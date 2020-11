Dallgow-Döberitz

Zwischen zwei Kandidaten müssen sich die Dallgower bei der Bürgermeister-Stichwahl am kommenden Sonntag entscheiden. Sven Richter tritt für die CDU an, Harald Wunderlich geht für die Freie Wählergemeinschaft ins Rennen. Unter den sieben Bewerbern gingen die beiden Polizisten als Favoriten aus der Wahl vom 1. November hervor.

Kandidaten stehen Rede und Antwort

In dieser Woche kamen Sven Richter und Harald Wunderlich zum Doppelinterview in die Räume der MAZ-Lokalredaktion in Falkensee. Sie standen Rede und Antwort zu Fragen rund um das Thema Verkehr, warum sie Bürgermeister werden wollen und die finanzielle Entwicklung der Gemeinde. Bei letzterem, da waren sich beide einig, werde man auch in der Gemeinde Dallgow-Döberitz nicht mehr, wie bisher, aus dem Vollen schöpfen können.

Rund 8300 Dallgower sind am Sonntag erneut zur Wahl aufgerufen. Im ersten Wahlgang hatte der 48-jährige CDU-Mann Sven Richter zwar klar die Nase vorn, doch wer von beiden die Wahl letztlich gewinnt, ist noch völlig offen. Harald Wunderlich, mit 64 Jahren der älteste Bewerber bei dieser Bürgermeisterwahl, hat in Seeburg eine breite Wählerbasis hinter sich.

Amtsinhaber ging in den Ruhestand

Die Wahlen wurden nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) Ende Oktober, kurz vor Ende seiner Wahlperiode im nächsten Sommer, in den Ruhestand gegangen ist. Der 65-Jährige hatte das offizielle Pensionsalter erreicht. Er war 15 Jahre hauptamtlicher Verwaltungschef der Gemeine Dallgow-Döberitz.

Die Kandidaten im Interview

1. Wo sehen Sie die drängendsten Probleme in der Gemeinde Dallgow-Döberitz in den nächsten Jahren? Was wollen Sie anpacken?

Harald Wunderlich: Das drängendste Problem ist der Haushalt. Wenn es so weiter geht sind die Kassen zwei Jahren leer. Dann haben wir große Probleme überhaupt Kredite zu bekommen. Die Ausgaben sind hoch. Alles andere richtet sich danach, dass der Haushalt stimmen muss. Unabhängig davon steht auch für mich der Verkehr als Thema ganz oben. Hier möchte ich in Abstimmung treten mit den anderen Gemeinden, gerade in Seeburg haben wir eine hohe Belastung von Außen. Aber auch die Wilmsstraße ist ein bekanntes Problem. Vieles kann aufgrund der Haushaltslage aber eventuell nicht so dynamisch angegangen werden, wie man es sich wünschen würde. Wichtig ist es mir auch Jung und Alt zusammenzubringen. Es gibt hier so viel Geschichte, die weitererzählt werden muss, damit das alte Dallgow weiterlebt.

Sven Richter: Eines der wichtigsten Themen für die Zukunft ist der Verkehr. Die Schwerpunkte mit der Wilmsstraße und der L20 in Seeburg sind bekannt. Aber auch das Soziale Leben in der Gemeinde ist mir wichtig. Daher setzte ich mich für ein Dorfgemeinschaftshaus oder Mehrgenerationenhaus ein, um die Gemeinschaft im Ort zu stärken. Dazu kommen die vielen kleinen Probleme, um die man sich kümmern muss, bis hin zu Straßenschäden.

