0.00 Uhr), am Tag zuvor war es noch 53,4 gewesen. Zwölf Neuerkrankungen wurden für Montag mitgeteilt. Damit sind im Havelland bisher laborbestätigt 6118 Menschen an Covid erkrankt, 5722 genesen genesen. 179 sind an und mit der Krankheit verstorben.

In den Nachbarkreisen haben sich die Inzidenzwerte unterschiedlich geändert. In Oberhavel stieg er auf 70,5, die Prignitz erreicht er leicht erhöht gegenüber dem Vortag 40,7. In Potsdam-Mittelmark sank der Wert auf 40,6, auch in Ostprignitz-Ruppin ging er runter und steht nun bei 46,5.

Corona im Havelland am 17. Mai

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland sinkt langsam. Am Montag meldete das brandenburgische Gesundheitsministerium einen Wert von 53,4 (Stand: 17. Mai, 0.00 Uhr), am Tag zuvor war es noch 58,9. Eine Neuerkrankung wurde für Sonntag mitgeteilt. Damit sind im Havelland bisher 6106 Menschen an Covid erkrankt. 179 sind an und mit der Krankheit verstorben.

In den Nachbarkreisen haben sich die Inzidenzwerte nur leicht geändert. In Oberhavel stieg er auf 57,3, die Prignitz bleibt weiter bei einem niedrigen Wert von 39,4, für Potsdam-Mittelmark wird 42,5 gemeldet, für Ostprignitz-Ruppin 47,5.

Corona im Havelland am 16.Mai

Corona-Kurve im Landkreis Havelland geht zum Wochenanfang weiter nach unten.. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ist weiter gesunken, er liegt im Havelland nun bei 58,9 (Stand: Sonntag, 16. Mai, 0.00 Uhr). Damit sind im Havelland insgesamt bisher 6105 Menschen an Covid-19 erkrankt, 179 sind daran gestorben. Die Daten legt das brandenburgische Gesundheitsministerium vor. 21 Neuerkrankungen sind registriert worden.

Die Nachbarkreise des Havellandes weisen einen niedrigeren Inzidenzwert auf, sind aber wieder angestiegen: Oberhavel auf 56,8, Ostprignitz-Ruppin auf 47,5 und Potsdam-Mittelmark auf 49,9. Den niedrigsten Inzidenzwert in Brandenburg hat die Prignitz mit 39,4, den höchsten Wert meldet Elbe-Elster mit 99,2. Die Landeshauptstadt Potsdam kommt auf 70,1. Der östliche Nachbar des Landkreises Havelland, der Berliner Bezirk Spandau, meldet einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 86,6.

Corona im Havelland am 15. Mai

Die Corona-Pandemie bewegt den Landkreis Havelland. 14 Neuinfektionen wurden binnen der vergangenen 24 Stunden gemeldet, die Zahlen legt das brandenburgische Gesundheitsministerium vor. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ist leicht gesunken, er liegt im Havelland bei 71,17 (Stand: Sonnabend, 15. Mai, 0.00 Uhr). Damit sind im Havelland insgesamt bisher 6084 Menschen an Covid-19 erkrankt, 179 sind daran gestorben. Die Nachbarkreise des Havellandes weisen einen niedrigeren Inzidenzwert auf: Für Oberhavel wird 47,44 gemeldet, für Ostprignitz-Ruppin 44,5 und für Potsdam-Mittelmark 34,6.

Corona im Havelland am 14. Mai

Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden für das Havelland liegt laut Zahlen des brandenburgischen Gesundheitsministeriums bei 16. Der Inzidenzwert beträgt 76,7 – Stand: Freitag, 14. Mai. 125 Personen haben sich binnen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt.

6070 Havelländer sind seit dem Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert worden. 179 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 264 erhöht. So sind insgesamt 106.145 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 14. Mai 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 296 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 101 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 84 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 97.400 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 5080.

Corona im Havelland am 12. Mai

18 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Mittwoch für das Havelland. Zwei Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 74,2 – Stand: Mittwoch, 12. Mai.

Damit liegt der Landkreis an fünf Werktagen unter der Inzidenz von 100. Die Bewohner können damit rechnen, dass die Vorgaben der Bundesnotbremse ab Freitag nicht mehr gelten. Der Landkreis muss hier eine Lockerung der geltenden Regeln veranlassen.

6033 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt worden. 178 starben mit oder an dem Virus. Insgesamt haben sich in dem vergangenen Tagen 121 Personen in der Region infiziert.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 398 erhöht. So sind insgesamt 105.469 laborbestätigte Covid-19-Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 12. Mai 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 312 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 104 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 86 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 96.600 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 5.216.

Corona im Havelland am 11. Mai

Keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Dienstag für das Havelland. Das Ministerium gibt dafür technische Gründe an. Der Inzidenzwert sinkt leicht. Er beträgt jetzt 84,1 – Stand: Dienstag, 11. Mai.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 48 erhöht. So sind insgesamt 105.120 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020). Die Zahl der Sterbefälle stieg im Vergleich zum Vortag um sieben auf insgesamt 3.640.

Aktueller Hinweis: Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) konnte Montagabend aus technischen Gründen die von den Gesundheitsämtern gemeldeten Sars-Cov-2-Fälle nicht an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermitteln. Aus diesem Grund werden heute keine Neuinfektionen ausgewiesen. Das LAVG hat die Fallzahlen vom Montag am Dienstagmorgen an das RKI übermittelt, sodass diese in der morgigen Meldung der Fallzahlen des RKI berücksichtigt sein werden.

Aktuell werden 335 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 107 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 91 beatmet werden.

Corona im Havelland am 10. Mai

20 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Montag für das Havelland. Der Inzidenzwert beträgt aktuell 89,0 – Stand: Montag, 10. Mai, 0 Uhr. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 145 Personen aus der Region mit dem Coronavirus angesteckt.

6015 Menschen aus dem Havelland sind seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Coronavirus infiziert worden. 176 starben mit oder an dem Virus.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 142 erhöht. So sind insgesamt 105.072 laborbestätigte Covid-19-Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 10. Mai 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 333 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 110 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 95 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 95.600 Menschen von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 5.839.

Corona im Havelland am 9. Mai

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden für das Havelland beträgt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium 30. Der Inzidenzwert sinkt auf 78,5 – Stand: Sonntag, 9. Mai, 0 Uhr. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Landkreis insgesamt 128 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

5995 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet worden. 176 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 257 erhöht. So sind insgesamt 104.930 laborbestätigte Erkrankungen statistische erfasst – kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 9. Mai, 0 Uhr., Quelle: http://corona.rki.de.

In Brandenburg sind ungefähr 95300 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 6000.

