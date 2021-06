Covid 19: Lage in den Havelland Kliniken bessert sich

Havelland

Der positive Trend niedriger, beziehungsweise sinkender Inzidenzen hält in der Region weiter an. Entsprechend hat sich auch die Anzahl der Covid-19-Patienten in den Havelland Kliniken reduziert.

Aktuell werden zwei Patienten stationär behandelt, die beide keine intensivmedizinische Versorgung benötigen. Außerdem werden vier Verdachtsfälle im Isolierungsbereich behandelt. Verstorben ist seit Wochen kein Patient mehr.

Verfügung aufgehoben

Da sich dieser Trend gegenwärtig in den meisten Brandenburger Kliniken zeigt, hat das Gesundheitsministerium die Allgemeinverfügung zur Vorhaltung gesonderter Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Patienten zum 1. Juni 2021 aufgehoben.

„Es scheint mit vereinten Kräften, der fortschreitenden Schutz-Impfung und allseitiger Disziplin gelungen zu sein, die sogenannte dritte Welle der Pandemie zu brechen“, bekräftigt der Geschäftsführer der Havelland Kliniken, Jörg Grigoleit. „Wir freuen uns, dass es uns die gegenwärtige Stabilisierung der Covid-Fälle auf niedrigem Niveau erlaubt, weitere Betten und OP-Kapazitäten für die Behandlung von Patienten mit anderen Erkrankungen in den Havelland Kliniken bereitzustellen.“

Derzeit halten die Kliniken noch 30 Betten für die Versorgung von Patienten mit bestätigten Covid-19 Infektionen bereit, ebenso für Verdachtsfälle, die sämtlich isoliert versorgt werden.

Havelland Kliniken, Geschäftsführer Jörg Grigoleit Quelle: Andreas Kaatz

Um die erreichten Erfolge nicht zu gefährden, sind allerdings weiterhin Vorsicht und die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen geboten. „Unsere Patienten bedürfen eines besonderen Schutzes und müssen sich darauf verlassen können, dass die Kliniken entsprechende Vorkehrungen treffen“, so Grigoleit.

Die Anzahl der Besucher wird begrenzt und zeitlich gestaffelt. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist erforderlich. Besucher müssen symptomfrei sein und einen negativen Covid-19- Antigen-Test vorlegen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Dem entspricht auch ein vollständiger Impf- oder Genesungsnachweis. Weitere Einzelheiten erfahren Besucher vor Ort.

Nur mit Test

Auch in den Pflegeheimen der Havelland Kliniken gelten weiterhin Auflagen für Besuche, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Eine telefonische Voranmeldung ist hier ebenso erforderlich. Anders als in den Kliniken, müssen auch Geimpfte und Genesene hier vor Ort einen Antigen-Schnelltest absolvieren. Weitere Einzelheiten erfahren Besucher bei der Anmeldung.

Von Joachim Wilisch