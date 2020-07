Seeburg

Den Ausbau der Ortsdurchfahrt der L 20 haben sich die Seeburger seit Jahren gewünscht. Nun soll er endlich kommen. Noch in diesem Jahr wird der Landesbetrieb Straßenwesen mit den Arbeiten beginnen. Einen Haken hat die Sache für die Seeburger dennoch. „Wir haben uns für einen Blitzer an der Kreuzung eingesetzt und dafür jetzt von der Verkehrsbehörde des Landkreises eine dreiseitige Absage bekommen“, sagte Seeburgs Ortsvorsteher Harald Wunderlich (FWG) bei einem Vor-Ort-Termin mit Landrat Roger Lewandowski ( CDU).

Gemeinde würde sich an Kosten beteiligen

Lewandowski versprach, das Thema noch einmal aufzunehmen und im zuständigen Fachbereich zu besprechen. Möglicherweise finde sich eine Lösung, denn die Gemeinde Dallgow-Döberitz wäre bereit, sich an den Kosten zu beteiligen.

Dabei geht es weniger um die reine Anschaffung und Aufstellung, was zwischen 80 000 und 100 000 Euro kosten würde, sondern vor allem um die Wartung des Geräts und Auswertung der Daten und was damit zusammenhängt. Eine solche Zusammenarbeit zwischen Kreis und Gemeinde gab es bisher noch nie. „Es wäre ein Pilotprojekt im Landkreis“, sagte Lewandowski.

L20 verbindet Potsdam und Falkensee

Der stationäre Blitzer im Kreuzungsbereich der Ortsdurchfahrt der L 20 sollte sowohl Rotlichtverstöße als auch Übertretungen der Geschwindigkeit messen. Denn der Verkehr im Ort habe zugenommen, der Lärm sei gestiegen. Die L 20 verbindet Falkensee und Potsdam und wird besonders von Pendlern genutzt, aber auch als Ausweichstrecke von Lkw. „Und die Autofahrer halten sich oft nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit“, so Harald Wunderlich. Insbesondere in den Nachtstunden, in denen eigentlich Tempo 30 gilt, würden nur zehn Prozent der Fahrzeuge die vorgeschriebene Geschwindigkeit fahren. Das hätten Messungen der Gemeinde ergeben.

Ein Blitzer sollte den Verkehr beruhigen und den Lärm reduzieren. Selbst der Landesbetrieb, der knapp zwei Millionen Euro in den Ausbau der L 20 investiert, hatte die Idee gut geheißen und war bereit, die nötigen Anschlüsse beim Umbau der Kreuzung gleich mit zu verlegen. Den stationären Blitzer hat die Verkehrsbehörde nun abgelehnt.

Verkehrsbehörde sieht keinen Bedarf

Es sei nicht erforderlich, langfristig auf das Verkehrsverhalten an dieser Stelle mit einem stationären Blitzer Einfluss zu nehmen, heißt es in dem Schreiben, das der MAZ vorliegt. Außerdem würden mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt und der Verschiebung der Verkehrsinseln bauliche Maßnahmen geschaffen, die zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit im Ort führen würden.

Ein zweiter Aspekt ist die Verkehrssicherheit. Doch auch hier gäbe es laut Verkehrsamt keinen Bedarf. „Der Ortsteil Seeburg ist aus Sicht der Verkehrsunfallkommission, nach Auswertung der Unfallzahlen, kein auffälliger Bereich“, heißt es. Gleiches stellt die Kommission auch für Rotlichtverstöße fest. Sowohl die Unfallzahlen als auch Berichte der Polizei zeigten, dass eine Rotlichtüberwachung an dieser Kreuzung nicht notwendig sei.

Kreuzung ist auch Schulweg

Das will die Gemeinde so nicht hinnehmen. Dass ein Blitzer an dieser Stelle sinnvoll sei, unterstrich auch der Vorsitzende der Dallgower Gemeindevertretung, Ralf Böttcher ( CDU). „Die Kinder aus den Wohngebieten müssen dort entlang, wenn sie zu den Bushaltestellen wollen. Dabei kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen“, so Böttcher. Insbesondere das Feststellen der Rotlichtverstöße sei daher wichtig.

„Es gibt viele Autofahrer die noch einmal auf das Gaspedal treten, wenn sie sehen, dass die Ampel umschaltet“, ergänzte Harald Wunderlich.

Von Danilo Hafer