Corona im Havelland am 8. Mai

20 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Sonnabend für den Landkreis Havelland. Der Inzidenzwert steigt leicht. Er liegt jetzt bei 90,8– Stand: Sonnabend, 8. Mai. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Landkreis insgesamt 148 Personen mit dem Coronavirus angesteckt.

5965 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt worden. 176 starben an oder mit dem Virus.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden um 333 erhöht. So sind insgesamt 104.674 Covid-19-Erkrankungen statistisch erfasst– kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 08. Mai, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de ).

In Brandenburg sind etwa 94.900 Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6148.

Corona im Havelland am 7. Mai

Fünf Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Freitag für den Landkreis Havelland. Der Inzidenzwert beträgt 88,3 – Stand: Freitag, 7. Mai, 8 Uhr. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen infizierten Bewohner des Landkreises beträgt 144.

5945 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 176 sind in dieser Zeit gestorben.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 388 erhöht. So sind insgesamt 104.342 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 7. Mai, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 367 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 122 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 104 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 94.500 Menschen von ihrer COVID-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 6.224.

Corona im Havelland am 6. Mai

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Havelland liegt laut brandenburgischem Gesundheitsministerium bei 28. Der Inzidenzwert beträgt 109,2 – Stand: Donnerstag, 6. Mai, 8 Uhr. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen infizierten Bewohner des Landkreises beträgt 178.

5938 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 176 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 547 erhöht. So sind insgesamt 103.946 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 6. Mai, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 395 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 128 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 110 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 93.900 Menschen wieder genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 6.442.

Corona im Havelland am 5. Mai

Die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Havelland ist wieder nach oben gegangen. 34 neue, mit dem Coronavirus Infizierte meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Mittwoch. Der Inzidenzwert steigt deutlich. Er liegt nun bei 117,8 – Stand: Mittwoch, 5. Mai, 8 Uhr.

5912 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 176 sind in dieser Zeit mit oder an dem Virus gestorben.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 442 erhöht. So sind insgesamt 103.407 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 5. Mai, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 412 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 132 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 117 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 93.300 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 6.510.

Corona im Havelland am 4. Mai

Acht Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Dienstag für den Landkreis Havelland. Ein Mensch stirbt. Der Inzidenzwert rutscht nun wieder über die Grenze von 100 und beträgt aktuell 101,23 – Stand: Dienstag, 4. Mai, 8 Uhr.

5878 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie im Havelland mit dem Coronavirus angesteckt. 176 Menschen starben in dieser Zeit mit oder an dem Virus.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 136 erhöht. So sind insgesamt 102.968 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der zehnten Kalenderwoche 2020, Stand: 4. Mai 2021, 0 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de).

Aktuell werden 442 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 140 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 121 beatmet werden. In Brandenburg sind ungefähr 92.800 Menschen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt 6.575.

Corona im Havelland am 3. Mai

Nach einer ziemlich hohen Zahl an Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag (50) hat das brandenburgische Gesundheitsministerium am Montag lediglich drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden für den Landkreis registriert. Der Inzidenzwert liegt derzeit bei 97,6 – Stand: Montag, 3. Mai, 8 Uhr.

5868 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie im Havelland mit dem Coronavirus angesteckt. 175 sind in dieser Zeit mit oder an dem Virus verstorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 147 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 102.829 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 3. Mai, 0 Uhr).

Aktuell werden 442 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 140 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 122 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 93.136 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 255 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.117 (minus 110).

Corona im Havelland am 29. April

Den zweiten Tag in Folge liegt der Inzidenzwert im Havelland unter der 100er Marke. Er beträgt aktuell 93,3. Das brandenburgische Gesundheitsministerium meldet aktuell 42 Neuinfektionen binnen 24 Stunden für den Landkreis – Stand: Donnerstag, 29. April, 8 Uhr.

5760 Menschen haben sich im Havelland seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 173 sind in dieser Zeit mit oder an dem Virus gestorben. Derzeit werden 19 Covid-19-Patienten in den Havelland Kliniken stationär behandelt, davon müssen zwei intensivmedizinisch versorgt werden. Zusätzlich werden drei Verdachtsfälle im Isolierungsbereich der Havelland Kliniken stationär versorgt.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 706 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 101.412 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 29. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 466 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 144 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 120 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 91.653 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 627 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.207 (plus 61).

Corona im Havelland am 28. April

Erstmals seit Wochen rutscht der Inzidenzwert im Havelland wieder unter die so wichtige Marke von 100. Fünf Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium – Stand: Mittwoch, 28. April, 8 Uhr. Ein Mensch starb mit oder an dem Virus. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 97,5.

5718 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt worden. 173 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 444 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 100.706 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 28. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 480 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 149 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 127 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 91.026 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 844 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.146 (minus 416).

Corona im Havelland am 28. April

Zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium aktuell für das Havelland – Stand: Dienstag, 27. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 120,9.

5713 Havelländer haben sich in der Zeit der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 172 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 110 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 100.262 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 27. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 462 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 142 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 121 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 90.182 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 617 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.562 (minus 521).

Corona im Havelland am 26. April

41 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Montag, 26. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt damit. Er liegt derzeit bei 126,4.

5711 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie laborbestätigt an Covid-19 erkrankt. 171 sind in dieser Zeit gestorben.

Im gesamten Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 279 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 100.152 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst – kumulativ ab der zehnten Kalenderwoche 2020, Stand: 26. April, 0 Uhr. Aktuell werden 445 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 142 in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen werden 122 beatmet.

In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 89.565 Menschen als genesen von der Corona-Krankheit (plus 217 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 7083 (plus 60).

Corona im Havelland am 24. April

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Havelland beträgt 36. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium aktuell mit – Stand: Sonnabend, 24. April, 8 Uhr. Die Inzidenz sinkt auf 122,1.

5670 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie laborbestätigt an Covid 19 erkrankt. 171 Menschen aus der Region starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 461 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 99.508 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 24. April, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 89.052 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 433 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.959 (plus 23).

Corona im Havelland am 23. April

25 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministeriums für das Havelland – Stand: Freitag, 23. April, 8 Uhr. Ein Mensch starb mit oder an dem Virus. Der Inzidenzwert beträgt 132,5.

5634 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt. 171 starben.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 557 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 99.047 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 23. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 478 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 145 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 126 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 88.619 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 651 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.936 (minus 103).

Corona im Havelland am 22. April

50 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium aktuell für den Landkreis Havelland – Stand: Donnerstag, 22. April, 8 Uhr. Damit hat sich die Zahl in den vergangenen vier Tagen zwar stetig erhöht. Doch angesichts der noch etwas höheren Zahl der von einer Covid-19-Erkrankung Genesenen (79) verringert sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert weiter leicht. Er beträgt jetzt für das Havelland 131,3.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 829 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 98.490 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 22. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 500 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 146 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 124 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 87.968 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 854 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 7.039 (minus 29).

