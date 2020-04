Ausbau L20: Vollsperrung erst 2021

Seeburg

Die Ortsdurchfahrt Seeburg (Landesstraße 20) wird voraussichtlich im März/April nächsten Jahres voll gesperrt, teilte Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (FWG) in der Gemeindevertretersitzung Mittwochabend mit. Ursprünglich sollte die Sperrung im Zuge des Ausbaus der L 20 schon in den kommenden Sommerferien erfolgen. Da die Vollsperrung jedoch in die Erntezeit gefallen wäre, hätten einige Landwirte keine Möglichkeit gehabt, zu ihren Feldern zu gelangen. Eine Lösung wurde nicht gefunden. Daher musste der Landesbetrieb Straßenwesen die Maßnahme verschieben.

Vollsperrung erst im nächsten Jahr

In diesem Jahr werden demnach nur noch die Regenwassersysteme in Angriff genommen. Damit soll im September begonnen werden. Richtig los geht es dann erst im nächsten Jahr. Im Anschluss an die Vollsperrung, die vor allem den Bereich entlang der Kirchenmauer betrifft, beginnt der Bauabschnitt bis zum Ortsausgang in Richtung Potsdam. Der Bereich von Kreuzung bis zur neuen Feuerwehr soll von Juli bis September erfolgen. Von Oktober bis Dezember folgt dann der Bauabschnitt bis zum Ortsausgang in Richtung Berlin. Zum Zeitplan für die Streckenabschnitte der L 20, die nicht in Seeburg liegen, konnte der Bürgermeister nichts sagen.

Deutliche längere Umleitungsvariante

Es gibt aber noch eine weitere, für Autofahrer wichtige Neuerung. Diese betrifft die Umleitung während der Vollsperrung. Ursprünglich war geplant, den Verkehr über die B 2 und Heerstraße umzuleiten. „Die neue Umleitungsstrecke führt nun über Fahrland und die A 10 weiter zur B 5“, erklärte Hemberger. Grund für die neue Variante seien vermutlich Probleme auf Berliner Seite. Schon die erste Umleitungsvariante war nur mit großen Abstimmungen möglich, da auch am Ritterfelddamm Bauarbeiten geplant sind. Für Autofahrer bedeutet dies lange Umwege.

Derweil haben sich die Gemeindevertreter für eine Beleuchtungsvariante entschieden. Die 16 alten Straßenleuchten sollen durch 24 sogenannte Peitschenmasten mit energiesparenden LED-Leuchten ersetzet werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Kabel erneuert.

13.000 Fahrzeuge pro Tag

Die L 20 ist eine wichtige Pendlerstrecke von Falkensee nach Potsdam. Allein durch Seeburg rollen täglich rund 13 000 Fahrzeuge. Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt soll auf einer Länge von rund 500 Metern spezieller geräuschreduzierender Asphalt verbaut werden. Rund 1,8 Millionen Euro soll der gesamte Ausbau der Landesstraße 20 kosten.

Von Danilo Hafer