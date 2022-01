Coronapolitik: Erneut Protest in Falkensee, Nauen und Rathenow

Havelland

Gegner der aktuellen Corona-Pandemiepolitik haben sich am Montagabend wieder zu angemeldeten Versammlungen in Nauen und Falkensee getroffen. Laut Angaben der Polizei verliefen beide Zusammenkünfte in den jeweiligen Innenstädten ohne Störung. In Rathenow kam es dagegen zu einem unangemeldeten Protest, bei dem auch der Verkehr in der Kreisstadt laut Polizeiangaben teilweise erheblich gestört wurde.

„Der Polizei wurde im Vorfeld bekannt, dass sich in Rathenow erneut Personen zu einer unangemeldeten Versammlung am Montagabend verabredet hatten“, schreibt Stefanie Wagner-Lepin, Pressesprecherin der Polizeidirektion West. Während des Aufzugs behinderten die sogenannten Abendspaziergänger den Straßenverkehr offenbar so stark, dass es zu deutlichen Rückstaus kam.

Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz

Die Polizei versuchte dann im Laufe der unangemeldeten Versammlung in der Rathenower Innenstadt einen Versammlungsleiter zu identifizieren. Das gelang ihr auch, weil ein Mann augenscheinlich handlungsführend den Aufzug leitete. Gegen ihn ist eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden. Zu weiteren Störungen kam es laut Polizei allerdings nicht.

Zur Anzahl der jeweiligen Versammlungsteilnehmer in Falkensee, Nauen und Rathenow will die Polizei nach eigener Aussage indes keine Angaben machen. Schon in den vergangenen Wochen hatten sich regelmäßig Menschen in den drei Städten getroffen, um ihren Protest über die Coronapolitik zum Ausdruck zu bringen.

Von MAZonline