Atmet die Holzbranche auch im Havelland auf: Der Bauboom sorgt für steigenden Absatz bei Klöpfer Holzhandel in Dallgow-Döberitz. Nur zertifiziertes Holz kommt in den Handel. Und die Unternehmensleitung freut sich auch, bislang keinen einzigen Corona-Fall in der Belegschaft verzeichnen zu müssen.