Die Jugendarbeit in der Gemeinde Dallgow-Döberitz gestaltet sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie noch einmal schwieriger als vorher. Im November 2018 musste das Jugendklubgebäude in der Seestraße wegen Baufälligkeit gesperrt werden. „Seither steht uns ein Raum im Sportpark zur Verfügung, der von den Jugendlichen aber nur schlecht angenommen wurde“, erzählt Dallgows Streetworker Frank Nossack. Dann kam die Pandemie und brachte die Arbeit fast völlig zum Erliegen.

Viele Veranstaltungen mussten ausfallen

Viele beliebte Veranstaltungen, wie etwa das gemeinsam mit anderen Jugendklubs in Falkensee organisierte Pappbootrennen, mussten ausfallen. „Wir haben aber dennoch versucht, für die Kinder und Jugendlichen ein kleines Angebot aufrechtzuhalten. So haben wir den Graffiti-Workshop separat in kleinen Gruppen in Dallgow durchgeführt“, so Nossack.

Ein Großteil der Jugendarbeit spielt sich aktuell im Hort der Dallgower Grundschule ab. „Die Zusammenarbeit mit dem Hort klappt wirklich gut, aber natürlich erreichen wir damit nicht alle Kinder und Jugendlichen, sondern nur die Hortkinder.“ Die Corona-Pandemie sei besonders im öffentlichen Raum zu spüren. So seien weniger Jugendliche auf den üblichen Plätzen anzutreffen. Es gäbe aber auch nur wenig Angebot, wegen der Einschränkungen.

Dallgower Jugendliche zieht es nach Falkensee

„Ich kann beobachten, dass viele Jugendliche nach Falkensee gehen und sich dort mit ihren Gruppen, die meist in den Schulen gebildet werden, treffen“, erzählt der Streetworker. Viele Heranwachsende würden zudem mehr Zeit zu Hause verbringen. Das ist insbesondere für den Streetworker keine einfache Situation.

„Als der Jugendklub gut besucht war und die Jugendlichen viel Zeit draußen verbracht haben, war es für mich natürlich viel einfacher mit ihnen in Kontakt zu kommen. Jetzt läuft viel über Telefon und E-Mail. Das ist schwierig.“ Ein bisschen Aufwind spüre Nossack mittlerweile aber auch in Dallgow.

Neue Räume des Jugendklubs bald fertig

Hoffnung macht dabei, dass Ende September oder Anfang Oktober die neuen Räume des Jugendklubs in der Wilmsstraße, im ehemaligen Ordnungsamt, fertiggestellt werden sollen „Bis auf einen Handlauf an einer Fluchttreppe sind alle Arbeiten abgeschlossen und die Gemeinde bereitet die Abnahme vor“, so Nossack. Der Streetworker hofft, dass dann bald wieder eine halbwegs reguläre Jugendarbeit stattfinden kann, unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen.

Auch das Büro von Frank Nossack befindet sich im neuen Jugendklub. Doch lange wird er da nicht bleiben. Ende des Jahres geht der Streetworker in den Ruhestand. Seit 2006 hat er sich um die Jugendarbeit in der Gemeinde gekümmert. Ein wichtiges Anliegen für die letzten Monate ist ihm unter anderem, die Jugendbeteiligungsseite auf der Homepage der Gemeinde. „Bisher hält sich der Zulauf noch in Grenzen. Daher werden wir schauen, wie wir das Angebot noch besser bewerben können und versuchen, die Jugendlichen, vor allem auf den Social-Media-Kanälen zu erreichen“, so Nossack.

Von Danilo Hafer