Bürgermeisterwahl in Dallgow: Stichwahl-Kandidaten stehen Rede und Antwort

Die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterstichwahl in Dallgow-Döberitz, Sven Richter (CDU) und Harald Wunderlich (FWG), kommen am Montagnachmittag zu einem Doppelinterview in die Räume der MAZ-Lokalredaktion in Falkensee. Was möchten Sie von den Kandidaten wissen?