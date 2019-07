Grünefeld

In einer Woche tummeln sich in Grünefeld wieder tausende Techno-Begeisterte auf dem Nation of Gondwana Musikfestival. Jedes Jahr werden die Organisatoren von vielen Jugendlichen aus Grünefeld und der Region beim Aufbau und den Vorbereitungen unterstützt.

Als Dankeschön hat sich Veranstalter Markus Ossevorth in diesem Jahr etwas ganz besonderes überlegt und lädt die Jugendlichen an diesem Wochenende zu fünf Workshops ein. Von Graffiti, Techno, HipHop und Rap, bis Rechte Musik und deren Grauzone sowie Brakedance ist das Programm gemischt.

Verantwortlich für die Durchführung ist das Archiv der Jugendkulturen aus Berlin. Deren Projekt „Culture on the Road“ setzt bei dem an, was Jugendliche interessiert: Musik, Mode und Freizeit. Mit diesem Konzept ist das Archiv der Jugendkulturen seit 2001 bundesweit an Schulen, Ausbildungsstätten und Jugendhäusern aktiv.

In Grünefeld werden an diesem Wochenende etwa 60 bis 80 Jugendliche an den fünf Workshops teilnehmen. Anschließend geht es wieder an die Vorbereitung des Festivals, das vom 19. bis 21. Juli seine 20 Auflage in Grünefeld feiert.

Von MAZ