Corona im Havelland am 21. April

Wieder mehr Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Mittwoch für das Havelland. 43 Personen haben sich laborbestätigt mit dem Coronavirus infiziert – Stand: Mittwoch, 21. April, 8 Uhr. Das ist bei Berücksichtigung aller Landkreise der zweithöchste Wert im Land Brandenburg. Am höchsten sind die Neuinfektionen im Landkreis Dahme-Spreewald mit 44.

Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 135,6. Er ist damit leicht gesunken.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 554 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 97.661 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 21. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 511 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 151 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 123 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 87.114 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 590 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 7.068 (minus 46).

Corona im Havelland am 21. April

Elf Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium aktuell für das Havelland – Stand: Dienstag, 20. April, 8 Uhr. Zwei Menschen starben. Der Inzidenzwert beträgt 138,7.

5516 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Coronavirus angesteckt. 170 starben mit oder an dem Virus.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 208 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 97.107 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 20. April, 0 Uhr). Aktuell werden 514 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 154 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 129 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 86.524 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 178 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 7.114 (plus 14).

Corona im Havelland am 19. April

Nur vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Montag für das Havelland – Stand: 19. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert beträgt 135,6.

5505 Havelländer haben sich im Laufe der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 168 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 290 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 96.899 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 19. April, 0 Uhr). Aktuell werden 502 Personen wegen einer Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 149 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 132 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 86.346 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 117 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 7.100 (plus 169).

Corona im Havelland am 18. April

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden für das Havelland liegt bei 32. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit – Stand: Sonntag, 18. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert beträgt 139,3.

5501 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. Es starben 168.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 460 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 96.609 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 18. April, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 86.229 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 168 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.931 (plus 286).

Corona im Havelland am 17. April

50 Neuinfizierte binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Sonnabend, 17. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert liegt bei 140,5.

5469 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 168 sind gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 555 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 96.149 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 17. April, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 86.061 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 239 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.645 (plus 308).

Corona im Havelland am 16. April

Die Zahl der Neuinfizierten binnen 24 Stunden im Havelland beträgt 24. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit – Stand: Freitag, 16. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert sinkt im Vergleich zum Donnerstag deutlich. Er liegt jetzt bei 138,04.

5419 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 168 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 621 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 95.594 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 16. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 517 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 152 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen werden 131 beatmet. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 85.822 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 481 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.337 (plus 134).

Corona im Havelland am 15. April

58 Neuinfizierte meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Donnerstag, 15. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt leicht auf 173,01. Ein Mensch starb mit oder an dem Coronavirus.

5395 Havelländer haben sich seit dem Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. 168 Menschen sind in dieser Zeit mit oder an dem Virus gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 883 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 94.973 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 15. April, 0 Uhr). Aktuell werden 530 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 156 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 134 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 85.341 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 709 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.203 (plus 158).

Corona im Havelland am 14. April

Die Zahl der Neuinfizierten steigt im Havelland und auch der Inzidenzwert geht stetig nach oben. Das brandenburgische Gesundheitsministerium meldet am Mittwoch 46 weitere positiv auf das Corona-Virus getestete Havelländer – Stand: Mittwoch, 14. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert liegt nun bei 168,1.

5337 Infizierte sind mittlerweile im Landkreis registriert. Das ist die Zahl derer, die sich im Laufe der Pandemie angesteckt haben. 167 Menschen sind im Havelland mit oder an dem Virus gestorben.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 569 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 94.090 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 14. April, 0 Uhr). Aktuell werden 554 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 146 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 125 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 84.632 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 817 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.045 (minus 261).

Corona im Havelland am 13. April

Zehn Neuinfizierte binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Dienstag für das Havelland – Stand: Dienstag, 13. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt weiter. Er liegt jetzt bei 142,95. Zwei Menschen starben mit oder an Corona.

5291 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt worden. 167 starben mit oder an dem Virus.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 179 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 93.521 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 13. April, 0 Uhr). Aktuell werden 547 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 138 in intensivmedizinischer Behandlung – 121 müssen beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 83.815 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 606 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.306 (minus 455).

Corona im Havelland am 12. April

Wieder weniger Neuinfizierte sind am Montag vom brandenburgischen Gesundheitsministerium für das Havelland gemeldet worden. Sechs Menschen haben sich binnen 24 Stunden mit Sars-Cov-2 infiziert. Der Inzidenzwert steigt angesichts der Entwicklung in den vergangenen Tagen trotzdem leicht. Er liegt jetzt bei 139,3.

5281 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 165 starben mit oder an Sars-Cov-2.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 318 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 93.342 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 12. April 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 548 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 135 in intensivmedizinischer Betreuung. 120 müssen beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 83.209 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 290 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.761 (plus 25).

Corona im Havelland am 11. April

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Havelland beträgt 40. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit – Stand: Sonntag, 11. April, 8 Uhr mit. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zu den Vortagen wieder gestiegen. Er liegt jetzt bei 137,4.

5275 Havelländer haben sich in der Zeit der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 165 mit oder an dem Virus. starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 450 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 93.024 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 11. April 2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 82.919 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 247 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei 6.736 (plus 201).

Corona im Havelland am 9. April

82 Neuinfizierte binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Freitag: 9. April, 8 Uhr. Das ist ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen im Vergleich zu den Vortagen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 120,9. Er steigt damit wieder.

5195 Menschen aus dem Havelland haben sich in den zurückliegenden Monaten mit dem Corona-Virus angesteckt. 165 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 911 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 91.904 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 9. April 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 540 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 136 in intensivmedizinischer Behandlung. 125 müssen beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 82.228 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 639 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.312 (plus 265).

Corona im Havelland am 8. April

Die Zahl der Neuinfektionen ist aktuell wieder gestiegen, der Inzidenzwert sinkt aber angesichts der niedrigen Zahlen der zurückliegenden Tage weiter. 49 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium aktuell – Stand: Donnerstag, 8. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert rutscht immer näher an die 100-Grenze heran. Er beträgt momentan 104,91.

5113 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 165 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 551 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 90.993 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 08. April 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 529 Personen wegen einer solchen Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 131 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 112 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 81.589 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 598 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.047 (minus 61).

Corona im Havelland am 7. April

Fünf Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Mittwoch für das Havelland – Stand: Mittwoch, 6. April, 8 Uhr.Der Inzidenzwert beträgt 131,29.

5064 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt. 164 sind in der Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 175 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 90.442 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 7. April, 0 Uhr).

Aktuell werden 492 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 126 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 102 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 80.991 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 737 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.108 (minus 584).

Corona im Havelland am 7. April

Die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen im Havelland, die das brandenburgische Gesundheitsministerium am Dienstag meldet, liegt bei vier – Stand: Dienstag, 6. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert beträgt 141,1.

