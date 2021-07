Corona im Havelland am 21. Juli 2021: Inzidenzwert sinkt auf 16,0

Havelland

Der Corona-Inzidenzwert des Havellandes sinkt im Vergleich zum Vortag. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium gab es binnen 24 Stunden keine Neuinfektion im Landkreis. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt in der Region bei 16,0 (Stand: Mittwoch, 21. Juli, 0 Uhr).

Im Landesdurchschnitt beträgt die Inzidenz 5,9. Im Landkreis Prignitz liegt sie bei 3,9. Die anderen Nachbarkreise des Havellands melden: 1,4 für Brandenburg an der Havel, 2,0 für Ostprignitz-Ruppin, 4,6 für Potsdam-Mittelmark, 7,2 für die Landeshauptstadt Potsdam und 3,3 für Oberhavel.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Havelland

Von RND/kha