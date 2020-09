Dallgow-Döberitz

Sie war noch keine 24 Stunden Bürgermeisterkandidatin, da musste Anna Mohn schon mit den ersten Gerüchten aufräumen. „Dass es im Wahlkampf auch Gerüchte geben wird, damit habe ich gerechnet. Aber dass diese so schnell kommen, hatte mich dann doch überrascht“, erzählt die 37-Jährige. Am 1. November tritt Anna Mohn für die Grünen bei der Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz an.

„Was zum Guten verändern“

„Ich möchte als Bürgermeisterin die Gemeinde gestalten und sehe Möglichkeiten, was zum Guten zu verändern“, sagt sie. Als Bürgermeisterin möchte sie die Menschen zusammenbringen, „über Grenzen hinweg“.

Seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr sitzt Anna Mohn bereits für die Grünen in der Gemeindevertretung, ist dort Fraktionsvorsitzende. Vor acht Jahren zog sie von Berlin nach Dallgow. Mit ihrem Mann und den beiden Kindern, einem Sohn und einer Tochter, lebt sie in einem alten Haus unweit der Dallgower Grundschule. „Mir war es wichtig, einen großen Garten zu haben. Und sas alte Haus hat seinen eigenen Charakter.“

Aufgewachsen in Eckernförde

Beete, wilde Blühwiesen und allerlei Spielzeug für die Kinder. Der Naturgarten gleicht einem Abenteuerspielplatz. Nur der Flugverkehr nach Tegel stört die ansonsten idyllische Ruhe. Aufgewachsen ist Anna Mohn in Eckernförde in Schleswig-Holstein. Sie studierte Kommunikationswissenschaften und leitet die Marketing- und Kommunikationsabteilung des Technologie-Unternehmens BOC.

Schon kurz nach ihrem Umzug nach Dallgow begann sich Anna Mohn in der Gemeinde zu engagieren. „Ich habe die AG Sichere Schulwege unterstützt, da waren meine Kinder noch gar nicht in der Schule, einfach weil mir das Thema wichtig war.“ In der AG waren auch viele Grüne engagiert und so trat sie schon kurze Zeit später in die Partei Bündnis90/Die Grünen ein.

Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz Am 1. November wird in der Gemeinde Dallgow-Döberitz ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Eine mögliche Stichwahl ist für den 15. November geplant. 8230 Wahlberechtigte sind zur Abstimmung aufgerufen. Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) war seit 2005 hauptamtlicher Bürgermeister. Er geht Ende Oktober in den Ruhestand. Zur Wahl in Dallgow-Döberitz treten an: Marc Lampe (parteilos), Anna Mohn (Grüne), Kerstin Richter ( SPD), Sven Richter ( CDU), Markus Rohrbeck (parteilos), Vivien Tharun (Die Partei) und Harald Wunderlich (FWG).

Neben Familie, Job und ehrenamtlichem Engagement, unter anderem als Elternvertreterin, bleibe kaum Zeit für andere Dinge. „Meine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben, ich brauche keine Hobbys“, sagt Anna Mohn. Ein wenig Zeit für die obligatorische Jogging-Runde und ein Buch bleibe dann aber doch. Gerade hat sie „Exit Racism“ gelesen, ein Buch über rassismuskritisches Denken.

„Die Demokratie hat einen hohen Stellenwert, mit diesem Bewusstsein wachsen auch meine Kinder auf. Sie wissen, dass es mir wichtig ist, mich einzubringen.“ So bekommt sie von ihrer Familie auch bei der Kandidatur als Bürgermeisterin volle Rückendeckung.

Klimawandel im eigenen Garten

Während Anna Mohns Garten allmählich in den Herbstmodus übergeht, hat sich die Fichte am Wegesrand zum Gartenzaun schon vom Leben verabschiedet. „Die beiden vergangenen trockenen Sommer waren einfach zu viel.“ Klimaschutz hat sich auch Anna Mohn als klassisch grünes Thema auf die Agenda geschrieben. In der Gemeindevertretung bringt ihre Fraktion regelmäßig entsprechende Anträge ein. „Allerdings sind wir noch nicht so weit, wie wir gerne wären“, sagt sie.

Über ihr Privatleben möchte die Zweifachmutter nicht zu viel preisgeben. „Ich möchte wegen meiner politischen Themen gewählt werden“, sagt sie. Anna Mohn ist ein Kommunikationsprofi, weiß genau, was sie sagen will und was nicht. Dass sie eine gute Mutter sei und nun auf Drängen ihrer Kindern auch für einen Familienhund das Okay gegeben hat, verrät sie dann doch. Seit knapp zwei Wochen gehört Hund Krümel zur Familie.

Von Danilo Hafer