5059 Havelländer sind in der Zeit der Pandemie mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt worden. 165 Menschen starben mit oder an dem Virus.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 111 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 90.267 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 6. April 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 471 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 139 in intensivmedizinischer Betreuung. 111 Patienten beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 80.254 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 651 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.692 (minus 541).

Corona im Havelland am 5. April

Sechs Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Montag, 5. April, 12 Uhr. Drei Menschen starben mit oder an dem Virus. Der Inzidenzwert liegt bei 147,3.

5055 Havelländer haben sich in den zurückliegenden Monaten mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt. 165 starben in dieser Zeit mit oder an dem Virus.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 213 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 90.156 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 5. April 2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 79.603 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 203 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 7.233 (plus 6).

Corona im Havelland am 3. April

Die Coronalage im Havelland bleibt angespannt. 55 laborbestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium – Stand: Sonnabend, 3. April, 8 Uhr. Die Inzidenz sinkt auf 169,3.

5040 Menschen aus der Region haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 515 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 89.704 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 3. April 2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 79.254 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 430 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 7.138 (plus 81).

Corona im Havelland am 2. April

Die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen binnen 24 Stunden für das Havelland beträgt am Freitag 43 – Stand: Freitag, 2. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt weiter. Er beträgt 184,7.

4985 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt worden. 162 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 728 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 89.189 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 2. März 2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 78.824 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 441 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 7.057 (plus 284).

Corona im Havelland am 1. April

Mit 92 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ist das Havelland am Donnerstag der Landkreis mit den meisten Infizierten im gesamten Land – Stand: Donnerstag, 1. April, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt, er beträgt jetzt 173,6.

4942 Menschen aus dem Havelland haben sich in der Pandemiezeit laborbestätigt mit dem Corona-Virus angesteckt. 162 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 871 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt seit Beginn der Pandemie 88.461 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 01. April 2021, 0 Uhr).

Aktuell werden 424 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 127 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 108 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 78.383 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 606 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.773 (plus 261).

Corona im Havelland am 31. April

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden für das Havelland gibt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit 21 an – Stand: Mittwoch, 31. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert sinkt leicht. Er beträgt jetzt 160,7.

4850 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Coronavirus angesteckt. 162 Menschen starben in dieser Zeit mit oder an Sars-Cov-2.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 591 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 87.590 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 31. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 459 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 128 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 108 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 77.777 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 508 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.512 (plus 69).

Corona im Havelland am 30. März

14 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für den Landkreis Havelland – Stand: Dienstag, 30. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt aktuell sogar. Er beträgt jetzt 184,1.

4829 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Coronavirus infiziert worden. 162 Menschen starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 317 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 86.999 Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 30. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 443 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 127 in intensivmedizinischer Behandlung. Von denen müssen wiederum 108 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 77.269 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit ( plus 501 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.443 (minus 196).

Corona im Havelland am 29. März

17 Neuinfizierte binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für den Landkreis Havelland – Stand: Montag, 29. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert bleibt hoch. Er beträgt aktuell 178,53.

4815 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus Sars-Cov-2 laborbestätigt angesteckt. 162 Menschen starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 264 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 86.682 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 29. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 425 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 126 in intensivmedizinischer Betreuung, Von denen müssen wiederum 107 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 76.768 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 162 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.639 (plus 101).

Corona im Havelland am 28. März

Die Neuinfektionen in der Region liegen weiterhin auf einem hohen Niveau. 34 binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Sonntag, 28. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert bleibt hoch. Er liegt bei 173,0.

4798 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 480 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 86.418 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 28. März 2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 76.606 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 105 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.538 (plus 372).

Corona im Havelland am 27. März

Die Zahl der Neuinfektionen im Havelland ist binnen 24 Stunden stark gestiegen. 80 Personen haben sich laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt – Stand: Sonnabend, 27. März, 12 Uhr. Der Inzidenzwert schnellt nach oben, er beträgt aktuell 173,62.

4764 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Corona-Virus angesteckt. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 592 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 85.938 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 27. März 2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 76.501 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 360 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.166 (plus 229).

Corona im Havelland am 26. März

33 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium – Stand: Freitag, 26. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert ist nahezu konstant. Er beträgt jetzt 138,04.

4684 Havelländer sind seit dem Ausbruch der Pandemie laborbestätigt mit dem Corona-Virus infiziert worden. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 651 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 85.346 Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 26. März 2021, 0 Uhr).

Aktuell werden 412 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 110 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 86 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 76.141 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 317 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.937 (plus 332).

Corona im Havelland am 25. März

Die Zahl der Neuinfektionen im Havelland steigt weiter. 64 laborbestätigte Fälle binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium – Stand: Donnerstag, 25. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag weiter gestiegen. Er liegt jetzt bei 141,1.

4651 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Corona-Virus angesteckt. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden um 778 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 84.695 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 25. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 399 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 102 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 87 beatmet werden.

In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 75.824 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 371 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.605 (plus 397).

Corona im Havelland am 24. März

59 laborbestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Mittwoch, 24. März, 8 Uhr. Der Inzidentwert ist im Vergleich zum Vortag stark gestiegen. Er liegt jetzt deutlich über 100 und beträgt 121,5.

4587 Menschen aus dem Landkreis haben sich seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Corona-Virus angesteckt. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 650 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 83.917 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 24. März 2021, 0 Uhr).

Aktuell werden 382 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 87 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 78 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 75.453 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 439 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.208 (plus 200).

Corona im Havelland am 23. März

Die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen im Havelland beziffert das brandenburgische Gesundheitsministerium am Dienstag mit 13 – Stand: Dienstag, 23. März, 8 Uhr. Die Inzidenz verändert sich kaum, sie liegt bei 96,32.

4528 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert worden. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 201 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 83.267 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 23. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 369 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 84 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen wiederum 75 beatmet werden.

In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 75.014 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 277 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.008 (minus 87).

Corona im Havelland am 23. März

Keine Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden für das Havelland – Stand: Montag, 22. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert sinkt nur geringfügig und liegt jetzt bei 96,93.

4515 Menschen sind im Havelland seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Corona-Virus angesteckt worden. 162 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 123 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 83.066 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 22. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 342 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 83 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen müssen wiederum 70 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 74.737 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 163 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.095 (minus 42).

Corona im Havelland am 21. März

Für das Havelland meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium 36 laborbestätigte Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – Stand: Sonntag, 21. März, 12 Uhr. Der Inzidenzwert liegt nun knapp vor der 100 – er beträgt 98,16 – und damit vor jener Marke, bei der es, wenn sie drei Tage lang überschritten ist, wieder größere Einschränkungen des allgemeinen Lebens gelten.

