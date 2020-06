Potsdam

Über Brandenburg kann es am Montag zu starken Gewittern kommen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) haben am Mittag eine amtliche Warnung für den Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg an der Havel sowie für Teile des Havellandes und Ostprignitz-Ruppin herausgegeben. Demnach kann es auch zu Sturmböen kommen.

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, heißt es auf der Website des DWD. Besonders solle auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände geachtet werden.

Anzeige

Diese Seite zeigt Live-Wetterdaten aus der Region an:

Weitere MAZ+ Artikel

Im Video: So verhalten Sie sich richtig bei Unwetter

Von RND