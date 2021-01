DRK-Impfteams kommen in die Rathenower Seniorenheime

Havelland

Die Bewohner der Heime in Nauen und Premnitz sind bereits geimpft. Es fehlen noch die beiden großen Heime am Fontanepark und Stadtforst in Rathenow. Hier geht es Mitte Januar weiter. Die Termine sind vergeben. In den Rathenower Heimen impfen Teams des DRK. Weil die Einrichtungen groß sind, werden – so Unternehmenssprecherin Silke Monte – mehrere Tage benötigt, um alle Bewohner zu verarzten.

Der Impfstart sei ein Hoffnungsschimmer, betonte Jörg Grigoleit. „Wir haben uns in der gesamten Unternehmensgruppe frühzeitig auf den Beginn der Impfkampagne vorbereitet, um unseren Patienten, Bewohnern und Mitarbeitenden schnellstmöglich einen verstärkten Schutz bieten zu können.“

Anzeige

Ärzte haben geholfen

Seit dem 28. Dezember wurden rund 150 Impfungen verabreicht. Derzeit werden die Mitarbeiter in den Krankenhausstandorten der Havelland Kliniken geimpft.

In den Seniorenheimen in Nauen und Premnitz haben auch Ärzte der Havelland Kliniken ausgeholfen – ausnahmsweise. Alle Bewohner, die bereits geimpft sind, haben einen zweiten Impftermin. Grundsätzlich gibt es für diejenigen, die aufgrund ihres Alters jetzt schon zur Impfung berechtigt sind, zwei Optionen: Heimbewohner werden in ihren Heimen von mobilen Teams des Deutschen Rotes Kreuzes versorgt – wie demnächst auch in Rathenow.

Impfstart in den Seniorenheimen mit Ministerin Ursula Nonnemacher. Quelle: Robert Roeske

Alle anderen müssen einen Termin im Impfzentrum machen – zum Start der Telefonhotline kamen zehntausende Anrufe zusammen. Die Hotline war für zwei Stunden gar nicht mehr erreichbar, die Wartezeit für alle, die überhaupt durchkamen, betrug zwischen 30 und 60 Minuten.

Nun wurden am Dienstag die ersten Impfungen in der Potsdamer Metropolishalle vorgenommen. Termine vergeben die Call Center für Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld. „Die Impfteams sind ab sofort an die Impfzentren gekoppelt, sie holen dort den Impfstoff ab und transportieren ihn direkt in die Einrichtung“, sagt Gabriel Hesse, Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums.

Das Team

Ein Team besteht immer aus jeweils einem Arzt, einem Arzthelfer und einem Sanitäter. Man hoffe, so Hesse weiter, auf die Zulassung eines weiteren Impfstoffs noch in dieser Woche, um mehr Vakzindosen zur Verfügung zu haben.

Derweil berichten zahlreiche Rathenower von dem Versuch, über das Vergabetelefon 116117 eine Termin für die Impfung zu bekommen. Einige Hartnäckige schafften bis zu 35 Versuche am Tag. Eine Frau aus dem Landkreis berichtet, sie habe die 116117 gewählt und einen Gesprächspartner erreicht. Es handelte sich aber bei der Person ebenfalls um jemand, der einen Impftermin wollte.

Medienandrang zum Impfstart. Quelle: Robert Roeske

Schließlich wird von Fällen berichtet, in denen die Anrufer falsch durch das Menü geleitet werden und plötzlich bei der Sprechstelle des ärztlichen Bereitschaftsdienstes landen. Helfen kann dort niemand. „Versuchen sie es einfach weiter“, lautete der wenig hilfreiche Tipp.

Von Joachim Wilisch