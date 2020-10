Bürgermeisterwahl in Dallgow: Harald Wunderlich will es mit 64 noch einmal wissen

Dallgow-Döberitz

Für das Medizinstudium reichte die Abinote nicht und auch als Sportlehrer fand er keine Erfüllung. „Mit 23 Jahren ging ich dann zur Kriminalpolizei und wusste, dass dies der richtige Weg ist“, sagt Harald Wunderlich. Als leitender Kriminaldirektor unterstanden dem Seeburger zeitweise bis zu 700 Mitarbeiter bei der Berliner Polizei. Nun möchte der 64-Jährige Dallgows neuer Verwaltungschef werden und tritt bei der Bürgermeisterwahl am 1. November für die Freie Wählergemeinschaft an.

Seit zwölf Jahren kommunalpolitisch aktiv

„Ich bin zwar 2019 in Pension gegangen, fühle mich aber längst nicht so alt. Ich brauche einfach eine Aufgabe und möchte mich dieser Herausforderung stellen“, sagt Wunderlich. Seit 2008 ist er Mitglied der Gemeindevertretung und Ortsvorsteher des Ortsteils Seeburg, wo er seit über 20 Jahren lebt. Er engagiert sich zudem im Gemeindekirchenrat.

Geboren und aufgewachsen ist Harald Wunderlich in Berlin-Zehlendorf, als eines von drei Kindern. „Wir hatten nie viel Geld. Seit ich 14 war, habe ich gearbeitet, zuerst Zeitungen ausgetragen, dann als Schlosser“, erzählt er. Nach Abitur und Ausprobieren im Lehrerberuf kam Wunderlich zur Kripo, wurde schon mit Ende 20 Kommissariatsleiter, gehörte zu einer Spezialeinheit.

Wunderlich war Chef der Berliner Landespolizeischule

Fahndungen, Geiselnahmen, Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche, Tötungsdelikte oder auch der Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz. Wunderlich hat so ziemlich alle Schattenseiten der Gesellschaft in seinem Berufsleben kennengelernt. Zehn Jahre lang leitet er zudem die Berliner Landespolizeischule, heute gibt er sein Wissen als Dozent an der Hochschule für Wirtschaft und Recht an angehende Kommissare weiter.

Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz Am 1. November wird in der Gemeinde Dallgow-Döberitz ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Eine mögliche Stichwahl ist für den 15. November geplant. 8230 Wahlberechtigte sind zur Abstimmung aufgerufen. Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) war seit 2005 hauptamtlicher Bürgermeister. Er geht Ende Oktober in den Ruhestand. Zur Wahl in Dallgow-Döberitz treten an: Marc Lampe (parteilos), Anna Mohn (Grüne), Kerstin Richter ( SPD), Sven Richter ( CDU), Markus Rohrbeck (parteilos), Vivien Tharun (Die Partei) und Harald Wunderlich (FWG).

Ausgleich findet Harald Wunderlich bis heute im Sport. „Als junger Mann habe ich Rudern als Leistungssport betrieben. Heute besitze ich drei Paddelboote, mit denen ich regelmäßig unterwegs bin“, erzählt er. Gemeinsam mit seiner Frau hat er sich auch schon einmal mit einem Kanu an einem Fluss in Kanada aussetzen lassen. Das war Anfang der 90er-Jahre.

Mit 43 Jahren das erste Kind

„Da hatten wir noch keine Kinder. Ich bin erst spät Vater geworden, da war ich schon 43.“ Seine beiden Töchter, 15 und 21 Jahre alt, und seinen 19-jährigen Sohn versucht er so gut wie möglich auf das Leben vorzubereiten. Mit seiner Frau ist Harald Wunderlich seit 30 Jahren zusammen, seit 2011 verheiratet. 1999 zogen sie nach Seeburg. „Uns hat die Landschaft hier gefallen“, erinnert sich Wunderlich.

Schnell begann sich Harald Wunderlich in Seeburg zu engagieren. „Das Thema Einbruchsprävention lag mir sehr am Herzen. Dazu habe ich Flyer erstellt und die Nachbarschaftshilfe gestärkt“, erzählt er. An eine Nacht kann er sich dabei noch ganz genau erinnern. Es war schon dunkel, als er im Dorf unterwegs war.

„Ich bin kein Einzelgänger“

„Da fiel mir ein verdächtiges Auto auf. Ich dachte, es wären Einbrecher und habe es dann ein bisschen observiert und dann gemerkt, dass mich das Auto auch verfolgt. Irgendwann ging das Blaulicht an. Es war eine Zivilstreife, die wiederum dachte, ich sei ein Einbrecher“, erzählt er von der kuriosen Situation.

Verlässlichkeit ist dem Seeburger im Leben wichtig. „Ich habe gern Menschen um mich, auf die ich mich verlassen kann, die vertrauensvolle Ansprechpartner sind. Ich bin kein Einzelgänger“, sagt er. Das schreibt sich Harald Wunderlich auch als Bürgermeisterkandidat auf die Fahne. Ein ständiger Austausch ist ihm wichtig, um die Sache voranzubringen.

Von Danilo Hafer