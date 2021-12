Nauen

Die eisigkalten Temperaturen der letzten Tage sorgten auch im Havelland für die ein oder andere zugefrorene Gewässeroberfläche. Und wie in jedem Winter verlockt das Eis die Menschen, sich darauf zu bewegen und auszutoben. So nutzten zu Wochenbeginn bereits zahlreiche Sportfreunde den Falkenhagener See zum Eishockeyspielen. Doch ebenfalls wie in jedem Winter warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eindringlich davor, genau das zu tun.

„Bitte betretet die See- und Eisflächen in der Region auf keinen Fall“

„Bitte betretet die See- und Eisflächen in der Region auf keinen Fall“, appelliert Nils Jungius, stellvertretender Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Nauen, an die Havelländer. „Das Eis ist längst noch nicht dick genug zum Tragen“, warnt er und weist auf die Lebensgefahr beim Einbruch ins kalte Wasser hin. Immer wieder sei es in der Vergangenheit bereits vorgekommen, dass durch falsche Einschätzung der Situation, aber auch durch Übermut oder Unvorsichtigkeit Menschen in eisige Gewässer einbrachen und sich damit selbst in Gefahr brachten. „Eine Unterkühlung kann schnell lebensgefährlich werden“, warnt der erfahrene Wasserretter.

Immer wieder weist die DLRG auf die wichtigsten Regeln für zugefrorene Eisflächen hin. So sollte auf entsprechende Warnungen in den Medien geachtet werden und niemals allein aufs Eis gegangen werden. Kommt es dennoch zu einer gefährlichen Situation, rät die DLRG, sich flach aufs Eis zu legen und sich vorsichtig auf dem gleichen Weg zurück in Richtung Ufer zu bewegen wie zuvor auf das Eis hinauf.

Bei Knistern der Knacken Eis sofort verlassen

Für die Hilfe von eingebrochenen Personen ist es ratsam, ein Brett, eine Leiter oder beispielsweise auch einen umgedrehten Schlitten zu nutzen, um das Gewicht darauf zu verteilen. „Generell sollte man einen See überhaupt erst betreten, wenn das Eis 15 Zentimeter dick ist“, rät Jungius. Für fließende Gewässer gelte gar eine Eisdicke von 20 Zentimetern, weiß er. Wenn es beim Betreten der Fläche „knistert oder knackt, sollte man das Eis sofort verlassen“, sagt er. Wichtig ist zudem: „Helfen Sie anderen, wenn sie Hilfe brauchen und rufen Sie nie um Hilfe, wenn Sie nicht wirklich in Gefahr sind.“

Vorerst Alternativen zum Schlittern und Schlittschuhlaufen nutzen

Hat man im Ernstfall tatsächlich einer eingebrochenen Person aus dem Eiswasser geholfen, „sollte der oder die Gerettete sofort mit Decken und trockenen Kleidern aufgewärmt werden. Der Notarzt ist sofort zu verständigen und es sollte Hilfe geholt werden“, sagt Jungius. Im Idealfall lassen sich solche Noteinsätze durch die Einhaltung der vorangegangenen Eisregeln jedoch vermeiden.

Winterspaß auf zugefrorenen Pfützen oder vereisten Wiesen

Der Familienvater hat zudem gleich mehrere Alternativen, die er all jenen empfiehlt, die es trotz eisiger Temperaturen an die frische Luft zieht: „Nutzt die Pfützen, die es aktuell an Straßen- und Wegrändern gibt, wenn ihr schlittern wollt. Oder auch überfrorene Wiesen oder Ähnliches, die bieten immer eine gute Möglichkeit für Winteraktivitäten. Und wer unbedingt Eislaufen möchte, sollte dafür am besten solche Eisflächen wie bei Karl’s Erlebnishof in Elstal nutzen.“ Letztere hat vor wenigen Tagen ihre Pforten geöffnet.

