Schwerer Unfall auf der B 5: Cabrio überschlug sich mehrfach

Dallgow-Döberitz

Die Tücken des Herbstes musste am späten Freitagabend ein Autofahrer auf der B 5 in Brandenburg schmerzlich erfahren. Der Mann war in Richtung Berlin unterwegs, er ist mit seinem VW-Cabrio aus bislang unbekannter Ursache bei Dallgow-Döberitz von der Straße abgekommen und auf dem nassen Laub im Grünstreifen sofort ins Rutschen gekommen. Der Fahrer verlor dabei auf Höhe des Friedhofes die Kontrolle über den Wagen.

Zur Galerie Ein Fahrer kam auf herbstnasser Fahrbahn ins Rutschen und geriet mit dem Fahrzeug über die Leitplanke.

Das Cabrio überschlug sich mehrfach und blieb kopfüber auf einer Leitplanke liegen. Der Mann konnte zwar sein Fahrzeug selbst verlassen, gilt aber als schwer verletzt. Die vielbefahrene Bundesstraße musste für längere Zeit gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