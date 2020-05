Dallgow-Döberitz

Zwischen der L20 und der Berliner Stadtgrenze an der Eichholzbahn standen Mittwochabend etwa 180 Quadratmeter Heidefläche in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen hatte es an zwei Stellen gleichzeitig gebrannt. Die Feuerwehr konnte beide Feuer schnell löschen.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Verletzt wurde niemand. Laut Polizei könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände vorsätzlich verursacht wurden. Es wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.