4515 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Corona-Virus angesteckt, 162 sind in dieser Zeit verstorben.

Für das gesamte Land Brandenburg liegen auch neue Zahlen vor: hier hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 433 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 82.943 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 21. März 2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 74.574 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 71 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.137 (plus 360).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 310.668 (plus 6.913 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 20. März 2021). Diese Gesamtzahl enthält 225.118 Erst- und 85.550 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 21. März

21 Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium aktuell für den Landkreis Havelland – Stand: Sonnabend, 20. März, 12 Uhr. Der Inzidenzwert steigt weiter. Er liegt jetzt bei 87,12. Sollte er weiterhin nach oben gehen, gelten auch bald die wieder schärferen Einschränkungen für das allgemeine Leben im Havelland. Die Landesregierung hat beschlossen, dass nach einer dreitägigen Inzidenz von mehr als 100 für 14 Tage wieder schärfere Regeln in den betroffenen Landkreisen gelten

4479 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt. 162 sind in dieser Zeit verstorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 499 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 82.510 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 20. März .2021, 0 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 74.503 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 219 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.777 (+269).

303.755 Corona-Schutzimpfungen sind bisher im Land Brandenburg verabreicht worden (plus 8376 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 19. März 2021). Diese Gesamtzahl enthält 218.220 Erst- und 85.535 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 19. März

Immer mehr Neuinfektionen pro Tag meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium in Potsdam. 40 sind es aktuell – Stand: Freitag, 19. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt im Vergleich zum Vortag deutlich. Er liegt jetzt bei 82,8.

4458 Menschen im Havelland sind seit Beginn der Pandemie labortechnisch bestätigt an Covid-19 erkrankt. Es starben 162.

Aktuell sind 221 Havelländer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Vorwoche: 240).

Im Zuge der Neuinfektionen in der zurückliegenden Woche wurden durch das Gesundheitsamt des Havellandes 368 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt, 582 Quarantänepersonen werden derzeit täglich telefonisch betreut. Insgesamt wurden im Landkreis bisher 180 Infektionen mit Corona-Mutationen festgestellt, in der Regel handelte es sich dabei um die britische Mutante B.1.1.7. Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen sind zuletzt in zwei Kitas in Milow und Schönwalde, einer Grundschule in Premnitz, einem Kinderheim in Falkensee sowie einem Betrieb in Rhinow aufgetreten.

Anlässlich des Tages des Gesundheitsamtes, den das Robert-Koch-Institut erstmal am 19. März 2019 ausrief und der dieses Jahr unter dem Motto „Krisenreaktion“ steht, hebt Landrat Roger Lewandowski einmal mehr die Bedeutung des havelländischen Gesundheitsamtes bei der Bewältigung der Corona-Pandemie im Havelland hervor.

Die Lage im Land

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 658 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 82.011 laborbestätigte COVID-19-Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 19. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 341 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 91 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen wiederum 69 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 74.284 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 230 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.508 (+416).

295379 Corona-Schutzimpfungen sind bisher im Land Brandenburg verabreicht worden (plus 9.078 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 18. März 2021). Diese Gesamtzahl enthält 211.054 Erst- und 84.325 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 18. März

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus binnen 24 Stunden beträgt für das Havelland 31. Die Angaben stamm vom brandenburgischen Gesundheitsministerium – Stand: Donnerstag, 18. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Mittwoch recht deutlich gestiegen. Er liegt jetzt bei 69,3.

4418 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie laborbestätigt an Covid-19 erkrankt. In dieser Zeit starben 161 Menschen, die in dem Landkreis lebten.

Für das gesamte Land Brandenburg betrachtet hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 489 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 81.353 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 18. März, 0 Uhr). Aktuell werden 337 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 86 in intensivmedizinischer Betreuung. Hiervon müssen wiederum 67 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 74.054 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 308 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.092 ( plus 166).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 286.301 (+9.846 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27.12.2020, Stand: 17.03.2021). Diese Gesamtzahl enthält 202.941 Erstimpfungen und 83.360 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 17. März

18 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Mittwoch, 17. März, 8 Uhr. Ein Mensch starb mit oder an dem Coronavirus. Der Inzidenzwert ist leicht gestiegen, er beträgt 58,3.

4387 Havelländer sind bislang laborbestätigt mit dem Virus Sars-Cov 2 infiziert worden. Es starben seit Ausbruch der Pandemie 161 Menschen.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 514 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 80.864 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 17. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 331 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 87 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 72 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 73.746 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 305 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.926 (plus 189).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 243.455 (plus 8.312 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 16. März). Diese Gesamtzahl enthält 194.383 Erstimpfungen und 82.072 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 16. März

Die Zahl der Neuinfektionen im Havelland mit dem Corona-Virus gibt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit 13 an – Stand: Dienstag, 16. März, 8 Uhr. Zwei Menschen starben. Der Inzidenzwert ist wieder etwas gestiegen. Er liegt jetzt bei 56,4.

4369 Menschen sind im Landkreis seit Beginn der Pandemie laborbestätigt mit dem Virus Sars-Cov 2 infiziert worden. 160 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 128 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 80.350 laborbestätigte Infektionen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 16. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 325 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 86 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 70 beatmet werden müssen. Im Land gelten laut LAVG-Berechnungen 73.441 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 314 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.737 (minus 212).

Bisher sind im Land Brandenburg 268.143 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden (plus 6172 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 15. März 2021). Diese Gesamtzahl enthält 187.196 Erstimpfungen und 80.947 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 15. März

Zwei Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Montag für das Havelland – Stand: Montag, 15. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag relativ konstant geblieben und liegt jetzt bei 54,0.

4356 Menschen aus dem Havelland haben sich in den zurückliegenden Monaten mit Corona-Virus infiziert. 158 starben in dieser Zeit mit oder an dem Virus.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 140 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 80.222 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 15. März, 0 Uhr). Aktuell werden 319 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 90 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen wiederum 71 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 73.127 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 175 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.949 (minus 38).

261.971 Schutzimpfungen (plus 113 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 14. März) sind insgesamt verabreicht worden. Diese Gesamtzahl enthält 181.451 Erstimpfungen und 80.520 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 14. März

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt am Wochenende im Havelland relativ konstant. 17 neue Positivfälle meldete das Brandenburgische Gesundheitsministerium am Sonntagvormittag für den Kreis. (Stand: Sonntag, 14. März, 0 Uhr). Vermeldet wurden keine neuen Sterbefalle aufgrund von Corona. Der Inzidenzwert ist weiter minimal gesunken und liegt am Sonntag bei 52,8.

4354 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie labortechnisch nachgewiesen mit dem Virus infiziert. 158 Havelländer sind bis heute mit oder an dem Virus verstorben.