Katastrophe kurz vor Weihnachten: Kündigung der Vereinsunterkunft

Jungius hofft inständig, dass die DLRG-Mitglieder nicht zu Wasserrettungseinsätzen ausrücken müssen, die Havelländer um- und vorsichtig genug sind. Zumal den stellvertretenden Vorsitzenden seiner Ortsgruppe derzeit ganz andere Sorgen plagen. „Wir haben unsere Vereinsunterkunft verloren“, berichtet er. Aufgrund von Eigenbedarf seien dem Verein von der Vermieterin die Räumlichkeiten mit einer Frist von gerade einmal vier Wochen gekündigt worden. Seit rund zehn Jahren hat die DLRG dort bereits ihre Heimstätte. „Das war wirklich ein Hammer, so kurz vor dem Fest“, erinnert er sich an das Telefonat Mitte November.

Nils Jungius von der DLRG-Ortsgruppe Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

Kreisdezernent Michael Koch (CDU) sorgt für Hilfe

Gegen die Kündigung und vor allem die kurze Frist legte der Verein Widerspruch ein. Wohl wissend, „wie schwierig es ist, hier in der Region etwas Neues zu finden“, sagt Nils Jungius. Ihr Domizil nutzen die Wasserretter vor allem, um Technik, Material und Fahrzeuge unterzubringen. „Wir können unsere medizinischen Geräte, Wagen und Boote ja nicht irgendwo draußen rumstehen lassen“, sagt er sichtlich konsterniert. Unter anderem beim Landkreis klopfte die DLRG schließlich an und bat um Hilfe. Kreisdezernent Michael Koch (CDU), in dessen Verantwortung auch die Bereiche Brand- und Bevölkerungsschutz fallen, konnte jüngst nun einen Kontakt zu einer neuen Vermieterin im Großraum Nauen vermitteln. „Im Januar steht nun der Umzug an – eine logistische Herausforderung, die wir zudem coronakonform bewältigen müssen“, blickt Nils Jun-gius voraus und ist dennoch mehr als erleichtert.

Durchweg Ehrenamt: „Die Leute denken oft, das ist unser Job.“

Ebenso wie seine Kollegen von der DLRG, führt er sein Engagement durchweg ehrenamtlich aus. „Die Leute denken oft, das ist unser Job. Nein, alles was wir tun, tun wir im Ehrenamt, neben unserer eigentlichen Arbeit“, sagt er. Umso bedrückender sei es, wenn Baustellen wie die Kündigung das Leben schwer machen. „Das raubt Zeit und Kraft für andere Dinge“, sagt er nachdenklich. So habe er in den vergangenen Wochen eigentlich das Ehrenamt zugunsten der Familie während der Weihnachtszeit zurückschrauben wollen. „Das war nun so nicht möglich.“

Auf Schwimmkursen liegt auch 2022 großes Augenmerk

In den kommenden Wochen steht neben dem Umzug die Planung für das nächste Jahr an. „Wir haben viele Ideen, wie wir vor allem die Kinder und Jugendlichen weiter bei der Stange halten können“, sagt er. Onlineschulungen und -veranstaltungen spielen eine große Rolle. Viel Augenmerk liegt auch 2022 auf den Schwimmkursen, die stets stark nachgefragt sind.

Ehrenamtliche Wasserretter sind auf Spenden angewiesen

Freuen würde sich die Nauener DLRG-Ortsgruppe über Verstärkung und neue Mitglieder. „Jede Hilfe ist willkommen, sei es als Rettungsschwimmer oder beim Anpacken bei Veranstaltungen“, sagt er. Auch für Spenden sind die Wasserretter jederzeit dankbar. Denn für die Miete ihrer alten und neuen Vereinsstätte müssen die Ehrenamtler komplett allein aufkommen. Und die wird sich durch den nun notwendig gewordenen Umzug ab Januar mehr als verdoppeln.

Spendenmöglichkeiten und Unterstützung über Amazon

Infos und Kontakt zur DLRG Nauen gibt es unter nauen.dlrg.de. Spenden direkt an die Ortsgruppe sind möglich beim Vereinskonto bei der MBS mit der IBAN DE07 1605 0000 1000 8674 78 oder per Paypal unter PayPal.Me/@DLRGOGNauen. „Selbst wer bei Amazon einkauft, kann uns über die Aktion ,Amazon smile’ indirekt ein ganz klein wenig unterstützen“, sagt Nils Jungius.

Von Nadine Bieneck