Dallgow-Döberitz

37 Vorschläge haben die Dallgower für die erste Auflage des Bürgerhaushalts 2020 eingereicht. Auf einer gemeinsamen Sitzung aller Ausschüsse wurden nun 16 davon für die Abstimmung durch die Bürger empfohlen. Die Gemeindevertreter müssen der Vorschlagsliste auf ihrer nächsten Sitzung am 28. August noch zustimmen.

Während in Wustermark und Ketzin der Bürgerhaushalt schon jährliche Tradition geworden ist, dürfen die Dallgower in diesem Jahr zum ersten Mal selbst bestimmen, wofür Geld ausgegeben wird. 50 000 Euro stellt die Gemeinde für den Bürgerhaushalt zur Verfügung, dessen Einführung im vergangenen Oktober beschlossen wurde.

50.000 Euro stehen zur Verfügung

Bis zum 31. Mai konnten die Vorschläge eingereicht werden. Mit der Resonanz ist man im Dallgower Rathaus durchaus zufrieden. „Wir machen das ja zum ersten Mal und da sind 37 Vorschläge doch eine ganze Menge“, sagte Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (FWG). Zunächst hat die Verwaltung alle eingereichten Vorschläge geprüft.

„Einige mussten wir schon im Vorhinein ablehnen, weil sie entweder das Budget von 50 000 Euro komplett überstiegen hätten oder die vorgeschlagene Maßnahme nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt“, so Hemberger.

Abgelehnt werden mussten unter anderem ein Abenteuer-Spielplatz, ein Fitnessstudio mit vergünstigen Preisen sowie Tempo 30 auf der gesamten Wilmsstraße.

Auch einen Zebrastreifen vor der Grundschule am Wasserturm wird es nicht geben, da die Straßenverkehrsbehörde dies bereits mehrfach ablehnte. Gestrichen wurde auch der Wunsch die Schulen mit 10 000 Euro für digitale Ausstattung zu versehen, da mit dem Digitalpakt dafür bereits Geld zur Verfügung stehen wird.

Hintergrund Neben Dallgow-Döberitz gibt es bereits in Nauen, Ketzin und Wustermarks Bürgerhaushalte mit je 50 000 Euro Budget. In Wustermark wurden in diesem Jahr 54 Vorschläge eingereicht. Über elf Ideen dürfen die Bürger vom 1. bis 14. September auf verschiedenen Wegen – unter anderem online – abstimmen. Für die Wustermarker ist es bereits der vierte Bürgerhaushalt den sie beschließen. 35 Vorschläge erreichten die Verwaltung in Ketzin. Davon wurden jüngst 19 für die Abstimmung durch die Bürger empfohlen. Die Ergebnisse werden am 21. Oktober öffentlich ausgezählt und bekannt gegeben.

Zu den 16 Favoriten gehören unter anderem ein Barfußpfad, ein Bushaltestellenhäuschen in der Mühlenstraße und ein naturnaher Weg vom Königsgraben bis zum Rohrbecker Damm. Die meisten Vorschläge zielen darauf ab, Dallgow noch ein bisschen schöner zu machen. So soll etwa der Kreisverkehr in der Wilmsstraße neu gestaltet werden, Blumen vor dem neuen Rathaus gepflanzt und mehr Mülleimer und Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Nach dem Priorter Beispiel wurde auch eine Mitfahrbank vorgeschlagen, diese würde rund 200 Euro kosten.

Ein Vorschlag sieht die Neugestaltung des Kreisverkehrs in der Wilmsstraße vor. Quelle: Danilo Hafer

Ob ein Vorschlag 200 oder 20 000 Euro kosten würde, spielt keine Rolle, er darf lediglich nicht teurer als 50 000 Euro sein. Zu den etwas kostspieligeren Ideen gehört dabei der Neujahrsempfang für alle Bürger der Gemeinde, mit rund 10 000 Euro und ein Sommerfest für 5000 Euro. 20 000 Euro könnte der Vorschlag kosten, den Bahnhofsvorplatz umzugestalten. Konkret wünscht sich der Einreicher einen Platz zum Verweilen mit Springbrunnen und begrünter Pergola.

Zugelassen wurden auch Wünsche, mehr Spielgeräte für Kinder aufzustellen, etwa eine Kinderseilbahn für 8000 Euro sowie eine sogenannte Teenagerbank, auf der sich Jugendliche treffen können.

Bürger sollen noch in diesem Jahr abstimmen

Welche Vorhaben letztlich umgesetzt werden, darüber entscheiden die Bürger in einer Abstimmung. Einen Termin gibt es jedoch nicht. „Es soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr passieren“, betonte Bürgermeister Jürgen Hemberger. Die Idee, am Tag der Landtagswahlen auch gleich über den Bürgerhaushalt abzustimmen zu lassen, sei aus Zeitgründen nicht realisierbar.

Alle Vorschläge werden nach der Abstimmung in der Reihenfolge, der auf sie entfallenen Anzahl der Stimmen, realisiert, bis das Budget aufgebraucht ist. Kann ein Vorschlag aufgrund der Überschreitung des Gesamtbudgets nicht umgesetzt werden, rücken automatisch Vorschläge nach, die noch innerhalb des Budgets realisiert werden können.

Von Danilo Hafer