Insgesamt hat sich in Brandenburg die Zahl der laborbestätigten COVID19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 337 erhöht, teilte das Ministerium am Sonntag mit. So sind nun insgesamt 80.082 laborbestätigte Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 statistisch erfasst worden. In Brandenburg gelten 72.952 Menschen als vom Coronavirus genesen (+81 im Vergleich zum Vortag). Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt am Sonntag bei 3987 (+255).

Die Zahl der bisher seit 27. Dezember 2020 im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt unterdessen nun bei insgesamt 261.858, das sind 8.691 mehr als noch am Vortag. (Stand: 13. März 2021). Diese Gesamtzahl enthält 181.390 Erstimpfungen und 80.468 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 12. März

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Havelland relativ konstant. 18 Menschen haben sich mit dem Corona-Virus binnen 24 Stunden angesteckt – Stand: Freitag: 12. März, 8 Uhr. Zwei Personen starben. Der Inzidenzwert sinkt minimal und liegt jetzt bei 53,4.

4328 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie labortechnisch nachgewiesen mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert. 158 starben mit oder an dem Virus.

Im Zusammenhang mit den Neuinfektionen der zurückliegenden Woche wurden vom Gesundheitsamt des Havellandes 297 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt, 554 Quarantänepersonen werden derzeit täglich telefonisch betreut.

Insgesamt wurden im Landkreis bisher 147 Infektionen mit Corona-Mutationen festgestellt, in der Regel handelte es sich dabei um die britische Mutante B.1.1.7.. Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen sind zuletzt in einer Gesamtschule in Nauen, einer Kita in Premnitz sowie einem Hort in Rathenow aufgetreten. Betroffen waren ferner Betriebe in Falkensee, Rathenow und Wustermark sowie Einrichtungen der Seniorenpflege in Premnitz und Rathenow.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 392 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 79.445 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 12. März, 0 Uhr). Aktuell werden 321 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 91 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 70 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 72.657 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 251 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.660 (plus 136).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 242.547 (+12.389 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember, Stand: 11. März). Diese Gesamtzahl enthält 162.614 Erstimpfungen und 79.933 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 11. März

16 Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden für den Landkreis Havelland – Stand: Donnerstag, 11. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert sinkt deutlich und beträgt jetzt 55,8.

4306 Menschen aus der Region erkrankten seit Pandemiebeginn an Covid-19.156 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 452 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 79.053 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 11. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 327 Personen wegen einer Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 91 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 73 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 72.406 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 347 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.524 (plus 97).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg verabreichten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 230.158 (plus 8.960 im Vergleich zum Vortag; Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember, Stand: 10. März). Diese Gesamtzahl enthält 150.903 Erstimpfungen und 79.255 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 10. März

Die Zahl der Neuinfektionen im Havelland bleibt im Vergleich zum Vortag auf einem konstanten Niveau. Zwölf laborbestätigte Fälle meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden für den Landkreis – Stand: Mittwoch, 10. März, 8 Uhr. Ein Mensch starb. Der Inzidenzwert sinkt nur leicht. Er beträgt 61,35.

4290 Menschen aus der Region sind seit Pandemiebeginn an Covid-19 erkrankt. 156 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 305 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 78.601 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 10. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 328 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 90 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen wiederum 74 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 72.059 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 342 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.427 (minus 57).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg verabreichten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 221.198 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 9. März 2021). Diese Gesamtzahl enthält 142.374 Erstimpfungen und 78.824 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 9. März

Elf Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden für das Havelland – Stand: Dienstag, 9. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Montag deutlich gesunken. Er beträgt jetzt 62,57. Ein Mensch starb.

4278 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr an Covid-19 erkrankt. 155 starben in dieser Zeit.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 136 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 78.296 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 9. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 324 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 90 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 75 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 71.717 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 306 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.484 (minus 179).

Bisher sind im Land Brandenburg 213.360 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 08. März .2021). Diese Gesamtzahl enthält 135.313 Erstimpfungen und 78.047 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 8. März

Keine Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium innerhalb der vergangenen 24 Stunden für das Havelland – Stand: Montag, 8. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert ist über das Wochenende allerdings gestiegen. Er liegt jetzt bei 94,5. Grund dafür sind die Fallzahlen vom Sonnabend (14, Inzidenz: 88,3) und Sonntag (16, Inzidenz: 98,2).

4267 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt, 154 Menschen starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 76 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 78.160 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 8. März 2021, 0 Uhr). Aktuell werden 318 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 80 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 65 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 71.411 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 137 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.663 (minus 64).

206.864 Corona-Schutzimpfungen sind insgesamt im Land Brandenburg verabreicht worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 7. März). Diese Gesamtzahl enthält 129.196 Erstimpfungen und 77.668 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 5. März

22 Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden für das Havelland – Stand: Freitag: 5. März, 8 Uhr. Ein Mensch starb. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 82,2 und ist damit wieder leicht gestiegen. Die Neuinfektionen liegen seit Tagen konstant auf dem immer gleichen Niveau.

4237 Menschen aus dem Havelland sind seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr an Covid-19 erkrankt. 148 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 298 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 77.617 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 5. März, 0 Uhr).

Aktuell werden 334 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, von denen befinden sich 70 in intensivmedizinischer Behandlung, 57 werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 70.977 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 252 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.582 (plus 43).

199.522 Corona-Schutzimpfungen sind bislang im Land Brandenburg gesetzt worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 4. März). Diese Gesamtzahl enthält 122.669 Erstimpfungen und 76.853 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 4. März

Wieder mehr Neuinfektionen im Havelland – aus dem brandenburgischen Gesundheitsministerium werden für die zurückliegenden 24 Stunden 29 Neuinfektionen gemeldet – Stand: Donnerstag, 4. März, 8 Uhr. Drei Menschen starben. Der Inzidenzwert liegt bei 81,0 und ist wieder leicht gestiegen.

4215 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt. 147 starben daran.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 313 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 77.319 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 04.03.2021, 0 Uhr). Aktuell werden 350 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, von denen 73 intensivmedizinische betreut und wiederum 60 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 70.725 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 275 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.539 (plus 23).

Insgesamt 194.149 Schutzimpfungen wurden bislang im Land Brandenburg verabreicht (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 03. März 2021). Diese Gesamtzahl enthält 117.854 Erstimpfungen und 76.295 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 3. März

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Havelland binnen 24 Stunden beträgt zehn. Das teilt das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg aktuell mit – Stand: Mittwoch, 3. März, 8 Uhr. Ein Mensch ist mit oder an dem Virus gestorben.Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 79,76 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken.

4186 Havelländer hatten seit Beginn der Pandemie mit der Lungenkrankheit zu kämpfen. 144 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 301 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 77.006 laborbestätigte Erkrankte statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 03.03.2021, 0 Uhr).

