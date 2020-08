Dallgow-Döberitz

Als unabhängiger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz hat Marc Lampe die erste Hürde genommen. Am Dienstag übergab er die Liste seiner Wahlunterstützer offiziell an Wahlleiterin Birgit Mattausch. Das notwendige Quorum zur Wahlzulassung hat er mit etwa 60 der 44 benötigten Unterschriften übertroffen. Lampe bedankt sich bei seinen Unterstützern und möchte seine Kandidatur nun schwungvoll fortsetzen. „Der breite Zuspruch, den ich in Dallgow und Seeburg erfahren habe, ist für mich Ansporn und Auftrag zugleich, meinen Wahlkampf mit Energie und Engagement fortzusetzen“, so Lampe.

Lampe tritt gegen sechs weitere Kandidaten an. Sven Richter ( CDU), Kerstin Richter ( SPD), Harald Wunderlich (FWG), Anna Mohn (Grüne), Vivian Tharun (Die Partei) und Markus Rohrbeck ( CDU) rechnen sich ebenfalls Chancen aus, auf dem Bürgermeistersessel Platz nehmen zu können.

