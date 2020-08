Anna Mohn will für die Grünen ins Dallgower Rathaus

Dallgow-Döberitz

Der Dallgower Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen wählte Anna Mohn am Montag zur Kandidatin für die bevorstehende Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz. Bei der Mitgliederversammlung stimmten alle elf anwesenden Mitglieder für Mohn, teilt der Ortsverband mit.

Klima, Verkehr und Verwaltung

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und werte das als Signal, dass meine Arbeit in der Gemeindevertretung geschätzt wird. Mein Ziel ist es, mich als Bürgermeisterin engagiert für Klima- und Umweltschutz, Verkehrsberuhigung, also sichere Schulwege und Lärmschutz, soziales Miteinander und eine Service-orientierte Verwaltung einzusetzen“, so Mohn, die derzeit Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Dallgower Gemeindevertretung ist. Die 37-Jährige leitet den Bereich Marketing und Kommunikation in einem IT-Unternehmen.

Unterstützung erhält Mohn auch von der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag und Gemeindevertreterin Petra Budke. „Ich freue mich, dass wir mit Anna Mohn so eine tolle Kandidatin für das Bürgermeisterinnenamt gefunden haben. Anna Mohn setzt sich schon seit vielen Jahren in unserer Gemeinde für höhere Lebensqualität für alle Generationen, Mobilität mit Bahn, Bus und Rad, gute Bildungsangebote, Bürger*Innenbeteiligung und natürlich Klima- und Umweltschutz ein. Sie ist inhaltlich kompetent, verfügt über Verwaltungserfahrung und bringt Menschen zusammen“, so Budke.

Gewählt wird am 1. November

In Dallgow wird am 1. November ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt, da Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) in den Ruhestand geht. Neben Anna Mohn wollen bisher auch Sven Richter ( CDU), Kerstin Richter ( SPD), Vivien Tharun (Die Partei) und Marc Lampe, als unabhängiger Kandidat, um das Bürgermeisteramt kämpfen.