Aktuell werden 395 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, von denen sich 89 in intensivmedizinischer Betreuung befinden und 72 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 70.450 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 320 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.516 (-44).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 189.024 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 02.03.2021). Diese Gesamtzahl enthält 113.161 Erstimpfungen und 75.863 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 2. März

63 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden für das Havelland – Stand: Dienstag, 2. März, 8 Uhr. Vier Menschen starben. Der Inzidenzwert liegt bei 80,37. Was nach einem neuerlich Ausbruch anmutet, hat in technischen Problemen seinen Grund.

Laut Information der Landkreisverwaltung gab es am Wochenende technische Probleme bei der Datenübermittlung. So kamen auch die geringen Meldezahlen der vergangenen Tage zustande und das Absinken des Inzidenzwertes auf 48,5. Mit der wieder nun aktualisierten Statistik wird die Coronalage im Landkreis wieder realistisch dargestellt.

4176 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert. 143 starben in den zurückliegenden Monaten an der Lungenkrankheit Covid 19.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 157 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 76.705 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 2. März, 0 Uhr). Aktuell werden 421 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 96 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 77 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 70.130 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 302 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.560 (minus 172).

184.111 Corona-Schutzimpfungen sind bislang im Land verabreicht worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27.12.2020, Stand: 1. März). Diese Gesamtzahl enthält 108.655 Erstimpfungen und 75.456 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 1. März

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hat sich reduziert. Sechs Personen sind laut brandenburgischem Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden – Stand: Montag, 1. März, 8 Uhr. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 48,5 und damit erstmals seit längerem unter der wichtigen Schwelle von 50.

4113 Personen sind seit Beginn der Pandemie offiziell an Covid-19 erkrankt, 139 starben.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 91 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 76.548 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 1. März, 0 Uhr).

Aktuell werden 425 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 99 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 79 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 69.828 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 97 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 3.732 (minus 8).

179020 Corona-Schutzimpfungen sind bislang im Land Brandenburg gesetzt worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember, Stand: 28. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 104.318 Erstimpfungen und 74.702 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 26. Februar

Die Coronalage im Havelland ist unverändert. 20 Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden aus der Region – Stand: Freitag, 26. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 74,2 und sinkt damit etwas. Eine Person starb.

4103 Menschen sind seit dem Beginn der Pandemie vor einem Jahr an Covid-19 erkrankt. 139 starben in dieser Zeit.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 333 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 75.965 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 26. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 477 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 111 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 91 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 68.524 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 270 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.474 (plus 43).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg verabreichten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 173.388 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 25. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 99.269 Erstimpfungen und 74.119 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 25. Februar

Die Zahl der Infizierten im Havelland ist seit Mittwoch wieder gestiegen. Laut Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums sind innerhalb von 24 Stunden 26 Neuinfektionen aus der Region gemeldet worden – Stand: Donnerstag, 25. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert sinkt etwas und liegt jetzt bei 81,0.

4083 Havelländer sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt. 138 Menschen starben in dieser Zeit.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 328 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 75.632 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 25. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 489 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 114 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen wiederum 87 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 68.254 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 312 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.431 (plus 1).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 168.455 Corona-Schutzimpfungen sind bislang im Land Brandenburg verabreicht worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 24. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 94.758 Erstimpfungen und 73.697 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 24. Februar

Wie am Vortag meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium elf laborbestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden für das Havelland – Stand: Mittwoch, 24. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert sinkt leicht auf 84,4.

4057 Havelländer haben sich im Zuge der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 136 sind verstoben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 266 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 75.304 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 24. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 505 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 119 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 91 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 67.942 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 436 im Vergleich zum Vortag). Aktuell sind 4430 Menschen erkrankt (minus 174).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 163.499 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 23. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 90.507 Erstimpfungen und 72.992 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 23. Februar

Elf laborbestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Dienstag, 23. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt auf 86,5 und bleibt damit im Vergleich zu den vergangenen Tagen relativ konstant.

4046 Personen aus dem Havelland haben sich im Zeitraum der Pandemie mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt. 132 sind gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 82 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 75.038 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 23. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 532 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 117 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen wiederum 86 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 67.506 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 285 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.604 (minus 219).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 159.246 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 22. Februar 2021). Diese Gesamtzahl enthält 87.089 Erstimpfungen und 72.157 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 22. Februar

Vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für das Havelland – Stand: Montag, 22. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert liegt bei 83,4 und bleibt damit im Vergleich zum Ende der vergangenen Woche konstant.

4035 Havelländer sind in der Zeit der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt worden. 134 starben.

Im gesamten Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 122 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 74.956 Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 22. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 530 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 118 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen wiederum 89 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 67.221 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 171 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.823 (minus 61).

154.624 Corona-Schutzimpfungen sind insgesamt im Land Brandenburg verabreicht worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember, Stand: 21. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 85.192 Erstimpfungen und 69.432 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 19. Februar

Die Zahl der Neuinfektionen im Havelland mit dem Virus Sars-Cov-2 innerhalb von 24 Stunden beträgt 24. Das teilt das brandenburgische Gesundheitsministerium mit – Stand: Freitag, 19. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 83,4 und ist damit wieder gesunken.

3976 Menschen aus dem Landkreis sind während der Pandemie an Covid-19 erkrankt und ambulant oder stationär behandelt worden. 131 starben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 289 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 74.358 laborbestätigte Erkrankungen, die statistisch erfasst sind (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 19. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 584 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 128 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 95 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 66.675 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 342 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.792 (minus 72).

Im Land Brandenburg sind insgesamt 151.130 Corona-Schutzimpfungen ausgeführt worden (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember, Stand: 18. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 84.329 Erstimpfungen und 66.801 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 18. Februar

Die neue Allgemeinverfügung des Landkreises Havelland mit ihren zum Teil strengeren Regeln macht es deutlich und die aktuellen Zahlen für die Region zeigen es auch – die aktuelle Corona-Lage entspannt sich nicht. Aktuell werden 30 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 innerhalb eines Tages vom brandenburgischen Gesundheitsministerium gemeldet – Stand: Donnerstag, 18. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt auf 90,8. Drei Menschen sind gestorben.

3952 Havelländer haben sich seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr mit dem Corona-Virus angesteckt, insgesamt starben in dieser Zeit 131 Personen mit oder an Sars-Cov-2.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 390 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 74.069 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 18. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 597 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 138 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 98 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 66.333 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 382 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.864 (minus 15).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 146.666 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember, Stand: 18. Februar) – das sind 82.975 Erstimpfungen und 63.691 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 17. Februar

Die Corona-Lage im Havelland entspannt sich nur langsam, 18 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden – Stand: Mittwoch, 17. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Er liegt jetzt bei 87,7. Ein Mensch ist gestorben.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr mit dem Virus angesteckt haben liegt jetzt bei 3922. 128 Havelländer starben in dieser Zeit mit oder an Sars-Cov-2.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 297 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 73.679 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 17. Februar, 0 Uhr). Aktuell werden 615 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 134 in intensivmedizinischer Betreuung, von denen 102 beatmet werden müssen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 65.951 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 468 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 4.879 (Minus 206).