2. Warum möchten Sie neuer Dallgower Bürgermeister werden?

HW: Weil es mir Spaß macht Menschen zusammenzubringen, Entscheidungen zu treffen und zu führen. Dazu habe ich ein Talent, ich habe lange in führenden Positionen gearbeitet. Ich verstehe das Bürgermeisteramt als Bindeglied zwischen Gemeindevertretung und Verwaltung. Das kann ich und das will ich auch machen

3. Sie haben beide den Beruf des Polizisten gelernt. Wie sicher lebt es sich in Dallgow und Seeburg?

HW: Dallgow ist relativ sicher. Das Hauptproblem ist die Einbruchskriminalität. Hier habe ich in der Vergangenheit versucht mich einzubringen und zehn Jahre lang in meiner Freizeit Brandenburger Polizisten ausgebildet. Zudem wurden Abstimmungen mit der Berliner Polizei getroffen, denn Kriminalität macht an Ländergrenzen nicht Halt. Ganz wichtig ist auch die Nachbarschaftshilfe. Dabei rede ich nicht von Bürgerwehren, sondern einfach von Nachbarn, die ein Auge auf ihre Häuser haben. Dieses Gefühl müsste man noch ein bisschen erweitern.

SR: Grundsätzlich stimme ich Herrn Wunderlich da zu. Die Wellenbewegungen sind da. Wir haben aktuell das Problem, dass verschiedene Geschichten hier laufen, etwa Seniorenbetrug. Ich wollte zu diesem Thema einmal eine Veranstaltung im Rathaus machen, der Bürgermeister wollte das aber nicht. Insgesamt ist Dallgow aber ein relativ sicheres Pflaster.

4. Beim ersten Wahlgang traten insgesamt sieben Kandidaten an. Wie wollen Sie die Wähler der anderen politischen Lager überzeugen, bei der Stichwahl für Sie zu stimmen?

HW: Als Freie Wählergemeinschaft lassen wir uns nicht unbedingt klassisch einordnen. Wir sind vor Ort tätig, treffen lokale Entscheidungen. Und das unabhängig von Ideologien oder Parteien, das finde ich wichtig. Natürlich haben wir auch Schnittmengen, etwa mit den Grünen. Klimaschutz steht auch für mich ganz oben. Hier sollte die Gemeinde eine Vorreiterstellung einnehmen und ein gutes Beispiel sein. Man muss mit Überzeugungen arbeiten und nicht mit Vorgaben. Den Menschen muss das Problem bewusst gemacht werden.

SR: Ich versuche es durch ehrliche Arbeit. Ich bin an den Haustüren gewesen, haben mit den Menschen gesprochen, um zu zeigen: Ich bin hier vor Ort und nehme mich der Probleme an. Und ganz konkret zum Beispiel mit Blick auf grüne Themen kann ich mir ein Blockheizkraftwerk als Idee gut vorstellen. Auch Solarenergie und Erdwärme an kommunalen Gebäuden können eventuell verbessert werden.

5. In Ihren Wahlprogrammen haben Sie beide einige Infrastrukturmaßnahmen in Aussicht gestellt. Wo soll das Geld dafür herkommen?

HW: Wenn wir das Geld nicht haben, muss man priorisieren. Bisher arbeitet die Verwaltung Vorschläge der Gemeindevertreter ab. Dabei haben wir Experten im Rathaus, die selbst Vorschläge machen könnten, die auch leicht umzusetzen wären. Eine neue Brücke an der Wilmsstraße zu bauen, das ist ein Problem. Bei 300 000 Euro Planungskosten und vielleicht vier Millionen Euro für einen Bau, kann man sich eventuell andere Sachen nicht leisten.

SR: Beim Beispiel einer Umgehungsstraße für Dallgow reden wir über ein Vorhaben, dass nicht heute oder morgen sondern eher übermorgen realisiert werden kann. Dafür gibt es andere Dinge, die schon jetzt ohne großen Aufwand umgesetzt werden könnten. Ich denke das an ein Haus für alle Generationen. Ein mögliches Gebäude gäbe es schon. Und ich möchte betonen, dass ich kein Parkhaus am Bahnhof bauen möchte, wenn es dafür keinen Bedarf gibt.

6. Die Gesellschaft wird immer digitaler. Ohne Internet geht heute im Grunde nichts mehr. Was haben Sie auf diesem Gebiet geplant?

