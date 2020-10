Dallgow: Anna Mohn macht mobil für neue Mobilität

Dallgow-Döberitz

Die spannendste Frage kam ganz zum Schluss: „Wie motivieren wir die Menschen für die Verkehrswende?“ Gestellt hat sie die grüne Bürgermeisterkandidatin Anna Mohn am Ende ihres Gesprächsabends „ Mobilität. Gestalten.“ Und sie weiß, wovon sie spricht.

Die Dallgowerin Anna Mohn führt seit Wochen einen vielfältigen Wahlkampf: mit Videokonferenzen, mit Vor-Ort-Terminen und mit Haustürgesprächen. Die positiven Reaktionen überwiegen, aber manchmal bekommt sie auch nur ein ablehnendes „Grüne“ hingeworfen. Doch sie wird nicht müde, mit Freundlichkeit und mit Sachverstand für ihre Ziele zu werben. Ein Kernthema der Grünen hatte sie sich für ihre öffentliche Podiumsdiskussion am Freitagabend ausgesucht: Es ging um Mobilität und Verkehrswende.

Kleine, intensive Gesprächsrunde

Die Öffentlichkeit war coronabedingt an diesem Abend klein gehalten – rund 25 Frauen und Männer kamen im Deutschen Haus zusammen: grüne Parteimitglieder ebenso wie Anwohner der Wilmsstraße oder einfach nur Neugierige, die hören wollten, was die jüngste der sieben Bürgermeisterkandidaten so zu sagen hat.

Die hatte sich auf ihr Podium Mitstreiter geholt, die zum Thema einiges beizutragen hatten: Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Petra Budke, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, und Kerstin Pfetsch, Verkehrsexpertin und Koordinatorin von Berlin Sicher Mobil. So spannte das Gespräch den Bogen immer wieder von der Bundes- und Landespolitik zu dem, was ganz konkret in Dallgow gemacht werden kann.

Von Fußgänger bis Autofahrer

Da ging es um Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, Autos. Ja, auch um Autos. „Ich will keinem sein Auto wegnehmen“, sagte Anna Mohn, „aber ich will die Alternativen stärken.“ Und da hat sie klare Vorstellungen. Wo andere Bürgermeisterkandidaten im Wahlkampf Millionenideen über ein Parkhaus, einen Kreisverkehr oder eine Umgehungsstraße entwickeln, will sie das Geld woanders einsetzen. Nämlich um den Rad- und Fußverkehr zu stärken. Und da ganz konkret für eine Brücke für diese Verkehrsteilnehmer neben der bestehenden engen und gefährlichen Brücke an der Wilmsstraße. So eine Brücke über die Bahnstrecke ist teuer, aber sie ist wichtig, um Nord- und Süddallgow besser zu verbinden. Die Alternativen zum Auto sollen und können gestärkt werden, das tut der Gesundheit und dem Klima gut, argumentiert Anna Mohn.

Verkehrswende und Miteinander

Die Verkehrswende beginnt im Kopf. Deshalb ist es ihr politisches Verständnis, das „Miteinander“ zu stärken. Zum Beispiel bei ihrer Vision von „Shared Space“ am Bahnhofsvorplatz. Die Niederländer haben’s erfunden, diese Plätze, auf denen sich alle Verkehrsteilnehmer ohne große Reglementierungen, sondern mit gegenseitiger Rücksichtnahme den Verkehrsraum gleichberechtigt teilen. „Da ist es für mich interessant, das Meinungsbild der Bevölkerung dazu einzuholen“, sagte Anna Mohn. Solche Formen sollen mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden.

Von Tempo-30-Zonen bis Lärmschutz

In der lebhaften Podiumsdiskussion am Freitag sagten die Bürger schon mal kräftig ihre Meinung und stellten Fragen: zu erhofften Tempo-30-Zonen und den mitunter unverständlichen Entscheidungen der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises, zu Fahrradschnellstraßen nach Berlin, zur Abstimmung mit dem „großen“ Nachbarn Falkensee, zum Spannungsverhältnis von Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern, zu überfüllten Zügen, zur Busanbindung von Seeburg, zu der überlasteten Kreuzung am Dallgower Tor und zu Lärmschutz an der Bundesstraße. Leichte Antworten gab es nirgends, Ideen aber schon.

Von Marlies Schnaibel