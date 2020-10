Bürgermeisterwahl in Dallgow: Das hat Vivien Tharun vor, sollte sie gewinnen

Dallgow-Döberitz

Zur Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz am 1. November tritt Vivien Tharun für Die Partei an. Die 39-jährige freie Journalistin lebt seit 2018 in der Gemeinde. Die MAZ hat im Vorfeld der Wahl den sieben Kandidaten sieben Fragen zu ihren politischen Zielen gestellt und um Antworten gebeten.

Welche Projekte wollen Sie in der Gemeinde anschieben?

Vivien Tharun: Nur anschieben oder auch ins Rollen bekommen? Hypothetisch geschrieben,würde ich mit kleinen Dingen, wie besserem Schulessen, beginnen und dann gerne soziale Strukturen und Projekte fördern. Dallgow zerfranst nicht nur baulich, sondern auch menschlich. Das funktioniert auf Dauer nicht in einem wachsenden Ort. Wir brauchen günstigeren Wohnraum und einen Schuss Urbanität.

Was ist das Thema Nummer 1 in den nächsten Jahren?

Schnelles Internet. Leider wird das noch Jahre dauern, da der Ausbau innerhalb des Landkreises nicht recht voran kommt. Es nützt wenig, wenn Dallgow gut verkabelt ist und an der Gemeindegrenze liegt dann ein altes Modemkabel mit dreimal Isoband drum. Als Kreistagsmitglied gehe ich dem Thema Breitbandausbau im Wirtschaftsausschuss zusammen mit Tobias Bank von der Linken nach. Es muss im gesamten Kreis endlich voran gehen.

Was gefällt Ihnen an Dallgow-Döberitz? Was gefällt Ihnen nicht? Was ärgert Sie?

Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal! Das geht nun wirklich nicht! Oder soll ich jetzt „Spannung, Spiel und Schokolade!“ antworten? Aber ernsthaft: Ich mag die tollen Menschen hier. Überhaupt nicht gefallen mir die genickbrechenden Immobilienpreise.

Was tun Sie als Erstes, wenn Sie Bürgermeisterin sind?

Das Licht einschalten – in der dunklen Jahreszeit kann ich im Büro sonst nichts sehen.

Welchen Stellenwert hat Seeburg? Ist der Ortsteil ausreichend vertreten?

Nicht allen Seeburgern ist bewusst, wie viel Macht sie haben. Bei Bürgermeisterwahlen heißt es: „Nur wer Seeburg hinter sich hat, kann Bürgermeister werden“ - das habe ich mir zumindest sagen lassen. Ich traue es dem Gemeindeteil aber ungeprüft zu. Seeburgs Stellenwert könnte gerne noch wachsen. Der beschauliche Ort ist schließlich das Tor zur Landeshauptstadt. Zur zweiten Frage: Hier zu behaupten, ich könne einschätzen, ob die Seeburger ausreichend vertreten sind, wäre geflunkert. Fühlt sich je jemand ausreichend vertreten?

Die Verkehrsbelastung in der Gemeinde ist groß. Welche Möglichkeiten sehen Sie für Entlastungen?

Manchmal, wenn ich zu einem Termin muss und auf der Wilmsstraße in einem Stau stehe, möchte ich am liebsten alle Straßen in die Luft sprengen. Also ein ganz normales Autofahrergefühl. Die vollen und engen Straßen sind gerade bei Feuerwehreinsätzen hinderlich und gefährlich. Ein Patentrezept zum Ausbau maße ich mir aber nicht an, da Straßenbau und Stadtplanung nie meine wichtigsten Themen waren. Satirisch würde ich vielleicht sagen „der Ort muss vierspurig untertunnelt werden“, realpolitisch sage ich: Man kann nicht alles wissen und darum muss die Gemeinde dringend einen Fachmann – oder Fachfrau – zur Beratung hinzuziehen.

Wen würden Sie selbst wählen?

Den britischen Entertainer Russell Brand – wenn er antreten würde. Er hätte jedenfalls das Zeug dazu, die Welt zu retten. Gleich danach käme auf meiner Liste Anna Mohn. Einfach, weil mir ihre Politik am nächsten liegt und sie sympathisch ist.

Von Danilo Hafer