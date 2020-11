Dallgow-Döberitz

Trotz deutlicher Tendenz konnte keiner der sieben Bewerber um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Dallgow-Döberitz am Sonntag das Rennen für sich entscheiden. Zwei Sieger des Abends gibt es dennoch: Sven Richter ( CDU) und Harald Wunderlich (Freie Wählergemeinschaft) haben es in die Stichwahl geschafft. Sie werden sich in 14 Tagen, am 15. November, erneut dem Votum der Dallgower Bürger stellen.

Richter und Wunderlich liegen deutlich vorne

Nach Auszählung aller acht Wahllokale und der beiden Briefwahlbezirke lag Sven Richter mit 36,13 Prozent der Stimmen deutlich vor dem Zweitplatzierten Harald Wunderlich mit 20,16 Prozent. 1660 Dallgower gaben Richter ihre Stimme, auf Wunderlich entfielen 926 Stimmen.

Anzeige

Es folgten Anna Mohn (Grüne) mit 760 Stimmen, Marc Lampe mit 422 Stimmen, Markus Rohrbeck mit 365 Stimmen, Kerstin Richter ( SPD) mit 336 Stimmen und Vivien Tharun mit 125 Stimmen.

Sven Richter mit Ehefrau Kerstin erfuhr von seinem Teil-Wahlsieg in den heimischen vier Wänden. Quelle: Danilo Hafer

Bei den beiden Stichwahlkandidaten war die Freude am Abend groß. Sven Richter verbrachte den Wahlabend zuhause mit seiner Frau und den Kindern. „Ich bin wirklich überrascht, dass das Ergebnis so gut ist. Darüber freue ich mich riesig und danke jetzt schon allen Wählern, die mir ihr Vertrauen gegeben haben“, sagte Richter am Abend.

In den vergangenen Wochen hat der 48-jährige Polizist einen intensiven Wahlkampf betrieben, klapperte über 1000 Haustüren ab, um bei den Dallgowern für sich zu werben. Fast immer an seiner Seite war dabei seine Frau. „In den nächsten ein bis zwei Tagen werde ich mich mit meinem Wahlkampfteam zusammensetzen und überlegen, wie wir die Zeit bis zur Stichwahl gestalten“, so Richter. Details wollte oder konnte er am Sonntagabend noch nicht nennen, das Wahlergebnis hatte ihn sichtlich überwältigt. 2013 trat Sven Richter schon einmal für die CDU an, damals schaffte er es nicht in die Stichwahl.

Jubel in der Seeburger Kirche

Grund zum Jubeln gab es auch in Seeburg. In der Kirche hatte sich Harald Wunderlich mit Wahlkampfhelfern eingefunden. Im Ortsteil Seeburg hatte er ein Heimspiel: Er erhielt 220 Stimmen, mehr als alle anderen sechs Kandidaten zusammen. „Ich freue mich, dass ich aber auch in Dallgow und Rohrbeck so viele Stimmen erhalten habe“, sagte er. „Das sehe ich als Anerkennung für die Sachpolitik, die wir als Freie Wähler verfolgen.“

Harald Wunderlich feierte mit Wahlhelfern in der Seeburger Kirche seinen Einzug in die Stichwahl. Quelle: Marlies Schnaibel

4623 Dallgower hatten am Sonntag ihre Stimme abgeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 55,6 Prozent. Einige kamen noch kurz vor Schließen der Wahllokale um 18 Uhr, um ihren Stimmzettel auszufüllen.

Wahl unter Corona-Bedingungen

Kurz vor Schluss fand sich auch Sabine Brüggemann im Wahllokal im neuen Dallgower Rathaus ein. Und sie hat ganz genaue Vorstellungen, wie der neue Bürgermeister zu sein hat. „Er sollte wirklich alle Bürger vertreten und nicht nur gewisse Interessengruppen, das ist mir wichtig. Außerdem muss dringend etwas im Nahverkehr und für die jungen Leute in der Gemeinde getan werden“, so Brüggemann.

Die Wahl fand wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Hygienebestimmungen statt. Einbahnstraßenregelungen, Stifte desinfizieren und Abstand halten lautete die Devise in den Wahllokalen. „Es hat aber alles gut funktioniert“, sagte Wahlleiterin Birgit Mattausch.

Von Danilo Hafer