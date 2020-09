Dallgow-Döberitz

Auf der Baustelle des Sportplatzes in der Charlottenstraße in Dallgow-Döberitz wurden in der Nacht zu Mittwoch zwei Baucontainer sowie ein Geräteschuppen aufgehebelt worden. Gestohlen wurden mehrere Werkzeuge im Wert von 15 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort kriminaltechnisch auf Spuren untersucht.

Von MAZ