Das Impftempo ist im Land immer noch recht langsam. Insgesamt 142.953 Menschen haben einen beziehungsweise zwei Pikse erhalten (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember, Stand: 16. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 81.989 Erstimpfungen und 60.964 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 16. Februar

Die Zahl der Neuinfektionen im Havelland pegelt sich auf einem niedrigen Niveau ein. Sechs laborbestätigte Infizierte mit dem Virus Sars-Cov-2 sind dem brandenburgischen Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden – Stand: Dienstag, 16. Februar, 8 Uhr. Der Inzidenzwert steigt im Vergleich zum Montag dieser Woche minimal auf 89,0. Zwei Menschen starben mit beziehungsweise an dem Virus.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich im Havelland 3904 Personen mit dem Corona-Virus angesteckt. 127 Männer und Frauen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 150 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 73.385 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 16.02.2021, 0 Uhr).

Aktuell werden 613 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 130 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 100 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 65.483 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (+478 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.085 (-354).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 140.117 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 15. Februar). Diese Gesamtzahl enthält 81.672 Erstimpfungen und 58.445 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 15. Februar

Elf laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 innerhalb der vergangenen 24 Stunden meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium am Montag, 15. Februar, für den Landkreis Havelland (Stand 8 Uhr). Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 88,3 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen.

Die Zahl aller bestätigter Infektionen im Havelland seit Ausbruch der Pandemie liegt bei 3898. 125 Menschen aus der Region sind an der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 153 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 73.235 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 15.02.2021, 00:00 Uhr).

Aktuell werden 623 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 142 in intensivmedizinischer Betreuung, hiervon müssen 103 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 65.005 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (+242 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 5.439 (-94).

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei insgesamt 136.657 (Gesamtzahl kumulativ ab dem 27. Dezember 2020, Stand: 14. Februar 2021). Diese Gesamtzahl enthält 81.615 Erstimpfungen und 55.042 Zweitimpfungen.

Corona im Havelland am 12. Februar

Die Zahl der labortechnisch nachgewiesenen Neuansteckungen mit dem Corona-Virus im Havelland ist wieder etwas gestiegen. 36 Personen sind laut Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg (Stand: 12. Februar, 8 Uhr) neu an Covid-19 erkrankt.

Das sind leicht höhere Zahlen als am Vortag, als 24 Neuinfizierte registriert wurden. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 3840 Havelländer mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 88,7. Ein Mensch starb in den vergangenen 24 Stunden, insgesamt seit Ausbruch der Pandemie 122.

Zwei weitere Personen mit Mutationen und Corona-Ausbrüche

Bei zwei weiteren Personen wurde die Corona-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen und somit sind insgesamt fünf Personen nachweislich mit der Virusvariante im Havelland infiziert. Laut Ergebnis der Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben sich diese Personen außerhalb des Landkreises angesteckt.

Ausbruchsgeschehen gab es in der letzten Woche auf einer Großbaustelle in Premnitz, in einer GmbH in Nauen und einem Logistikzentrum in Wustermark. Weitere Fälle wurden in einer Gemeinschaftsunterkunft in Brieselang, einer Kindertagesstätte in Falkensee (Kreativitätskindergarten) sowie einem Seniorenzentrum in Elstal festgestellt.

Insgesamt wurden im Havelland in der vergangenen Woche rund 281 Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Quarantäne gestellt und ca. 470 Quarantänepersonen werden derzeit täglich telefonisch betreut.

Weitere Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Havelland auf seiner Internetseite unter www.havelland.de/coronavirus zusammengestellt.

Corona im Havelland am 10. Februar

Die Corona-Situation im Havelland bleibt unverändert im Vergleich zum Vortag, der Inzidenzwert steigt sogar leicht. Bei den Neuinfektionen meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für die Region 19 Fälle (Stand: 10. Februar, 8 Uhr). Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vortag, als es nur 5 neuinfizierte Havelländer gab. Der Inzidenzwert steigt somit auch etwas und liegt jetzt bei 79,8. Zwei Havelländer sind an oder mit dem Virus gestorben – seit Beginn der Pandemie sind es nun 117.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 356 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 71 646 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 10.02.2021, 0 Uhr).

Aktuell werden brandenburgweit 749 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 144 auf einer Intensivstation, hiervon müssen 116 beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 62.852 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit (plus 869 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 6.082 (-561).

Corona im Havelland am 9. Februar

Die Coronalage im Havelland entspannt sich etwas – die Zahl der Neuinfektionen gehen weiter zurück. Laut Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg sind innerhalb von 24 Stunden fünf laborbestätigte Covid-19-Fälle aus der Region gemeldet worden (Stand: 9. Februar, 8 Uhr). Ein Mensch starb. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Für das Havelland gilt aktuell ein offizieller Wert von 72,4. Damit bewegt sich der Landkreis täglich ein kleines Stück auf die Schwelle von 50 zu, die als erste Barriere der Entspannung für das Gesundheitssystem gesehen wird.

3761 ist die Zahl aller Havelländer, die bislang an Covid-19 erkrankt waren oder es noch sind. 3311 gelten als genesen. Insgesamt starben seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr 115 Menschen aus dem Landkreis.

Bei der Zahl der Genesenen handelt es sich um geschätzte Werte. Im Allgemeinen werden die aus dem ambulanten Bereich gemeldeten Infizierten nach 14 Tagen, gemäß RKI-Standard, als genesen betrachtet. Für die Gesundung eines Infizierten gibt es in Deutschland keine gesetzliche Meldepflicht.

Corona im Havelland am 8. Februar

Die Zahl der Neuinfizierten im Havelland geht leicht zurück. Innerhalb von 24 Stunden sind für den Landkreis 13 laborbestätigte Covid-19-Fälle gemeldet worden (Gesundheitsministerium, Stand: 8. Februar, 8 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 84,7. Damit bewegt sich das Havelland langsam auf jene Schwelle von einer Inzidenz 50 zu, die von den Behörden als nächste Zielmarke ausgegeben wurde, um die Krankenhäuser zu entlasten.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 3756 Havelländer an Covid-19 erkrankt. 114 sind verstorben.

Im gesamten Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 105 erhöht. Aktuell sind 756 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, davon befinden sich 149 in intensivmedizinischer Behandlung. 125 müssen beatmet werden.

Von MAZonline