HW: Ein funktionierendes flächendeckendes Netz ist die Grundlage. Auch um die Schulen anzubinden. Da haben auch die Anbieter in der Vergangenheit etwas geschlafen. Das muss unbedingt vorangebracht werden.

SR: Was nützt der beste Rechner ohne anständige Leitung? Langsames Internet ist auch ein Wettbewerbsnachteil für die Unternehmen im Ort. Gerade jetzt, wo Homeoffice und Videokonferenzen zum Alltag gehören. Es wird schwierig da als Bürgermeister etwas zu machen, aber man kann und muss immer wieder nachbohren und Druck ausüben.

7. Wie sollen Sie die ältere Bevölkerung in Dallgow-Döberitz am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen?

HW: Alte Bäume verpflanzt man nicht, heißt es ja. Daher ist es wichtig, die Weichen für bezahlbaren Wohnraum auch für Ältere zu stellen und das soziale Leben auszubauen. Ein Tanztee allein reicht nicht aus. Auch die Sportvereine sollten die ältere Generation stärker in den Fokus nehmen. Ich selbst bin von vor 20 Jahren hier hergezogen. Seither hat sich auch meine Perspektive auf das Alter verändert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Busverbindung zwischen Seeburg und Dallgow, damit die Menschen aus beiden Orten besser zusammenkommen können.

SR: Hier geht es mir um drei Punkte: Die Alterseinsamkeit greift auch in Dallgow um sich. Daher verfolge ich den Ansatz eines Mehrzweckgebäudes, wo die Menschen Gelegenheit haben sich zu treffen. Der zweite Punkt ist, den Menschen zu ermöglichen, in den eigenen vier Wänden alt zu werden. Und der dritte Punkt wäre, die Versorgung mit Ärzten und Fachärzten in der Gemeinde zu verbessern. Auch die Barrierefreiheit muss weiter ausgebaut werden.

8. Mit welchen Auswirkungen muss die Gemeinde aufgrund der Corona-Krise in der nahen Zukunft rechnen?

HW: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden einbrechen. Allerdings ist das immer erst ein Jahr später zu spüren. Es ist wichtig, entsprechende Bestimmungen zu schaffen. Für den gesamten Landkreis, es braucht eine klare Linie. Und auch bei uns gibt es Corona-Leugner. Es ist eine ganz schwierige Entwicklung, wir müssen sehr vorsichtig bleiben.

SR: Die Krise wird sich wesentlich auf den Haushalt auswirken, der darunter leiden wird. Wir müssen abwarten, wie es in Zukunft weitergehen wird. Ich hoffe, dass schnell ein Impfstoff zur Verfügung steht. Wenn das alles noch zwei Jahre so weiter geht, wäre das eine Katastrophe. Aktuell gleichen Vorhersagen noch einem Blick in die Glaskugel.

9. Was möchten Sie für die Jugend in der Gemeinde tun? Wie stehen Sie zu einem Jugendbeirat, wie es ihn beispielsweise in Falkensee gibt?

HW: Der Jugendbeirat ist erst der zweite Schritt. Erstmal muss das Interesse bei den Jugendlichen hier in der Gemeinde geweckt werden. Wir müssen Angebote schaffen, damit sich die jungen Leute beteiligen können. Ich würde mir sehr wünschen, dass es so vielleicht gelingt, die Gemeindevertretung etwas zu verjüngen, da sitzen ja doch vor allem ältere am Tisch. Das ist aber eine große Herausforderung.

SR: Ich will den Jugendbeirat unbedingt befördern. Ich habe in der Vergangenheit viele junge Leute kennengelernt, die engagiert sind und sich einbringen möchten. In Kitas und Schulen funktioniert Beteiligung bereits. Jetzt müssen wir das auch auf den öffentlichen Raum ansetzen. Dafür müssen wir die jungen Leute ins Boot ziehen. Das Ziel ist ein eigenes Gremium.

Von Danilo Hafer