Blutspenden trotz Corona im Havelland

Dallgow-Döberitz

Die Blutspendebereitschaft im Havelland ist laut Blutspendedienst des DRK trotz der aktuellen Corona-Lage stabil. Die MAZ zeigt, wie ein Termin unter den aktuellen Umständen möglich ist und was mit dem Blut nach der Entnahme passiert.

Kommt ein Blutspender zu einem Termin, wird bei ihm zuerst die Körpertemperatur, dann der Eisengehalt im Blut gemessen. Anschließend gibt es ein kurzes Gespräch mit dem Arzt über den Allgemeinzustand des jeweiligen Spenders. Der Mediziner misst dann auch noch den Blutdruck. Kurz darauf setzt eine Krankenschwester schon die Nadel an, es macht „Pieks“ und schon fließt der rote Lebenssaft. Etwa 30 Liter Blut lassen die über 60 Spender bei diesem Termin in die durchsichtigen Plastikbeutel fließen.

Anzeige

Wegen der Infektionsgefahr kann zurzeit kein Buffet angeboten werden. Deshalb liefert der hauseigene LKW Schokolade und Cola in bereits fertig gepackten Tüten. Quelle: Max Braun

Neue RäumlichkeitenMelanie Bokowski organisiert im Monat bis zu 20 Blutspendetermine des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Seit Anfang des Jahres findet die Blutspende in Dallgow-Döberitz nicht mehr im Havelpark, sondern im Marie-Curie-Gymnasium statt. „Durch die Auflagen zum Infektionsschutz mussten wir größere Räumlichkeiten finden. Hier in der Schule können wir eine Art Rundgang aufbauen, sodass sich die Wege der Spender kaum kreuzen“, erklärt die Organisatorin.

Kein Gedrängevor der Spende Trotz der Maskenpflicht und mehrfacher Handdesinfektion sind die Veranstaltungen im Havelland gut besucht. Bei diesem Termin können 65 Spender betreut werden, 61 haben sich angemeldet.Vor allem in den Randgebieten um Berlin sei die Spendebereitschaft groß, freut sich Melanie Bokowski. Um Gedränge vor den Einrichtungen zu vermeiden, sollte sich jeder Spendewillige im Vorfeld ein eigenes Zeitfenster buchen. Das funktioniert bequem über die Internetseite des DRK oder über die kostenlose „Blutspender-Hotline“. Dort kann man vorab auch klären, ob man überhaupt zur Blutspende geeignet ist. Spenden kann fast jeder körperlich gesunde Mensch im Alter zwischen 18 und 70 Jahren, der über 50 Kilogramm wiegt. Erstspender dürfen allerdings nicht älter als 60 Jahre sein.Nach der Entnahme30 Liter Blut bei nur einem Termin entnommen – das klingt nach einer Menge. Allerdings werden in Deutschland jeden Tag etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Und das nicht nur für Operationen nach schweren Unfällen. Gut ein Fünftel aller Blutspenden wird für die Behandlung von Krebs-, Herz- oder Magen-Darm-Patienten genutzt. Diese Patienten benötigen also nicht nur einmalige, sondern regelmäßige Transfusionen.

Bevor es zur Spende geht, wird zwei mal die Körpertemperatur gemessen und es werden mehrfach die Hände desinfiziert. Schwester Nicole Breitmeier (rechts) demonstriert den Ablauf bei Kollegin Melanie Bokowski. Quelle: Max Braun

Eine Vollblutspende, also 0,5 Liter pro Person, geht nach der Entnahme vor Ort in das DRK-Institut nach Dresden. Dort im Labor wird das Blut aufbereitet und in seine einzelnen Bestandteile aufgetrennt. Parallel wird auf Infektionen getestet und die Blutgruppe ermittelt. Denn Patienten brauchen für ihre jeweilige Therapie meist nur einen Teil des Blutes. Deshalb kann das Blut eines Spenders im Schnitt etwa drei Patienten helfen. Innerhalb von rund 24 Stunden nach der Entnahme kehrt das Blut dann als Präparat ins Depot der Entnahmeregion zurück und kann dort von den Kliniken angefordert werden.

Das Problem mit den Blutgruppen Es ist bekannt, dass nicht jede Blutspende zu jedem Patienten passt. Grund dafür sind die acht verschiedenen Blutgruppen des AB0 (null)-Systems. Je nach Blutgruppe haben die roten Blutkörperchen eine unterschiedliche Oberfläche. Wenn Spender- und Empfängerblut nicht gleich sind, ist das für den Empfänger lebensbedrohlich. Einzig die Blutgruppe 0- (Null-Rhesus-negativ) kann im Notfall für alle anderen Blutgruppen verwendet werden und ist deshalb besonders gefragt. Allerdings besitzen nur etwa sechs Prozent der Deutschen diese Blutgruppe.

Limonade und Süßigkeiten Nach und nach verlassen die ersten Spender mit einer weißen Papiertüte das Gymnasium. In der Tüte befinden sich meist Obst, ein belegtes Brötchen und Schokolade. Wasser und Limonade gibt es vor Ort, so viel man möchte. Wie der Tüteninhalt, sind auch die Spender bunt gemischt: Ilona Forstmann aus Falkensee spendet erst seit gut einem Jahr Blut und kommt oft gemeinsam mit ihrem Vater zu den Terminen. „Mein Vater spendet als Feuerwehrmann schon seit Jahren Blut, ich bin dann einfach mal mitgekommen, um zu schauen, wie es ist. Seitdem spende ich regelmäßig“, erklärt die 20-Jährige. Ein junger Mann nach ihr gibt an, pro Jahr sogar fünf Mal zur Spende zu kommen. „Es ist einfach die kostengünstigste Variante, um etwas Gutes zu tun“, bekräftigt er.

„Keine geeignete Diät“ Probleme nach dem Spenden treten bei den Spendern eher selten auf. „Manche Spender brauchen ein paar Minuten, die meisten können aber schon unmittelbar nach der Spende wieder aufstehen und nach Hause gehen. „Nur selten kippt hier jemand um“, erklärt Nicole Breitmeier, die seit knapp fünf Jahren als Entnahmeschwester des Deutschen Roten Kreuzes arbeitet. Wichtig ist, dass man sich fit fühlt und vor der Spende mindestens 1,5 Liter Wasser getrunken und sehr gut gegessen hat. Dann ist Blutspenden sogar gesund für den Körper: Bereits im Mittelalter nutzte man den sogenannten Aderlass, um bei einer Krankheit Platz im Körper für frisches Blut zu schaffen und langfristig Kreislauf und Immunsystem zu stärken. Außerdem werden bei der Neubildung des Blutes bis zu 3000 Kalorien verbrannt. Trotzdem empfiehlt sich Blutspenden allein leider nicht als eine gesunde Diät, dazu bedarf es dann noch etwas mehr.

Von Max Braun