Dallgow-Döberitz

Zwischen den Pflastersteinen des Dallgower Bahnhofsvorplatzes tut sich aktuell ein rechteckiges Loch auf. Hier entsteht der Springbrunnen, der bereits im Oktober 2019 die meisten Stimmen im Bürgerhaushalt erhielt.

Gut 100 Jahre zuvor, saßen an selber Stelle noch die Reisenden im sogenannten Bahnhofsgarten, einer Art Biergarten, der auf dem damals noch dicht bewachsenen Bahnhofsvorplatz untergebracht war.

Heute gibt es eine Speisemöglichkeit nur wenige Meter weiter im Steakhaus Casa Toro Negro, welches sich im ehemaligen Bahnhofsgebäude befindet. Das Backsteingebäude ist seinem Erscheinungsbild seit dem Bau 1871 weitestgehend treu geblieben.

Um 1913: Wo heute der gepflasterte Vorplatz liegt, befand sich früher der üppig bepflanzte Bahnhofs-Garten. Quelle: Privat

Wo heute gespeist wird, befanden sich früher Ticketschalter und Sitzmöglichkeiten für die wartenden Passagiere. Anfangs führte der Weg durch das Bahnhofsgebäude direkt auf den Bahnsteig, der sich unmittelbar daran anschloss.

Streit um den Bahnhofsstandort

Der Ort an dem der Bahnhof 1871 errichtet wurde, war dabei nicht zufällig gewählt: Sowohl Bürger aus Rohrbeck als auch aus Dallgow wollten den Bahnhof nicht in ihrem Dorf. Im damals noch stark landwirtschaftlich geprägten Alltag befürchteten die Menschen unter anderem weniger Milchleistung ihrer Kühe durch den lauten und erschütterungsreichen Betrieb der Bahn. Aus diesem Grund errichtete man den Bahnhof genau an der Gemarkungsgrenze zwischen den beiden Dörfern.

Das Bahnhofsgebäude samt Bushaltestelle um 1983. Quelle: Privat

1898 wurde die Bahnstation von Dallgow in Dallgow-Döberitz umbenannt und erfuhr durch den 1895 angelegten Truppenübungsplatz und die damit verbundenen Truppentransporte ein höheres Verkehrsaufkommen. 1906 wurde die Bahnstrecke viergleisig ausgebaut und zwischen Bahnhof und Bahnsteig eine Unterführung unter den Gleisen gebaut.

Gesonderter Güter- und Militärbahnhof

Zusätzlich zu den Bahnsteigen für den Zivilverkehr entstand ein gesonderter Bahnsteig für Güter und Militärtransporte. Dessen Gleise lagen dort, wo heute der Park and Ride-Parkplatz des Bahnhofes liegt.

Über diese Gleisanlage transportierten die Sowjets auch ihre Panzer vom Typ T-80 im Jahr 1991 ab. In den Anbauten, in denen heute unter anderem ein Optiker, die Gemeindebibliothek und eine Bar untergebracht sind, befand sich früher der Güterschuppen mit Verladerampen für LKW.

1991: Die Sowjets transportieren die T-80-Kampfpanzer ab. Quelle: Hans-Joachim Gehr

Kaiser Wilhelm II nutzte bei seinen Besuchen des Truppenübungsplatzes einen eigens angelegten Bahnsteig, etwa einhundert Meter vom Bahnhofsgebäude entfernt. „Auf dem Grundstück zwischen Bahnhof und Deutschem Haus befand sich früher der Kaiserbahnsteig“, weiß Andreas Krüger, der sich seit über zehn Jahren ausführlich mit der Dallgower Geschichte befasst.

Unmittelbar vor diesem Bahnsteig befand sich eine halbrunde Auffahrt, auf der vermutlich ein Wagen oder ein Pferd zur Weiterreise des Kaisers bereitstand. Später wurde der Kaiser-Bahnsteig noch für den gewöhnlichen Personenverkehr genutzt.

Um 1910: Blick auf den Mittelbahnsteig. Links ist das Bahnhofsgebäude zu erkennen. Quelle: Privat

1921 wurde Dallgow-Döberitz zum Vorortbahnhof und bekam einen S-Bahn-Anschluss Richtung Berlin. Die damalige S-Bahn war allerdings noch weit entfernt von seinem heutigen gelb-roten Pendant. Zu dieser Zeit wurde der S-Bahn-Verkehr noch mit Dampfloks des Typs 74 betrieben, erklärt der Wustermarker Eisenbahner Winfried Libera auf Nachfrage.

Libera fuhr ab 1967 das Nachfolgemodell 78 und später Diesel- und Elektro-Lokomotiven in der Region, ehe er nach der Wende als Lokführer ausschied.

Der Bahnhofsvorplatz heute. Das Bahnhofsgebäude selbst steht bereits seit 1993 unter Denkmalschutz. Quelle: Danilo Hafer

Während der Deutschen Teilung arbeiteten viele Dallgower in Ost-Berlin. Für sie fuhr der sogenannte Arbeiterzug einmal am Tag aus Wustermark bis zum Berliner OstBahnhof und zurück. Da die Züge West-Berlin umrundeten, um ihr Ziel zu erreichen, wurden sie, angelehnt an den Sowjetischen Satelliten, „Sputnik“ genannt.

1993 wurde das ehemalige Bahnhofsgebäude mit seinen Anbauten in die Liste der Baudenkmale aufgenommen und steht seitdem unter Denkmalschutz.

Von Max Braun